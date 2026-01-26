ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି, ହେଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ଏକ ଭିନ୍ନ ଖୁସି ଦେଇଛି-ବାନ୍ଧଶିଳ୍ପୀ ଶରତ ପାତ୍ର
Published : January 26, 2026 at 6:59 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ
କଟକ: ପେଷାରେ ପେଟ ପୂରେନି । ତଥାପି ତାଙ୍କର ନିଶା ଛାଡେନି । ସୂତାରେ ଜୀବନ ଭରନ୍ତି । ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନର ରଙ୍ଗରେ ଶାଢୀକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରନ୍ତି । ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ଆପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି । ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦକୁ 52 ମିଟର ଶାଢୀରେ ସୁନ୍ଦର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବାନ୍ଧ କଳାରେ ରଖି ପାରିଥିବା ଏଇ ଶିଳ୍ପୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶରତ କୁମାର ପାତ୍ର । ଏମିତି ଜଣେ ନଷ୍ଠାପର, ସମର୍ପିତ କଳାକାର ଆଜି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ । ଏତେ ବଡ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ପରେ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ ସାକ୍ଷାତରେ ନିଜ ମନର କଥା କହିଛନ୍ତି ।
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ଏକ ଭିନ୍ନ ଆନନ୍ଦ ଆଣି ଦେଇଛି
କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଠଗଡ଼ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ର ମାଣିଆବନ୍ଧ-ନୂଆପାଟଣା ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର କ୍ଲଷ୍ଟରର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ବୁଣାକାର ପରିବାରରେ ଶରତଙ୍କର ଜନ୍ମ । ତାଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଯେମତି ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛି ବାନ୍ଧକଳାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ । ଚାରି ଦଶକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଟାଇ ଏଣ୍ଡ ଡାଇ (ବାନ୍ଧ/ଇକତ) କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଶୋଭାପାଏ । ତାଙ୍କର ଏହି କଳା ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି । ହେଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଆନନ୍ଦ ଆଣି ଦେଇଛି ।
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ନେଇ ଶରତ ପାତ୍ର କହନ୍ତି, ‘ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ମିଡିଆରୁ ଜାଣିଲି । ପରେ କଟକ ସାଂସଦ ମତେ ଏହି ଖବର ଦେବା ସହ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ।’ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଅବଦାନ ପାଇଁ ୧୯୯୩ରେ ’ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ପୁରସ୍କାର’ ଏବଂ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ’ସନ୍ଥ କବୀର ପୁରସ୍କାର’ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଖୁସି ଦେଇଛି ।
ପାରମ୍ପରିକ କଳାରେ ଆଧୁନିକତାର ରୂପ ଦିଅନ୍ତି
ଶରତ ପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ବାନ୍ଧ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପାରମ୍ପରିକ କଳାରେ ଆଧୁନିକତାର ରୂପ ଦେଇ ଦେଶ–ବିଦେଶର ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି । ପାରମ୍ପରିକ ଡିଜାଇନ୍ ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଣାକାରଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସେ ବାନ୍ଧ / ଇକତ୍ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
7 ବର୍ଷ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଶାଢୀ
ଶରତ କହନ୍ତି,ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କଳା ଏକଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅର୍ଡର ଆସିଥିଲା ଯେ, ଓଡିଶାର ପରିଚୟ ହେଉଛି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ । ଏହାକୁ ବାନ୍ଧକଳା ରୂପ ଦେବାକୁ ହେବ । ଏହା ଏଠାରେ ରହିବ । 52 ମିଟର ଲମ୍ବ କପଡା ଉପରେ ଚେରମୂଳି ରଙ୍ଗରେ ସେ ପୂରା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ । ଏହାକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା । ପରିବାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ସେ ଓ ତାଙ୍କର ଭାଇ, ଉଭୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ପିଲାମାନେ ଏପରିକି ତାଙ୍କର କିଛି ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ବାନ୍ଧ କାମ ସେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ ।
ଏପରି ଜଣେ ଦକ୍ଷ କଳାକାର ବାନ୍ଧକଳାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ହତାଶ ହୋଇ ପ଼ଡିଛନ୍ତି । ସେ କୁହନ୍ତି, ନୂଆ ପାଟଣାରେ ମୋର ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ଆଗାମୀ ପିଢୀ କାହିଁକି କରିବେ ? ଯେତିକି ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ସେତିକି ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳି ନ ଥାଏ । ତେଣୁ ଏ କାମ କଲେ ଭୋକରେ ରହିବା ସାରା ।
କାମ କରୁ କରୁ ରାତି ପାହି ସକାଳ ହୋଇଯାଏ
ଶରତ କହିଛନ୍ତି, ଏହି 52 ମିଟର କପ଼ଡାରେ ପୂରା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖିବାରେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ତାର ପାରିଶ୍ରମିକ ମୂଲ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆକଳନ କରବେ । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଛି ତାହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ । ଏମିତି ବି ଘଟିଛି, ଦିନେ ଦିନେ କାମ କରୁ କରୁ ରାତି ପାହି ସକାଳ ହୋଇଯାଏ ମୁଁ ଜାଣି ପାରେନି ।
ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଦଶଅବତାର ଚିତ୍ର, ଦଶ ଅବତାର ଶ୍ଲୋକ, ବାଜା ବଜେଇ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ନେଇ 8/8 ଫୁଟର ଏକ ୱାଲ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 1993 ମସିହାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରଷ୍କାର ମିଳିଥିଲା । ସେହିପରି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ନେଇ ଏକ ୱାଲ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 2015 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଥ କବୀର ଆୱାଡ ମିଳିଥିଲା ।
କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଦରକାର
ଆଜି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି । ହେଲେ ଏହି କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର । ଯୁବପୀଢି ଯେପରି ଏଥିରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯିବା ଦରକାର । ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଏକ ଗୁରୁକୂଳ ଖୋଲି ଆଗାମୀ ପିଢୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏକ ମ୍ୟୁଜିୟମ ରହିବ ଯେଉଁଥିରେ ଏହି କଳା ସମସ୍ଚଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ । ଏହାର କଳାକୁ ନେଇ ଏକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରାଯିବା ଦରାକର ।
