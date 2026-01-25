ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର 2026: ଓଡ଼ିଶାର ୪ ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବାକୁ ଥିବା ୪ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର, ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ର, ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ ଓ ଶରତ କୁମାର ପାତ୍ର ।
ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ୪ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସମାଜ ପ୍ରତି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । ସେମାନେ ହେଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର, ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ର, ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ ଓ ଶରତ କୁମାର ପାତ୍ର ।
ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ:
ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଜର ଜୀବନ ବ୍ୟାପି ଅବଦାନ ପାଇଁ ସାନ୍ତାଳୀ ଲେଖକ ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସାନ୍ତାଳୀ ଲେଖକ ଭାବେ ସେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ସୁପରିଚିତ । ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳର ପୁରୁଣାଘାଟି ସ୍ଥିତ ନୂଆ ଗାଁ ଗ୍ରାମରେ ୯/୦୨/୧୯୫୨ ମସିହାରେ ସାନ୍ତାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଛୋଟ ବେଳୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅନେକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରହିଥିଲା । ୧୯୭୧ ମସିହାରେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ କରିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକତା ନେଇ ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଦିବାସୀ ଡ୍ରାମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଟନ୍ତି । ଏପରି ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆସେକା ସଙ୍ଗଠନର ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଙ୍ଗଠନ ସହ ଜଡିତ ଥିଲେ । ଆଦିବାସୀ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନକୁ ନେଇ ଆଜି ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶାର ସାନ୍ତାଳୀ ଲେଖକ ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବା ନେଇ ଖବର ଆସିବା ପରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖା ଦେଇଛି । ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ ବେଶ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି । ପରିବାର ଏନେଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି । ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଓ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ବାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ । ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ଏକ ସଙ୍ଗଠନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । ଏହାସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସାନ୍ତାଳୀ ଆଖଡା ଓ ଯାତ୍ରା ଆଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ସହ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ଅଲଚିକି ଲିପିର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ, ବହି ଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଆଦି ଲେଖି ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ ଓଡିଶାକୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ 1992 ମସିହାରୁ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ଲାଗିଥିଲି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲି । କିଛି ସ୍ଥାନରୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁଥିଲା ଓ କିଛି ସ୍ଥାନରୁ ମୋ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ମୋତେ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ । ତାହା ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲା ।"
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଖି ନାଟ ଲୋକନାଟ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ:
ଗଞ୍ଜାମ/ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବୟସ ୯୮ ଛୁଇଁଲାଣି । ତଥାପି ସେ ଆଜି ବି ଥକି ନାହାନ୍ତି । ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନାଟକ ବିଷୟରେ କହିବା ମାତ୍ରେ ନିଜ ପାଟିରେ ଅର୍ନଗଳ ଭାବେ ଗାଇଚାଲିଥାନ୍ତି ତାହାର ଶ୍ଳୋକ ଓ ଜଣାଣ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଚରିତ୍ରକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ କରିଆସୁଥିବା ତାଙ୍କର କଳା ଆଜି ବି କଣ୍ଠରେ ରହିଛି ସର୍ବାଗ୍ରେ।
ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା ଜଗତ ପାଇଁ ଏହା ଗର୍ବର କଥା ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଖି ନାଟ ଲୋକନାଟ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ସିମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ କରାଯାଇଛି । ଦଶକ ଧରି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକସଂସ୍କୃତିକୁ ସମର୍ପିତ ତାଙ୍କର ଅବିରତ ସାଧନା ଓ ତ୍ୟାଗ ଏହି ସମ୍ମାନର ମୂଳ ଆଧାର। ଅତି କମ୍ ବୟସରୁ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ର ସଖି ନାଟରେ ଦିକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ । ବିଶେଷକରି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକରେ ତାଙ୍କର ପାରଙ୍ଗତା ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅଲଗା ପରିଚୟ ଦେଇଛି । ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ଲୋକନାଟ୍ୟ ରୂପ, ଯାହାରେ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ଏବଂ ୩୫ରୁ ଅଧିକ ରାଗରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ଦୁର୍ଲଭ କଳାରେ ସେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅଭିନୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି । ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ର ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପଛକୁ ରଖି ଅଦ୍ଭୁତ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଲୋକକଳାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ବିକ୍ରି କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ—ଯାହା ତାଙ୍କର କଳା ପ୍ରତି ଅସୀମ ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ ।
ବାନ୍ଧ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପୁରୁଣା ମୂଳ ଆତ୍ମା ସହିତ ଆଧୁନିକ ରୂପ ଦେବାରେ ନିପୁଣ ଶରତ ପାତ୍ର:
ଓଡ଼ିଶାର ବାନ୍ଧ / ଇକତ୍ ଯେଉଁଥିରେ ସୂତାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ବାନ୍ଧି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନକ୍ଷା ତିଆରି କରାଯାଏଯାହା ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଏହି କଳାକୁ ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ବଂଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ନିଷ୍ଠାବାନ କଳାକାର ଓ ଡିଜାଇନର ନିଜ ଜୀବନ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଶରତ କୁମାର ପାତ୍ର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଠଗଡ଼ ସବ୍-ଡିଭିଜନ୍ର ମାଣିଆବନ୍ଧ-ନୂଆପାଟଣା ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର କ୍ଲଷ୍ଟରର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ବୁଣାକାର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଚାରି ଦଶକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଟାଇ ଏଣ୍ଡ ଡାଇ (ବାନ୍ଧ/ଇକତ) କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭିଜ୍ଞତା । ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଣାଯାଇଥିବା ବସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପୁରୀରେ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ । ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଅବଦାନ ପାଇଁ ୧୯୯୩ ମସିହାରେ ’ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ପୁରସ୍କାର’ ଏବଂ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ’ସନ୍ଥ କବୀର ପୁରସ୍କାର’ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ପରମ୍ପରାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନାମ ହେଲେ ଶରତ ପାତ୍ର । ସେ ଓଡ଼ିଶାର ବାନ୍ଧ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପୁରୁଣା ମୂଳ ଆତ୍ମା ସହିତ ଆଧୁନିକ ରୂପ ଦେଇ ଦେଶ–ବିଦେଶର ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି । ପାରମ୍ପରିକ ଡିଜାଇନ୍ ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଣାକାରଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସେ ବାନ୍ଧ / ଇକତ୍ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମାତୃଭାଷା ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଗ୍ରଦୂତ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର:
ଡା. ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର ଭାରତର ମାତୃଭାଷା ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା (Multilingual Education) ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଗ୍ରଦୂତ ଓ ଆଦିବାସୀ ଲୋକସଂସ୍କୃତିର ଏକ ନିଷ୍ଠାବାନ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟବିଦ୍ । ଆଦିବାସୀ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମୁଦାୟ ଜ୍ଞାନକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାରେ ତାଙ୍କର ତିନି ଦଶକରୁ ଅଧିକ ଦୀର୍ଘ ସାଧନା ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ଓ ଭାଷା ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇଛି ।
ଗତ ୩୦ ବର୍ଷ ଧରି ଡା. ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମକରି ଶିଶୁମାନେ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣମାନ କିପରି ଉନ୍ନତ ହୁଏ, ସେଥିରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି । ଶିକ୍ଷା କେବଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ସୀମିତ ନ ରହି, ଲୋକଜ୍ଞାନ, ପରମ୍ପରା, ଲୋକକଥା ଓ ଲୋକଗୀତ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଲେ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକ ସାରଗର୍ଭୀତ ହୁଏ, ଏହା ତାଙ୍କର ମୂଳ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ।
ଏକ ଲୋକସାହିତ୍ୟବିଦ୍ ଭାବେ ଡା. ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ ଥିବା ଲୋକକଥା, ଲୋକଗୀତ ଓ ମୌଖିକ ପରମ୍ପରାକୁ ସଂଗ୍ରହ ଓ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଦ୍ରୁତ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଓ ପ୍ରମୁଖ ଭାଷାର ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ବିଲୁପ୍ତ ପଥରେ ଥିବା ଅନେକ ଭାଷାକୁ ସଜୀବ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛି।
