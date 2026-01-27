ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର: ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଉଜ୍ଜୀବିତରେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ, 40 ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ମାନ
1996ରୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମାତୃଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଚେତନା ଉଜ୍ଜୀବିତ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମହେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର । ବହୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦିଗରେ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ପାଇବେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର।
Dr Mahendra Mishra ନୂଆପଡ଼ା: ଡକ୍ଟର ମହେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିବ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର । ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଓ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ସହିତ ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଡ଼.ମହେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମିଳାବାକୁ ଯାଉଛି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର । ସେ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାତୃଭାଷା ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି ।
ମହେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର:
ଡକ୍ଟର ମହେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଡିପିସି ପଦବୀରେ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ହଜିଯାଇଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଉପରେ ଅନେକ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ କାହାଣୀ, ଗଳ୍ପ, ଲୋକକଥା ଏବଂ ଲୋକଗୀତ ଲେଖିବା ସହ ହଜିଯାଉଥିବା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ । ୧୯୯୬ ମସିହାରୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ କଳାହାଣ୍ଡି ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମହେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ।
ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ : ମହେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମହେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି," ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ଭାରତ ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି । ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରିଥିଲି, ତାହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି, ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଇବା । ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମାତୃଭାଷାରେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ, ପରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଭାଷାରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଭିପ୍ରେରିତ କରିଥିଲି । ଏନେଇ ଏକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି । ଯାହା ଏବେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ।"
ବହୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ:
ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି, ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଚେତନା ଯାହା ଏକ ସଂସ୍କୃତିକ ଜୈବ ବିବିଧତା ଅଟେ । ଏହା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ । ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବିପାକରୁ ବଞ୍ଚାଇପାରେ, ତାହାରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମହେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କହିବା କଥା " ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେନାହିଁ । ତେଣୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏକାଠି କରି ବହି ଲେଖି ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲି । ଏହାସହ ସେମାନେ କିପରି ନିଜ ମାତୃଭାଷାରୁ ଦ୍ବିତୀୟ ବା ଓଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଶିଖି ପାରିବେ, ସେନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲି । ଯାହା ବହୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ନାମରେ ପରିଚିତ । "
