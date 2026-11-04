ETV Bharat / state

ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର, ଝିଅ ଓ ପୁତୁରା ଦେଲେ ମୁଖାଗ୍ନି

Dr Ashok Mahapatra Last Rites: ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ । ସ୍ବର୍ଗଦ୍ବାରରେ ଦିଆଗଲା ଗାର୍ଡ ଅଫ୍‌ ଅନର ।

Padmashree Doctor ashok Mohapatra Cremation At Puri Swargadwara
ସ୍ବର୍ଗଦ୍ବାରକୁ ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଅଣାଯାଉଛି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 4, 2026 at 3:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର । ଆଜି(ବୁଧବାର) ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଝିଅ ଶୁଭଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ଓ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତ୍ୟମାନରେ କାନ୍ଦବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡିଥିଲା ଜନ୍ମମାଟି ଓ ସ୍ବର୍ଗଦ୍ବାର ।

ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶତାଧିକ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗିଥିଲା । ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ପୁରୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଡାକ୍ତର ପ୍ରମୁଖ ଡାକ୍ତର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ।

Padmashree Doctor ashok Mohapatra Cremation At Puri Swargadwara
ସ୍ବର୍ଗଦ୍ବାରକୁ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ନିଆଯାଉଛି (ETV Bharat Odisha)

‘ଓଡ଼ିଶା ହରାଇଲା ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ’

‘ଓଡ଼ିଶା ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅକୁ ହରାଇଲା । ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଜଣେ ମହାନ ଆତ୍ମାର ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର

Padmashree Doctor ashok Mohapatra Cremation At Puri Swargadwara
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍‌ ଅନର୍‌ ପ୍ରଦାନ (ETV Bharat Odisha)

ଗାର୍ଡ ଅଫ୍‌ ଅନର୍‌:

ଆଜି ସକାଳେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡା. ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରୁ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ବର୍ଗଦ୍ବାର ଠାରେ କରାଯାଇଥିଲା । ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଡାକ୍ତର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

Padmashree Doctor ashok Mohapatra Cremation At Puri Swargadwara
ପାର୍ଥିବ ଶରୀରର ନିକଟରେ ପରିବାର (ETV Bharat Odisha)

ବାପାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲେ ଝିଅ:

ତେବେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଭାବୁକ ମୂହୁର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ । ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଝିଅର ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା । ହେଲେ ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ଥିଲା । କାରଣ ବାପା ହଜାର ହଜାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି । ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ଯୋଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ଜଗା-ବଳିଆଙ୍କୁ ଅଲଗା କରି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଡାକ୍ତର ମହାପାତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏହି ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ।

Padmashree Doctor ashok Mohapatra Cremation At Puri Swargadwara
ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)

ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ରହିବେ ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ...

ଗତ ୨ ତାରିଖ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଆଜି ସ୍ବର୍ଗଦ୍ବାରରେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଡ଼ାକ୍ତର, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ରାଜନେତା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଜଣେ ମହାନ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ହରାଇଲା । ଯିଏ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ । ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର ଆଜି ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଆମ ଗହଣରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ବଞ୍ଚିଥିବା ହଜାର ହଜାର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ରହିବେ ।

Padmashree Doctor ashok Mohapatra Cremation At Puri Swargadwara
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡା. ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମେତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ

TAGGED:

DR ASHOK MAHAPATRA LAST RITES
ପୁରୀ ସ୍ବର୍ଗଦ୍ବାର ଶେଷକୃତ୍ୟ
ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର
ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର ଶେଷକୃତ
PURI SWARGADWARA PADMASHRI ASHOKA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.