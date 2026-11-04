ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର, ଝିଅ ଓ ପୁତୁରା ଦେଲେ ମୁଖାଗ୍ନି
Dr Ashok Mahapatra Last Rites: ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ । ସ୍ବର୍ଗଦ୍ବାରରେ ଦିଆଗଲା ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ।
Published : November 4, 2026 at 3:51 PM IST
ପୁରୀ: ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର । ଆଜି(ବୁଧବାର) ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଝିଅ ଶୁଭଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ଓ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତ୍ୟମାନରେ କାନ୍ଦବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡିଥିଲା ଜନ୍ମମାଟି ଓ ସ୍ବର୍ଗଦ୍ବାର ।
ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶତାଧିକ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗିଥିଲା । ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ପୁରୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଡାକ୍ତର ପ୍ରମୁଖ ଡାକ୍ତର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ।
‘ଓଡ଼ିଶା ହରାଇଲା ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ’
‘ଓଡ଼ିଶା ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅକୁ ହରାଇଲା । ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଜଣେ ମହାନ ଆତ୍ମାର ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ।
ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍:
ଆଜି ସକାଳେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡା. ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରୁ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ବର୍ଗଦ୍ବାର ଠାରେ କରାଯାଇଥିଲା । ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଡାକ୍ତର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ବାପାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲେ ଝିଅ:
ତେବେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଭାବୁକ ମୂହୁର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ । ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଝିଅର ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା । ହେଲେ ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ଥିଲା । କାରଣ ବାପା ହଜାର ହଜାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି । ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ଯୋଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ଜଗା-ବଳିଆଙ୍କୁ ଅଲଗା କରି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଡାକ୍ତର ମହାପାତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏହି ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ।
ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ରହିବେ ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ...
ଗତ ୨ ତାରିଖ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଆଜି ସ୍ବର୍ଗଦ୍ବାରରେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଡ଼ାକ୍ତର, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ରାଜନେତା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଜଣେ ମହାନ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ହରାଇଲା । ଯିଏ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ । ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର ଆଜି ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଆମ ଗହଣରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ବଞ୍ଚିଥିବା ହଜାର ହଜାର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ରହିବେ ।