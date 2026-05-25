ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପଦ୍ମ ସମ୍ମାନ ସମାରୋହ; ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍‌ ଡକ୍ଟର ମହେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

Padma Shri ceremony Eminent educationist from Odisha Dr. Mahendra Mishra receives Padma Shri award
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍‌ ଡକ୍ଟର ମହେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 25, 2026 at 9:06 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସୋମବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଣ୍ଡପରେ 2026ର ପ୍ରଥମ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖରେ 131 ଜଣ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଶର 66ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କଠାରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିିଶିଷ୍ଟ ଭଷାବିତ୍‌ ତଥ। ଶିକ୍ଷାବିତ୍‌ ଡକ୍ଟର ମହେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ।

ଡକ୍ଟର ମହେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଚାରି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବିଲୁପ୍ତପ୍ର।ୟ ଆଦିବ।ସୀ ସ୍ୱରକୁ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀରେ ସାମିଲ କରିବ। ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପ।ଇଁ ସମର୍ପିତ ହୋଇ କ।ମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ସେ ଭ।ରତର ଆଦିବାସୀ ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ଜନସମାଜରେ ସନ୍ନିହିତ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସ୍ୱର ଦେବା ନେଇ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପି ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ସହିତ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଅନେକ ଆଦିବ।ସୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଆସିଛନ୍ତି ।

1952, ଏପ୍ରିଲ୍ 1 ତାରିଖରେ ଆଦିବ।ସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ କଳ।ହ।ଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବ। ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ।ଠ ପଢିଥିଲେ ଓ 1987ରେ ପିଏଚଡି ଡିଗ୍ରୀ ହ।ସଲ କରିଥିଲେ । ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସେ ଜନଜ।ତି ବହୁଭ।ଷୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଧ୍ୟ।ନ ଦେଇ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜ।ତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜ।ତି ଶିକ୍ଷା ପ।ଇଁ ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ଭ।ବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।

ବହୁଭାଷୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦ।ନ ରହିଛି । ସେ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଶିକ୍ଷାର ଉପକରଣ ଭ।ବରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଗ୍ରଣୀ ପ୍ରୟାସ କ।ରଣରୁ ସେ ୨୧ଟି ଆଦିବ।ସୀ ଭ।ଷାରେ ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାଷ। ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଝ।ଡ଼ଖଣ୍ଡ, ର।ଜସ୍ଥ।ନ ଏବଂ ଆସାମରେ ପ୍ରଚାର, ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ ।

ଆଦିବାସୀ ମୌଖିକ ପରମ୍ପରାର ଜଣେ ଉତ୍ସାହୀ ବିଦ୍ୱାନ ଭାବରେ, ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର କଳାହ।ଣ୍ଡିର ମୌଖିକ ମହାକାବ୍ୟ (୨୦୦୭), ପାହାଡ଼ିଆ ମୌଖିକ ପରମ୍ପରା (୨୦୨୧) ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମୌଖିକ ପରମ୍ପରାରେ ରାମକଥ। (୨୦୨୫) ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ସମୃଦ୍ଧ ଲୋକକଥାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି।

ସେ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡର କାଲେୱାଲା ଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମହାକ।ବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବ।ଦ କରିଛନ୍ତି । ତ।ଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜ।ତି ଯଥା ଗୋଣ୍ଡ, ସାନ୍ତ।ଳୀ, କନ୍ଧ, ପାହାଡ଼ିଆ, ସଉରା, ବଞ୍ଜାରା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପୌରଣିକ ଆଖ୍ୟାନ, ମୌଖିକ ମହାକାବ୍ୟ ଏବଂ ଗୀତକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଦିଗରେ କ।ର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ସ।ହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରେ ଭାଷା ବିକାଶ ବୋର୍ଡ, ଜନଜାତି ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଭ।ରତୀୟ ସମ୍ବିଧ।ନର ଅନୁସୂଚିତ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ।

ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଜ।ତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି । ସେ ୨୦୦୩ ମସିହାରେ ୟୁନେସ୍କୋ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାତୃଭାଷା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ । ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇବାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଭ।ରତୀୟ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ସେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବୀର ଶଙ୍କର ଶାହା ରଘୁନାଥ ଶାହା ପୁରସ୍କ।ର (୨୦୦୯), ଫିନଲ୍ୟ।ଣ୍ଡର କରଲୱ।ଲ। ପୁରସ୍କ।ର (୨୦୦୨) ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସ।ହିତ୍ୟ ଏକ।ଡେମୀ ପୁରସ୍କ।ର (୧୯୯୯) ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଉ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ସେମାନେ ହେଲେ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମ।ଞ୍ଚଳ ପ।ତ୍ର, ବୁଣାକାର ଶରତ କୁମାର ପାତ୍ର ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ । 2ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ର।ଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏମାନେ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।

ସୂଚନା ଥାଉ କି, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ, 6ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଏବଂ ୫୮ ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପଦ୍ମ ଭୂଷଣରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଆର. ମାଧବନ, କ୍ରିକେଟର ରୋହିତ ଶର୍ମା, ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର, ହକି ଖେଳାଳି ସବିତା ପୁନିଆ ଏବଂ ପାରା-ଆଥଲେଟ ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୯ ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି।

