ETV Bharat / state

ମଣ୍ଡିରେ ଗଜା ହେଲା ଧାନ: ଟୋକନ୍ ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ

ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ଏବେ ବି ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି । ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଧାନ ଗଜା ହୋଇଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ୍ କୁମାର ସିଂ

Paddy Sprouts before Paddy Procurement farmers worried As Token Validity Expired
ମଣ୍ଡିରେ ଗଜା ହେଲା ଧାନ: ଟୋକନ୍ ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 18, 2026 at 5:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭବାନୀପାଟଣା: ମଣ୍ଡିରେ ପଡି ଧାନ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଚାଷୀ ଆଖିରେ ଲୁହ, ମନରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା । ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି । ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ଏବେ ବି ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି । ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଗଜା ହୋଇଯାଉଛି ଧାନ । ଆଉ ସେହି ଧାନକୁ ଦିନରାତି ମଣ୍ଡିରେ ଜଗି ବସିଛି ଚାଷୀ । ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଖୁବଶୀଘ୍ର ଧାନ ଉଠାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶେଷ କରାଯିବ ।


ଧାନ କିଣାର ଅବଧି ଶେଷ, ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ:
ଏ ହେଉଛି ଜଣେ ଚାଷୀର ଭଙ୍ଗା ସ୍ୱପ୍ନର ଚିତ୍ର । ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପାଲ ତଳେ ଢାଙ୍କି ପଡ଼ିରହିଛି ସୁନାର ଫସଲ । ଯେଉଁ ଧାନ ପାଇଁ ଚାଷୀ ମାସ ମାସ ଝାଳବୁହା ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା, ଆଜି ସେହି ଧାନ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭିଜି ଗଜା ହେଇଯାଇଛି । ଧାନ କିଣାର ଅବଧି ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀର ଅପେକ୍ଷା ସରିନାହିଁ । କାହାର ଟୋକନ୍ ଅବଧି ସରିଯାଇଛି, ତ ଆଉ କାହାର ଧାନ କିଣା ହୋଇଥିଲେ ବି ଏଯାଏଁ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠିନାହିଁ । ପ୍ରତିଦିନ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଭୟରେ କଟୁଛି ଚାଷୀର ସମୟ ।

ମଣ୍ଡିରେ ଗଜା ହେଲା ଧାନ: ଟୋକନ୍ ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ (ETV Bharat Odisha)



ଧାନ ଗଜା ହୋଇ ଗଲାଣି: ଚାଷୀ
ଏନେଇ ଦାସୀ ଗାଁର ଚାଷୀ ଜ୍ୟୋତି ସିଂ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଜୁନ ୧୫ ତାରିଖରେ ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ଆଣିଥିଲି ଆଉ ଜୁନ ୨୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଟୋକନ ତାରିଖ ଥିଲା । ଧାନ ଉଠିଲା ନାହିଁ ମୋ ଟୋକନ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଗଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବୁ ଧାନ ଗଜା ହୋଇ ଗଲାଣି । ପ୍ରଶାସନ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ! କମ୍ ଦରରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବୁ । ସୋସାଇଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଋଣ କରିଛୁ । ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଲାନି ଆମେ ବହୁତ ସୁବିଧା ଭୋଗୁଛୁ । "

Paddy Sprouts before Paddy Procurement farmers worried As Token Validity Expired
ମଣ୍ଡିରେ ଗଜା ହେଲା ଧାନ: ଟୋକନ୍ ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ (ETV Bharat Odisha)

'ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି'
ଦାସୀ ଗ୍ରାମ ଚାଷୀ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକାଶ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ମଣ୍ଡିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ମାନେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଅନେକ ଧାନ କିଣା ହୋଇଯାଇଛି । ଆମର ପ୍ରାୟ ୪୯ ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି । ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ଚାଷୀ ହିଁ ପେଶୀ ହେଉଛୁ ।"

Paddy Sprouts before Paddy Procurement farmers worried As Token Validity Expired
ମଣ୍ଡିରେ ଗଜା ହେଲା ଧାନ: ଟୋକନ୍ ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ (ETV Bharat Odisha)


ଖୁବଶୀଘ୍ର ହେବ ଧାନ ଉଠାଣ:
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଅଜୟ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ଆମକୁ ଜୁନ୍‌ ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଧାନ କ୍ରୟ କରିବାର ଥିଲା । ଏହା ପରେ ସରକାର ଆହୁରି ୩ ଦିନ ଆମକୁ ଅଧିକ ଅବଧି ଦେଇଥିଲେ । ଯାହାକି ଜୁଲାଇ ୩ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଧାନ କ୍ରୟ କରିଦେଇଛୁ । ଆଉ ୩ ଦିନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ରୟ ଧାନ ଲିଫ୍ଟିଙ୍ଗ୍‌ କରିବା ପାଇଁ । ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖରେ ମଣ୍ଡିରେ କିଣା ହୋଇଥିବା ଧାନ ୩,୦୪,୮୫୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିରହିଛି । ଆଜି(ଶନିବାର) ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଉଠାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛୁ । ୬୦,୦୦୦ ସଂଖ୍ୟକ ଚାଷୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ୫୯,୨୬୫ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ କିଣିଛୁ । ଧାନ କିଣିନଥିବା ଚାଷୀଙ୍କର କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ ।"

Paddy Sprouts before Paddy Procurement farmers worried As Token Validity Expired
ମଣ୍ଡିରେ ଗଜା ହେଲା ଧାନ: ଟୋକନ୍ ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମୁହଁରେ ସ୍ପ୍ରେ ମାରି ଲୁଟିନେଲେ ନଗଦ ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ ୧୭ ଭରି ସୁନା !

କଳାହାଣ୍ଡି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗରେ ମେଗା ଦୁର୍ନୀତି; କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ଅଭିଯୋଗ

ପଙ୍କଚର୍ ହେଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ , 3 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ପରେ ଆଖି ବୁଜିଲା କୁନି ଝିଅ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

TAGGED:

PADDY PROCUREMENT ISSUE KALAHANDI
PADDY PROCUREMENT KALAHANDI FARMERS
PADDY SPROUTS BEFORE PROCUREMENT
ମଣ୍ଡିରେ ଗଜା ହେଲା ଧାନ କଳାହାଣ୍ଡି
KALAHANDI PADDY PROCUREMENT ISSUE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.