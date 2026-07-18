ମଣ୍ଡିରେ ଗଜା ହେଲା ଧାନ: ଟୋକନ୍ ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ
ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ଏବେ ବି ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି । ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଧାନ ଗଜା ହୋଇଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ୍ କୁମାର ସିଂ
Published : July 18, 2026 at 5:30 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: ମଣ୍ଡିରେ ପଡି ଧାନ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଚାଷୀ ଆଖିରେ ଲୁହ, ମନରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା । ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି । ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ଏବେ ବି ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି । ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଗଜା ହୋଇଯାଉଛି ଧାନ । ଆଉ ସେହି ଧାନକୁ ଦିନରାତି ମଣ୍ଡିରେ ଜଗି ବସିଛି ଚାଷୀ । ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଖୁବଶୀଘ୍ର ଧାନ ଉଠାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶେଷ କରାଯିବ ।
ଧାନ କିଣାର ଅବଧି ଶେଷ, ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ:
ଏ ହେଉଛି ଜଣେ ଚାଷୀର ଭଙ୍ଗା ସ୍ୱପ୍ନର ଚିତ୍ର । ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପାଲ ତଳେ ଢାଙ୍କି ପଡ଼ିରହିଛି ସୁନାର ଫସଲ । ଯେଉଁ ଧାନ ପାଇଁ ଚାଷୀ ମାସ ମାସ ଝାଳବୁହା ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା, ଆଜି ସେହି ଧାନ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭିଜି ଗଜା ହେଇଯାଇଛି । ଧାନ କିଣାର ଅବଧି ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀର ଅପେକ୍ଷା ସରିନାହିଁ । କାହାର ଟୋକନ୍ ଅବଧି ସରିଯାଇଛି, ତ ଆଉ କାହାର ଧାନ କିଣା ହୋଇଥିଲେ ବି ଏଯାଏଁ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠିନାହିଁ । ପ୍ରତିଦିନ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଭୟରେ କଟୁଛି ଚାଷୀର ସମୟ ।
ଧାନ ଗଜା ହୋଇ ଗଲାଣି: ଚାଷୀ
ଏନେଇ ଦାସୀ ଗାଁର ଚାଷୀ ଜ୍ୟୋତି ସିଂ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଜୁନ ୧୫ ତାରିଖରେ ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ଆଣିଥିଲି ଆଉ ଜୁନ ୨୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଟୋକନ ତାରିଖ ଥିଲା । ଧାନ ଉଠିଲା ନାହିଁ ମୋ ଟୋକନ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଗଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବୁ ଧାନ ଗଜା ହୋଇ ଗଲାଣି । ପ୍ରଶାସନ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ! କମ୍ ଦରରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବୁ । ସୋସାଇଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଋଣ କରିଛୁ । ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଲାନି ଆମେ ବହୁତ ସୁବିଧା ଭୋଗୁଛୁ । "
'ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି'
ଦାସୀ ଗ୍ରାମ ଚାଷୀ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକାଶ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ମଣ୍ଡିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ମାନେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଅନେକ ଧାନ କିଣା ହୋଇଯାଇଛି । ଆମର ପ୍ରାୟ ୪୯ ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି । ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ଚାଷୀ ହିଁ ପେଶୀ ହେଉଛୁ ।"
ଖୁବଶୀଘ୍ର ହେବ ଧାନ ଉଠାଣ:
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଅଜୟ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ଆମକୁ ଜୁନ୍ ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଧାନ କ୍ରୟ କରିବାର ଥିଲା । ଏହା ପରେ ସରକାର ଆହୁରି ୩ ଦିନ ଆମକୁ ଅଧିକ ଅବଧି ଦେଇଥିଲେ । ଯାହାକି ଜୁଲାଇ ୩ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଧାନ କ୍ରୟ କରିଦେଇଛୁ । ଆଉ ୩ ଦିନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ରୟ ଧାନ ଲିଫ୍ଟିଙ୍ଗ୍ କରିବା ପାଇଁ । ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖରେ ମଣ୍ଡିରେ କିଣା ହୋଇଥିବା ଧାନ ୩,୦୪,୮୫୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିରହିଛି । ଆଜି(ଶନିବାର) ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଉଠାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛୁ । ୬୦,୦୦୦ ସଂଖ୍ୟକ ଚାଷୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ୫୯,୨୬୫ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ କିଣିଛୁ । ଧାନ କିଣିନଥିବା ଚାଷୀଙ୍କର କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ମୁହଁରେ ସ୍ପ୍ରେ ମାରି ଲୁଟିନେଲେ ନଗଦ ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ ୧୭ ଭରି ସୁନା !
କଳାହାଣ୍ଡି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗରେ ମେଗା ଦୁର୍ନୀତି; କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ଅଭିଯୋଗ
ପଙ୍କଚର୍ ହେଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ , 3 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ପରେ ଆଖି ବୁଜିଲା କୁନି ଝିଅ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି