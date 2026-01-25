ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଧାନ କ୍ରୟ ସମସ୍ୟା; ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ
ବ୍ୟାସନଗର ପୋୖର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଵୈଠକ କରିଛନ୍ତି ।
ଯାଜପୁର: ଯାଜପୁରରେ ଧାନ ବିକ୍ରୀକୁ ନେଇ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି l ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚାଷୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି l ଏବେ ବି ଅନେକ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲି ନଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ନନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି l ଗୋଟେ ପଟେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିନାହିଁ ଅନ୍ୟପଟେ ଧାନ ବିକ୍ରୀ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଟୋକନର ସମୟସୀମା ସାରିବାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପଦିନ ବାକି ଅଛି l ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଧାନ ବିକ୍ରୀ କରିନପାରି ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ l ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ବ୍ୟାସନଗର ପୋୖର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଵୈଠକ କରିଛନ୍ତି ।
ବୈଠକରେ ବିଞ୍ଝାରପୁର ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, କୋରେଇ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ, ବଡ଼ଚଣା ବିଧାୟକ ଅମର ନାୟକ ଓ ଯାଜପୁର ବିଧାୟିକା ସୁଜାତ ସାହୁ ଯୋଗଦେଇ କିଭଳି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, ସେନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ l ବୈଠକରେ ଜିଲାପାଳ ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି, ମିଲରମାନେ କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଧାନ କ୍ରୟ କରିବେ, ସେନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । "ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯିବ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ସଂପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ ମିଲର୍ ଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ", ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ ।
ସେପଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ତଥା ବିଞ୍ଝାରପୁର ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି,"ବୈଠକରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଚାଷୀଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ । କେବଳ ମିଲର ଓ ବେପାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, ସରକାର ଖାଲି ବାହାସ୍ପଟ ମାରୁଛନ୍ତି । ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ଚାଷୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି", ବୋଲି ବିଧାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର