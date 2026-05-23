ଖୋଲିନି ଧାନ ମଣ୍ଡି: ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ, ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ
ପିପିଲି ଏବଂ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀ ଟୋକନ ଧରି ଚାହିଁ ବସିଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରାଶାସନିକ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲି ନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ- ବୀରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
Published : May 23, 2026 at 7:49 PM IST
ନିମାପଡ଼ା (ପୁରୀ): ଚଳିତ ମାସ ମେ ୧୫ ତାରିଖରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଆଜି ବି ମଣ୍ଡି ଖୋଲି ନାହିଁ । କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି ସରକାରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଏବଂ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ହାତରେ ଟୋକନ ଧରି ଚାହିଁ ବସିଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରାଶାସନିକ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲି ନାହିଁ । ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
କାଗଜ କଲମରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଛି, ହେଲେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ପିପିଲି ଓ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଏବେ ନିଜର ଅମଳ ଧାନକୁ ବିକ୍ରି କରିନପାରି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । କେଉଁଠି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ତ କେଉଁଠି ଖଳାରେ ଗଦା ହୋଇ ରହିଛି ଶହ ଶହ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ । ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏବେ ଘାରିଛି କାଳବୈଶାଖୀର ଭୟ । ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ପାଇଁ ଚାଷୀ ବାରମ୍ବାର ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଅନେକ ଏବେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ହାତରେ ଟୋକନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଛି । ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ମଣ୍ଡି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ନଖୋଲିବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ କୁହୁଳିବାରେ ଲାଗିଛି ।
"ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଧାନ ପକେଇ ଜଗି ରହିଛୁ । ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଏସି ରୁମରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆମ ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ କେହି ନାହିଁ । ଏମିତି ଅବହେଳା ଚାଲିଲେ ଆଗକୁ ଆମେ ଚାଷ କରିବୁ ନାହିଁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଚାଷୀ ।
ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ସରଗରମ ହୋଇଛି । ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ନେଇ ସରକାର କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କୌଣସି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲା ନଯାଏ, ତେବେ ଚାଷୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
୧୫ରୁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା କଥା, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ । କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ସବୁ ଚାଲିଛି । ଯଦି ଅତିଶୀଘ୍ର ମଣ୍ଡି ଖୋଲା ନଯାଏ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କିଣା ନଯାଏ, ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା । ଏହି ଚେତାବନୀ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଚେତୁଛି ଏବଂ ପିପିଲି-ଡେଲାଙ୍ଗର ନିରୀହ ଚାଷୀଙ୍କ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ହେଉଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା