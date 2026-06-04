ETV Bharat / state

ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲା ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ; ହେଲାନି ପଞ୍ଜିକରଣ, ଚିନ୍ତାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଚାଷୀ

ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ବର୍ଷାପାଣିର ଭିଜି ଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ପଟେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଉଠିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ କୁମାର ସିଂ

Paddy Procurement Issue Kalahandi district persistant rain caused paddy damage
ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲା ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ, ହେଲାନି ପଞ୍ଜିକରଣ, ଚିନ୍ତାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଚାଷୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 4, 2026 at 10:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଳାହାଣ୍ଡି: ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲା ଧାନ । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକସରା ବ୍ଲକ ଚିଲଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଭିଜିବା ପରେ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି । ଏହି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ବର୍ଷାପାଣିରେ ଭିଜି ଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ପଟେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଉଠିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ସରକାରଙ୍କ ଧାନ ଉଠାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦାସୀନତା ଓ ପ୍ରକୃତିର କୋପ ମଧ୍ଯରେ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ନେଇ ଉଦ୍‌ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲା ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ, ହେଲାନି ପଞ୍ଜିକରଣ, ଚିନ୍ତାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଚାଷୀ (ETV Bharat Odisha)


ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଭିଜିଲା:
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକସରା, ଜୟପାଟଣାଓ ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଳକର ପ୍ରାୟ ୧୫ ହଜାର ଚାଷୀ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ । ଭଲ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । କ୍ଷେତରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଫସଲକୁ ଆଣି ଚାଷୀ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦାଉ ସାଧିଲା ଲଗାଣ ବର୍ଷା । ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଭିଜିଯାଇଛି । ଫଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛି ।

Harvested paddy soaked in rain
ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲା ଅମଳ ଧାନ (ETV Bharat Odisha)

ଅବ୍ୟବସ୍ଥା:
ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଧାନମଣ୍ଡିରେ କଟନୀଛଟନୀ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଉନଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ବାରମ୍ୱାର ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ, ବନ୍ଦ ଡାକରା ସତ୍ତ୍ବେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିନାହିଁ ବୋଲି ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।

A man is Covering paddy in field
ଧାନ ଉପରେ ପାଲ ପକାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି (ETV Bharat Odisha)


ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ:
ଏନେଇ ଚିଲଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ନାରାୟଣ ପଣ୍ତା କହିଛନ୍ତି, "୧୦ ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରିଛି । ରାସ୍ତା ଉପରେ ଧାନ ପଡ଼ିଛି ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି । ସରକାର ଆମର ପଞ୍ଜିକରଣ କରୁ ନାହାନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ପାରିବୁ ନାହିଁ । ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଇ ଯାଉଛି । ଏବେ ଧାନ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଲାଗିଛି । ଏ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଲେ, ପୁଣି ଚାଷ କରିବୁ । ପୁର୍ବ ସରକାର ଥିବା ସମୟରେ ସବୁ ଠିକ ଥିଲା ସୁବିଧା ମିଳୁଥିଲା ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଧାନ ନେଉଥିଲେ ।" ଏହା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁବିଧା କରି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

Farmers Collecting wet paddy
ଓଦା ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ (ETV Bharat Odisha)



କଟନୀଛଟନୀ:
ଚିଲଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚାଷୀ ଧନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ୧୦ ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇଛି । ସବୁ ଧାନ କାଟି ଖଳାରେ ପକେଇ ଦେଇଛି । ବର୍ଷା ପାଣିରେ ସବୁ ଭିଜି ଯାଇଛି । ଏହା ପୁର୍ବରୁ ଅମଳ ସମୟର କୁଆପଥର ମାଡରେ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ସେଥିରୁ ଯାହା କିଛି ବଞ୍ଚିଥିଲା ତାହା ଏବେ ଖଳାରେ ପଡି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ।

The harvested paddy covered in plastic cover
ଅମଳ ଧାନକୁ ପାଲରେ ଭିଜାଇ ରଖାଯାଇଛି (ETV Bharat Odisha)


ବହୁତ୍ ଚିନ୍ତା ଲାଗିଛି ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣିଛୁ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଟୋକନ ନାହିଁ । ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବୁ କେଉଁଠି ? ପୁର୍ବ ସରକାର ଆମକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଟକଣା ଆମେ ଜାଣି ନାହୁଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରବିଧାନକୁ ୧୦ ରୁ ୧୫ କେଜି କଟନୀ କରିବେ । ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରିବୁ । କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ୧୪୦୦ରୁ ୧୮୦୦ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

TAGGED:

KALAHANDI FARMERS PADDY DAMAGE
PADDY PROCUREMENT ISSUE KALAHANDI
KALAHANDI PADDY PROCUREMENT
କଳାହାଣ୍ଡି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲା ଧାନ
KALAHANDI PADDY RAIN DAMAGE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.