7 ଦିନ ନୁହେଁ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ବଢିବ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଅବଧି, ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ରେକର୍ଡ...
ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସମୟସୀମା ଆସନ୍ତାକାଲି ଶେଷ ହେବ । ତେବେ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ତାରିଖ ବଢ଼ିବ କହିଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : March 30, 2026 at 4:55 PM IST|
Updated : March 30, 2026 at 5:27 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଖରିଫ ଋତୁରେ ପ୍ରାୟ ୮୦ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ପ୍ରାୟ ୭୬ ଲକ୍ଷ ୮୪ ହଜାର ୪୯୫ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସରିଲାଣି । ୧୯ ଲକ୍ଷ ୬୮ ହଜାର ଚାଷୀ ଟୋକନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ୧୮ ଲକ୍ଷ ୫୫ ହଜାର ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଧାନ ସଂଗ୍ରହର ଶେଷ ଦିନ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଚାଷୀ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମହଲରେ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବାବେଳେ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଚଳିତବର୍ଷ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୭୬ ଲକ୍ଷ ୮୪ ହଜାର ୪୯୫ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସରିଲାଣି । ସମୁଦାୟ ୧୮ ଲକ୍ଷ ୫୫ ହଜାର ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲେଣି । ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୨୨, ୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାରିଲୁଣି । ଖରିପରେ ପ୍ରାୟ ୮୦ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି । ଶୀଘ୍ର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରର ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ । କୌଣସି ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ଯେମିତି ଲାପସ୍ ନକରିବ ସେନେଇ ସମସ୍ତ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ । ଟୋକନ ପାଇଛନ୍ତି ୧୯ ଲକ୍ଷ ୬୮ ହଜାର ଚାଷୀ । ୪ରୁ ୫ ଜିଲ୍ଲା ଜଗତସିଂହପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଯାଜପୁର ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଟାର୍ଗେଟ ହାସଲ ହୋଇପାରିନାହିଁ ।"
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସାରଦା ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଖରିଫ ଋତୁର ଧାନ ଉଠାଣ ଅବଧି ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ଅର୍ଥାତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶେଷ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ଧାନ ସରକାର ଉଠାଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଟୋକନ ଅବଧି ସପ୍ତାହେ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ । ଟୋକନ ଅବଧି ଦୁଇ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସର୍ବନିମ୍ନ ୭ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ନହେଲେ ବଳକା ଧାନ ଉଠି ପାରିବ ନାହିଁ । ଜଗତସିଂହପୁରରେ ୧୭ ଲକ୍ଷ କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଧାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୫ ଲକ୍ଷ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ଉଠେଇଛନ୍ତି । ଆଉ ୨ ଲକ୍ଷ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଉଠି ପାରିନାହିଁ । ଏତେ ଧାନ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉଠାଇ ହେବନାହିଁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର