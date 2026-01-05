ମିଲର୍ସ ଓ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ, ଧାନ କିଣିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ମିଲର୍ସ
ସରକାରଙ୍କ ସହ ମିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ବୈଠକ ବିଫଳ l ଜାରି ରହିବ ମିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ l
Published : January 5, 2026 at 10:52 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଧାନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ବ୍ୟାକ୍ ଫୁଟରେ l କେତେବେଳେ ଚାଷୀ ଟୋକନ ପାଉ ନାହିଁ ତ କେତେବେଳେ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠୁନାହିଁ l ସେଥିପାଇଁ ରାଜ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଛି ଚାଷୀ l ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସରକାର ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି l ଚାଷୀଙ୍କ ପରେ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ମିଲର୍ସମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି l ମିଲର୍ସ ମାନଙ୍କ ଦାବି ସରକାର ନ ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଧାନ କିଣିବେ ନାହିଁ l ଏଠି ବଡ କଥା ହେଲା ଯଦି ମିଲର୍ସ ମାନେ ଧାନ ନ କିଣିବେ ଚାଷୀ କରିବ କଣ ?
ଏହାରି ଭିତରେ ଗତକାଲି ମିଲର୍ସ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା l ହେଲେ କିଛି ନିଷ୍କର୍ସ ବାହାରି ନ ଥିଲା l ପୁଣି ଆଜି ଆଉଥରେ ଯୋଗାଣ ନିଗମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମିଲର୍ସ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଏଠି ବି ମିଲର୍ସଙ୍କ ଦାବି ସଫଳ ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ l ଶେଷରେ ମିଲର୍ସ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି l ଆଉ ଆଜିଠାରୁ କୌଣସି ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମିଲର୍ସ ସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି l
ସରକାରଙ୍କ ସହ ମିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ବୈଠକ ବିଫଳ l ଜାରି ରହିବ ମିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ l ସରକାର ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନଦେବା ଯାଏଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସଂଘ l ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସଂଘ l ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଏମଡିଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ବସିଥିଲା l ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଳୟରେ ବସିଛି ବୈଠକ l ମିଲର୍ସ ସଂଘ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି l ଗତକାଲି ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମିଲର୍ସ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ସ ବାହାରି ନଥିଲା l ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି l
ତେବେ ମିଲର୍ସ ମାନଙ୍କ ଦାବୀ ଗୁଡିକ ହେଲା, କଷ୍ଟମ୍ ମିଲିଂ ଦର ବୃଦ୍ଧି, ଧାନ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଧାନ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବ ଭଳି ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ଅଲ ଓଡ଼ିଶା ମିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ l "ଗତବର୍ଷ ଆମେ ସରକାରକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିଥିଲୁ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ସରକାର ଥିବାରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଦାବି ପୂରଣ କରିବୁ ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଆଉ କ୍ଷତି ସହିବୁ ନାହିଁ," ବୋଲି ଅଲ୍ ଓଡିଶା ରାଇସ ମିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ସଭାପତି ମହେଶ ବଂଶଲ୍ କହିଛନ୍ତି l
ମିଲର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ସୂଚନା, ଗତକାଲି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା l ବିଭାଗ ମିଲର୍ସ ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି l ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ମଗାଯାଇଛି l ଦାବି ପୂରଣ କରାଯିବ l ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେପରି ପ୍ରଭାବିତ ନହେବ ସେନେଇ ସରକାର୍ ଏବଂ ବିଭାଗ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର