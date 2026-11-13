ଧାନ ଉଠାଣକୁ ମିଲର୍ସଙ୍କ ନା: ଡିସେମ୍ବର ୧ରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ, ଅସହଯୋଗ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ରାଇସ ମିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ
୧୨ ଦଫା ଦାବି ସାଙ୍ଗକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ୧୦ ଦିନର ମହଲତ ଦେଲା ଅଲ ଓଡ଼ିଶା ରାଇସ ମିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : November 13, 2026 at 8:33 PM IST
NON-COOPERATION IN PADDY PROCUREMENT, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୧୨ ଦଫା ଦାବି, ସରକାରଙ୍କୁ ୧୦ ଦିନର ମହଲତ । ଏହା ପୂରଣ ନହେଲେ ଡିସେମ୍ବର ୧ରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ଅସହଯୋଗ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଅଲ ଓଡ଼ିଶା ରାଇସ ମିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ।
ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ । ଧାନ କିଣିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଧାନ ଉଠାଣରୁ ଓହରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟର ଚାଉଳ କଳ ମାଲିକ । ୧୨ ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ୧ରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ସାମିଲ ହେବେନି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଇସ୍ ମିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ୧୦ ଦିନର ମହଲତ ଦେଇଛି ସଂଘ ।
ମିଲର୍ସଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ମିଲ୍ରେ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଥିବା ଚାଉଳ । ସଂଘର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ପୂର୍ବ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଚାଉଳରୁ ଏବେ ବି ପ୍ରାୟ ୩୦ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ ମିଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ପଡ଼ି ରହିଛି । ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚାଉଳ ଉଠାଣ ହେବା କଥା । କିନ୍ତୁ ଗୋଦାମରେ ସ୍ଥାନ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚାଉଳ ଉଠାଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ସଂଘ । ଫଳରେ ମିଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଜାଗା ଅଭାବ ସହ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ବଢ଼ୁଛି । ପୁରୁଣା ଚାଉଳ ନ ଉଠିଲେ ନୂଆ ଧାନ ପାଇଁ ମିଲ୍ରେ କିପରି ସ୍ଥାନ ହେବ, ତାହାକୁ ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଲ ଓଡ଼ିଶା ରାଇସ ମିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନର ସାଧାରଣ ବୈଠକ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଆସୋସିଏସନ ।
କେବଳ ଚାଉଳ ଉଠାଣ ନୁହେଁ, ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ବି ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି । ୨୦୧୮-୧୯ ମସିହାରେ ମିଳୁଥିବା ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଳନାରେ ଏବେ କମ୍ ଅର୍ଥ ମିଳୁଥିବା ସଂଘ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ । ସେହିପରି ଧାନର ଡ୍ରାଏଜ୍ ବା ସୁକ୍ତି ବାବଦ ଆଲାଉନ୍ସକୁ ୧ ପ୍ରତିଶତରୁ କମାଇ ୦.୫ ପ୍ରତିଶତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପୁଣି ୧ ପ୍ରତିଶତ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି । ମିଲିଂ ଚାର୍ଜର ବକେୟା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବକେୟା ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ସଂଘ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଭିଏଲ୍ଟିଡି ଟ୍ରାକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବି ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି ସଂଘ । ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମିଲର୍ସମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଲଗାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସର୍ଭର ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ସର୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ନଚେତ୍ ଏହାକୁ ହଟାଇବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ମିଲ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ଧାନ ଯୋଗାଣ, ନୂଆ ବସ୍ତାର ସମୟୋଚିତ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଚାଉଳର ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ରପ୍ତାନି ଅନୁମତି ଭଳି ଦାବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ମୋଟ୍ ୧୨ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ସଂଘ ।
ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କିଣିବା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମିଲିଂ ଓ ଚାଉଳ ଉଠାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମିଲର୍ସଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଧାନ ସଂଗ୍ରହକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଯଦି ମିଲର୍ସ ଧାନ ଉଠାଇବେ ନାହିଁ, ତେବେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ । ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମିଲର୍ସଙ୍କ ୧୨ ଦଫା ଦାବି ଉପରେ ସରକାର କେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ? ୧୦ ଦିନର ମହଲତ ଭିତରେ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିବ ନା ଡିସେମ୍ବର ୧ରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଅଚଳାବସ୍ଥା, ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ନଜର ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଧାନ କିଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି ! ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗର୍ଜିଲେ ଚାଷୀ, ଆରଡିସିଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ୧୦ ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଉଠାଇବେ ତ ସରକାର ? ମିଲ୍ରେ ଜାଗା ନାହିଁ, FCI ଧାନ ଉଠାଉନି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର