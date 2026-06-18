ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ଚାଷୀ ନିରାଶ ! ଏଫ୍ସିଆଇ ନେଉନି ଓଡ଼ିଶା ଚାଉଳ, ବଢ଼ୁଛି ସଙ୍କଟ
ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଣ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେପଟେ ଆଜି ଧାନ ଉଠାଣରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ।ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : June 18, 2026 at 10:48 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ଅର୍ଣ୍ଣଦାତାଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ ହେଉଛି ନା ନିରାଶା ବଢ଼ୁଛି ? ଓଡ଼ିଶାର ଚାଉଳ ଉଠାଣକୁ ନେଇ ଏବେ ଦେଖାଦେଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ? ଏଫ୍ସିଆଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ କମ୍ ପରିମାଣର ଚାଉଳ ଉଠାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ମିଲ୍ରେ ଚାଉଳ ଗଦା ହେଉଛି, ନୂଆ ଧାନ କିଣିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ।
ରାଜ୍ୟର ଭାତହାଣ୍ଡି କୁହାଯାଉଥିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ। ବରଗଡ଼, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ସମ୍ବଲପୁର, ନୂଆପଡ଼ା ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଲରମାନେ ଚାଉଳ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଫ୍ସିଆଇ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ଫଳରେ ଗୋଦାମ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ଓ ନୂଆ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଲାଇଟି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା କାହାଣୀ କହୁଛି । ପୂର୍ବରୁ ମିଲରମାନେ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଉଳ ଦେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ମିଲରମାନେ ସମୟରେ ଚାଉଳ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଫ୍ସିଆଇ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ନୂଆ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଯଦି ଚାଉଳ ଉଠାଣରେ ଏଭଳି ବିଳମ୍ବ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ, ମିଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଉପରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ । ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ହେବ ? ନା ରାଜ୍ୟର 'ଭାତହାଣ୍ଡି' ଆହୁରି ସଙ୍କଟ ମୁହାଁକୁ ଯିବ ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଧାନ ଉଠାଣ ଦାବିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ: ଟାର୍ଗେଟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀ; ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର