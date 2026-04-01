ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଧାନ ମଣ୍ଡି, ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିକ୍ରି ନହୋଇ ପଡି ରହିଛି ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ

ମାନେଶ୍ଵର ବ୍ଲକର ତବଲା ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପ୍ରାୟ 4000 ପ୍ୟାକେଟ ଧାନ ବସ୍ତା ପଡି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ଫଳରେ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖା ଦେଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ କୁମାର ରଣା

mandi closed thousands of quintals of rice remain unsold
ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଧାନ ମଣ୍ଡି, ବିକ୍ରି ନହୋଇ ପଡି ରହିଛି ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 1, 2026 at 2:24 PM IST

Updated : April 1, 2026 at 3:35 PM IST

ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ l ଖରିଫ ଋତୁର ଧାନ କ୍ରୟର ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା ଆଜି । ହେଲେ ହଜାର ହଜାର କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି ନହୋଇ ମଣ୍ଡିରେ ପଡି ରହିଛି । ଟୋକନ ଆସି ନଥିବାରୁ ଏହି ଧାନସବୁ ବିକ୍ରି ହୋଇ ପାରିନାହିଁ । ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି ଚାଷୀ l

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମାନେଶ୍ଵର ବ୍ଲକର ତବଲା ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପ୍ରାୟ 4000 ପ୍ୟାକେଟ ଧାନ ବସ୍ତା ପଡି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ଅନ୍ୟ ପଟେ ଅନଲାଇନରେ ପାସ ଆସିନଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଏହି ସବୁ ଧାନକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସରକାରୀ ଦରରୁ କମ ଦାମରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବିକ୍ରି କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି l ତେବେ କେଵଳ ତବଲା ମଣ୍ଡିରେ ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ବରଂ ଜିଲ୍ଲା ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଏହିଭଳି ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରି ନଥିବା କହିଛନ୍ତି l

ତବଲା ଗାଁର ମଣ୍ଡିରେ 4000 ପକେଟ ଧାନ ବସ୍ତା ପଡି ରହିଛି

ସମ୍ବଲପୁର ମାନେଶ୍ଵର ବ୍ଲକର ତବଲା ଗାଁର ଚାଷୀ ଶାନ୍ତନୁ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, 'ତବଲା ଗାଁର ମଣ୍ଡିରେ 4000 ପକେଟ ଧାନ ବସ୍ତା ପଡି ରହିଛି l ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତି ଅନୁସାରେ ଆଜି ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି l ଆଜିଠୁ ପି-ପାସ ସାଇଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି l ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 40 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ 4500 ପ୍ୟାକେଟ ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇ ପାରିନାହିଁ l ଚାଷୀ ମାନେ ଧାନକୁ ଘରେ ରଖିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଧାନ ନକିଣିଲେ ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅଭାବୀ ଧାନ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେବ l ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଚାଷୀ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 3100 ପାଉଥିବା ବେଳେ ଦଲାଲ ବା ମିଲରଙ୍କୁ ମାତ୍ର 1200 ରୁ 1500 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ l ଏହା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବ l'

ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଜିଗନେସ ବାରିକ 14 ଏକର ଚାଷ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି l ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, 'ଶେଷ ଥରର ଟୋକନ ସେ ପାଇ ନାହାନ୍ତି । ତେବେ ଆଜି ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି l ତେବେ ଯଦି ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କମ ଦାମରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବି l' ଜିଗନେଶ କହିଛନ୍ତି, 'ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି 4 ଏକର ଜମିର ଉତ୍ପାଦିତ ଧାନ ବିକ୍ରି ନହୋଇ ଘରେ ପଡି ରହିଛି l ଟୋକନ ଆସିଲେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 3100 ଟଙ୍କା ପାଇବି ନଚେତ ଧାନକୁ 1200 ରୁ 1500 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବି ।'
ଏକର ପ୍ରତି 5 ରୁ 6 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କମ ଦରରେ ବିକୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ

ବର୍ତମାନ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଏକର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କଲେ ପ୍ରାୟ 45 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ 1 ଏକର ଜମିରୁ 25 ରୁ 28 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାର କେଵଳ 19 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣିବାର ନିୟମ କରିଛନ୍ତି l ସେହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ସବୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଟୋକନ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି l ତେଣୁ ଏକର ପ୍ରତି ଆମେ 5 ରୁ 6 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସରକାରୀ ଦରରୁ କମ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ l ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣେଇବା ସତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲାଭ ହୋଇନଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି l

ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 30ଟଙ୍କା ର ଟ୍ରାନ୍ସପୋଟିଙ୍ଗ ଚାର୍ଜ ମିଳିବାର ନିୟମ ଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀ ତାହା ପାଉ ନାହାନ୍ତି l ଏନେଇ CSO ଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ମିଲରମାନେ ଏହି ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ମିଲର ମାନେ CSO ଏହି ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ଦୋଷ ଛଡାଉଥିବା ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି l
3 ଥର ଟୋକନ ପାଇଲା ପରେ ବି ଧାନ ବଳକା ରହିଛି

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନର ସଭାପତି ବ୍ୟୋମକେଶ ଠାକୁର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି, 'ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ମଣ୍ଡିରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ରହିଛି l ସରକାର ଏଥର ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ 3 ଥର ଟୋକନ ଦେଇଥିଲେ l ଗୋଟିଏ ଟୋକନରେ 75 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଥିଲା । ତେବେ 3 ଥର ଟୋକନ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ବଳକା ରହିଛି l ତେଣୁ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟୋକନ ମିଳିଥିଲେ ଚାଷୀ ଆହୁରି କିଛି ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ପାରିଥାନ୍ତେ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନ ର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଠାକୁର l ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଅବଗତ କରେଇ ଦେଇଛି l

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 32 ଲକ୍ଷ 72 ହଜାର 213 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇସାରିଛି

ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ସୁବୋଧ ହୋତା କହିଛନ୍ତି, 'ଗତ ଖରିଫ ଋତୁରେ 65 ହଜାର 143 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରୁ 64314 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ l ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 63,323 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି l ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 32 ଲକ୍ଷ 72 ହଜାର 213 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣା ଯାଇଛି l'

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଟୋକନ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କିଣା ଯାଇଛି l ସରକାରୀ ହିସାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଜିଲ୍ଲାର କେବଳ 4 ଟି ଟୋକନ ଥିବା ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ନଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି l ତେବେ ସେମାନେ ଧାନ ଆଣିଲେ ଆମେ କିଣିବୁ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ l ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ 32 ଲକ୍ଷ 92 ହଜାର 540 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସଂଗ୍ରହର ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା,ଏଥିରୁ 32 ଲକ୍ଷ 72 ହଜାର 213 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇ ସାରିଛି l

ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି, ଏବେବି ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇ ନପାରି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପଡି ରହିଛି l

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର



