ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଧାନ ମଣ୍ଡି, ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିକ୍ରି ନହୋଇ ପଡି ରହିଛି ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ
ମାନେଶ୍ଵର ବ୍ଲକର ତବଲା ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପ୍ରାୟ 4000 ପ୍ୟାକେଟ ଧାନ ବସ୍ତା ପଡି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ଫଳରେ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖା ଦେଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ କୁମାର ରଣା
Published : April 1, 2026 at 2:24 PM IST|
Updated : April 1, 2026 at 3:35 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ l ଖରିଫ ଋତୁର ଧାନ କ୍ରୟର ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା ଆଜି । ହେଲେ ହଜାର ହଜାର କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି ନହୋଇ ମଣ୍ଡିରେ ପଡି ରହିଛି । ଟୋକନ ଆସି ନଥିବାରୁ ଏହି ଧାନସବୁ ବିକ୍ରି ହୋଇ ପାରିନାହିଁ । ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି ଚାଷୀ l
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମାନେଶ୍ଵର ବ୍ଲକର ତବଲା ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପ୍ରାୟ 4000 ପ୍ୟାକେଟ ଧାନ ବସ୍ତା ପଡି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ଅନ୍ୟ ପଟେ ଅନଲାଇନରେ ପାସ ଆସିନଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଏହି ସବୁ ଧାନକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସରକାରୀ ଦରରୁ କମ ଦାମରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବିକ୍ରି କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି l ତେବେ କେଵଳ ତବଲା ମଣ୍ଡିରେ ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ବରଂ ଜିଲ୍ଲା ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଏହିଭଳି ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରି ନଥିବା କହିଛନ୍ତି l
ତବଲା ଗାଁର ମଣ୍ଡିରେ 4000 ପକେଟ ଧାନ ବସ୍ତା ପଡି ରହିଛି
ସମ୍ବଲପୁର ମାନେଶ୍ଵର ବ୍ଲକର ତବଲା ଗାଁର ଚାଷୀ ଶାନ୍ତନୁ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, 'ତବଲା ଗାଁର ମଣ୍ଡିରେ 4000 ପକେଟ ଧାନ ବସ୍ତା ପଡି ରହିଛି l ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତି ଅନୁସାରେ ଆଜି ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି l ଆଜିଠୁ ପି-ପାସ ସାଇଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି l ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 40 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ 4500 ପ୍ୟାକେଟ ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇ ପାରିନାହିଁ l ଚାଷୀ ମାନେ ଧାନକୁ ଘରେ ରଖିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଧାନ ନକିଣିଲେ ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅଭାବୀ ଧାନ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେବ l ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଚାଷୀ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 3100 ପାଉଥିବା ବେଳେ ଦଲାଲ ବା ମିଲରଙ୍କୁ ମାତ୍ର 1200 ରୁ 1500 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ l ଏହା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବ l'
ଏକର ପ୍ରତି 5 ରୁ 6 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କମ ଦରରେ ବିକୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ
ବର୍ତମାନ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଏକର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କଲେ ପ୍ରାୟ 45 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ 1 ଏକର ଜମିରୁ 25 ରୁ 28 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାର କେଵଳ 19 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣିବାର ନିୟମ କରିଛନ୍ତି l ସେହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ସବୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଟୋକନ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି l ତେଣୁ ଏକର ପ୍ରତି ଆମେ 5 ରୁ 6 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସରକାରୀ ଦରରୁ କମ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ l ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣେଇବା ସତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲାଭ ହୋଇନଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି l
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନର ସଭାପତି ବ୍ୟୋମକେଶ ଠାକୁର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି, 'ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ମଣ୍ଡିରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ରହିଛି l ସରକାର ଏଥର ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ 3 ଥର ଟୋକନ ଦେଇଥିଲେ l ଗୋଟିଏ ଟୋକନରେ 75 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଥିଲା । ତେବେ 3 ଥର ଟୋକନ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ବଳକା ରହିଛି l ତେଣୁ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟୋକନ ମିଳିଥିଲେ ଚାଷୀ ଆହୁରି କିଛି ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ପାରିଥାନ୍ତେ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନ ର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଠାକୁର l ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଅବଗତ କରେଇ ଦେଇଛି l
ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ସୁବୋଧ ହୋତା କହିଛନ୍ତି, 'ଗତ ଖରିଫ ଋତୁରେ 65 ହଜାର 143 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରୁ 64314 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ l ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 63,323 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି l ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 32 ଲକ୍ଷ 72 ହଜାର 213 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣା ଯାଇଛି l'
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଟୋକନ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କିଣା ଯାଇଛି l ସରକାରୀ ହିସାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଜିଲ୍ଲାର କେବଳ 4 ଟି ଟୋକନ ଥିବା ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ନଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି l ତେବେ ସେମାନେ ଧାନ ଆଣିଲେ ଆମେ କିଣିବୁ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ l ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ 32 ଲକ୍ଷ 92 ହଜାର 540 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସଂଗ୍ରହର ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା,ଏଥିରୁ 32 ଲକ୍ଷ 72 ହଜାର 213 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇ ସାରିଛି l
ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି, ଏବେବି ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇ ନପାରି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପଡି ରହିଛି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର
