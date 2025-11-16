ETV Bharat / state

କଳାହାଣ୍ଡିରେ ୨୯ରେ ଖୋଲିବ ଧାନ ମଣ୍ଡି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ

ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ନଭେମ୍ବର ୨୯ରେ ଖୋଲିବ ମଣ୍ଡି ।

Paddy Procurement begins in Kalahandi from 29 November
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କମିଟି ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 16, 2025 at 2:06 PM IST

ଭବାନୀପାଟଣା: କଳାହାଣ୍ଡି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଚଳିତ ମାସ ୨୯ ତାରିଖରୁ ଖୋଲିବ ଧାନ ମଣ୍ଡି । ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କମିଟି ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୨୩ଟି ଧାନ କ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨୮ଟି ମହିଳା ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ୟାକ୍ସ ଓ ଲ୍ୟାମ୍ପସ ଦ୍ଵାରା ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ । ଧାନ ଉଠାଣ ପାଇଁ ୯୦ଟି ରାଇସ ମିଲକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୮୨ ହଜାର ୮୨୫ ହେକ୍ଟରରେ ୮ଲକ୍ଷ ୭୩ ହଜାର ୭୭୯.୩୦ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କମିଟି ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)

୨୯ରୁ ଖୋଲିବ ଧାନ ମଣ୍ଡି:

କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଚଳିତ ମାସ ୨୯ରୁ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଲାଗି ଖୋଲିବ ମଣ୍ଡି । ଏନେଇ ଶନିବାର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଭବାନୀପାଟଣା ସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଚିନ ପାୱାରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଗତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନଭେମ୍ବର ୨୯ ତାରିଖରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

ପ୍ରଥମେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡାରେ ଉଠିବ ଧାନ:

ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଥମେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଓ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକମାନଙ୍କରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ । ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ମଣ୍ଡିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା, ଶୀଘ୍ର ଧାନ ଉଠିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଓ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଧାନ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଫ୍ଏକ୍ୟୁ ଧାନର ସରକାରୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କୁଇଣ୍ଟାଲ ୨୩୬୯ ଟଙ୍କା ଓ ଗ୍ରେଡ ଏ ମୂଲ୍ୟ ୨୩୮୯ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ୮ ଶହ ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ ସହାୟତା ଚାଷୀ ପାଇବେ ।

ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଚାଷୀ କରି କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଜିକରଣ:

ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ଖରିଫ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ୧ ଲକ୍ଷ ୨୧ ହଜାର ୧୮୧ ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି । ଗତ ବର୍ଷ ଖରିଫରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୧୪ ହଜାର ୫୮୫ ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୬୫୯୬ ଜଣ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୨୨୩ଟି ଧାନ କ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ୨୮ଟି ମହିଳା ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ୟାକ୍ସ ଓ ଲ୍ୟାମ୍ପସ ଦ୍ଵାରା ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ । ଏହାସହ ଧାନ ଉଠାଣ ଏଥର ୯୦ ଟି ରାଇସ ମିଲକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୮୨ ହଜାର ୮୨୫ ହେକ୍ଟରରେ ୮ଲକ୍ଷ ୭୩ ହଜାର ୭୭୯.୩୦ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।


ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଚିନ ପାୱାର କହିଛନ୍ତି, "ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥରୀୟ ଧାନ କିଣା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ଏଥିରେ ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ଓ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଗତବର୍ଷ ଯେମିତି ୨୯ ନଭେମ୍ବରରୁ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡାରେ ଧାନ କ୍ରୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଭାବରେ ହେବ । ଗତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଳାରେ ୬୧ ଲକ୍ଷ କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ କ୍ରୟ ହେବ କାରଣ ଏବର୍ଷ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗତବର୍ଷ ୨୪୦ ପିପିସିରେ ଧାନ କିଣା ହୋଇଥିଲା ଏବର୍ଷ ଆଉ ୫ ଟି ପିପିସି ଖୋଲିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ମଣ୍ଡି ମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ତା କରିବା ସହ ଶୀଘ୍ର ଧାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖା ଯାଇଛି ।"

ବୈଠକରେ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ମାଳବିକା ଦେବୀ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂଦେଓ, ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ସୁଧୀର ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟଯୋଶୀ, ଜିଲା ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ସୁଜାତା ମିଶ୍ର, ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଗ୍ରୱାଲ, ଭବାନୀପାଟଣା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପରିଡା, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

