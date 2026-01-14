ଧାନ କିଣାରେ ସରକାରଙ୍କ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନୀତିକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲା ବିଜେଡି; ଜବାବ ରଖିଲା ବିଜେପି
ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା 70% ଲୋକ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି-ବିଜେଡି। ଏ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ସରକାର, ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ଚାଷୀଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ -ବିଜେପି
Published : January 14, 2026 at 2:56 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଧାନକିଣାକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଶାସକ-ବିରୋଧୀ । ଚାଷୀର ସବୁ ଧାନକୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲା ବିଜେପି l ହେଲେ ଏବେ ସରକାର ୟୁଟର୍ଣ୍ଣ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଶାସକ ଦଳ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି ବିଜେଡି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଏପରି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ବିଜେଡିକୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଛି ବିଜେପି ।
ସରକାରଙ୍କ u ଟର୍ଣ୍ଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଡ ଧକ୍କା-ବିଜେଡି
ସୋମବାର ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ 150 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣିବା ପରେ ଆଉ 3100 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି ବିଜେଡି । ବିଜେଡି କହିଛି, ଏହା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ ଧକ୍କା l କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି କହିଥିଲା, ଚାଷୀର ସବୁ ଧାନକୁ 3100 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କିଣିବ l ହେଲେ ଏବେ u ଟର୍ଣ୍ଣ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର l ଏବେ କହୁଛନ୍ତି 150 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପରେ ବାକି ଧାନ 2369 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବେ ।
ଏକ ପ୍ରେସ ରିଲିଜରେ ବିଜେଡି କହିଛି, ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା 70 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା କହିଥିଲେ, ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ମାତ୍ର 150 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ 31 ଶହ ଟଙ୍କରେ କିଣିବା ପରେ ସେ ବଳକା ଧାନ ବାହାରେ ବିକିବ । ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ । ତେବେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି, କେବଳ ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଏପରି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଅନ୍ୟରକ୍ଷେ ବିଜେଡିର ଏପରି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ବିଜେପି । ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 800 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ସରକାର 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ କହି 24 ବର୍ଷ ଧରି ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇ ନ ଥିଲେ l ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରତାରଣା ନଥିଲା କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ବିଜେପି l
ଏ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ସରକାର, ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି-ବିଜେପି
ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, 3100 ଟଙ୍କାରେ 150 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସରକାର ନେବେ ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ବିରୋଧୀ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଧାନ କିଣା । ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଉଠାଯିବ l ଏ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ସରକାର, ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି l ଚାଷୀଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ l
ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୋନସ ଦେବା ପରେ, ଧାନ ଚାଷ ବଢିଛି l ଗତ ସରକାର ଗୋଦାମ କରି ନଥିଲା l ସରକାର ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେବେ ଆସିଛି l ଆମ ସରକାର ଏବେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି l ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର l ଏତେ ଧାନ ଆସିଲେ, ଧାନ କୋଉଠି ରଖିବେ, ମିଲର କୋଉଠି ରଖିବେ, ଚାଉଳ କୋଉଠି ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି । ତେଣୁ ଏସବୁ ଲାଗି ସମୟ ଦରକାର l 24 ବର୍ଷ ସରକାର କରିପାରି ନ ଥିଲା, ଆମକୁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆମକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ l କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେବେ ନାହିଁ, ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି l
ଏଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
