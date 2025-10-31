ETV Bharat / state

'ମୋନ୍ଥା' ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ, ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ

ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' ପ୍ରଭାବରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା । ଅମଳ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ।

PADDY CROP DAMAGE NAYAGARH
PADDY CROP DAMAGE NAYAGARH (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 31, 2025 at 2:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୟାଗଡ଼: 'ମୋନ୍ଥା' ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ । ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' ପ୍ରଭାବରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଫସଲ । ବର୍ଷା ଏତେ ପରିମାଣର ହୋଇଥିଲା ଯେ, ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଅମଳ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ ।

ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସନ ନଷ୍ଟ
ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସନ ନଷ୍ଟ (ETV Bharat Odisha)

'ମୋନ୍ଥା' ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା ଧାନ ଫସଲ:

ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ଜମିରେ ପାଣି ଭରି ରହିବାରୁ ଧାନ ଗଛ ପାଣିରେ ପଡି ପାଚିଲା ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଅଧିକାଂଶ ଜମିରେ ଚକଡା଼ ଚକଡା଼ ହୋଇ ଧାନ ଗଛ ପଡି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଶେଷ କରି ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ କାଇଁଥା ଗାଡିଆ, ଗୁପ୍ତପଲ୍ଲୀ ସଠିଆପଲ୍ଲୀ ଜାମୁସାହି, ବାଲୁଙ୍ଗା, ରାଜପାଟଣା, ଘଡୁଆଳ, ଲାଠିପଡ଼ା, ଭୁତଡି, ଗମ୍ଭାରୀଡିହି, ଚଂପତିପୁର, ଭାଟସାହି ଆଦି ଗାଁରେ ଧାନ ଜମିରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାରୁଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ପାଣିରୁ ଧାନ ଛାଣୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଧାନ ଗଛକୁ ଭେଳା କରି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରୁ କିଛିଟା ଆଦାୟ ହେବା ଆଶାରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି l

PADDY CROP DAMAGE NAYAGARH
PADDY CROP DAMAGE NAYAGARH (ETV Bharat Odisha)

ନୟାଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା:

ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ସୋମବାର ସକାଳରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ମଧ୍ୟରେ ହାରାହାରି ୨୧.୬୬ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳୁ ବୁଧବାର ସକାଳ ମଧ୍ୟରେ ୨୬.୧୩ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲା । ଭାପୁର ବ୍ଲକରେ ୨୫.୩, ଦଶପଲ୍ଲା ୧୭.୮, ଗଣିଆ ୧୩, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ୨୪.୧, ନୟାଗଡ଼ ୩୦.୬, ନୂଆଗାଁ ୧୪.୧, ଓଡ଼ଗାଁ ୩୮.୧୩ ଓ ରଣପୁର ବ୍ଲକରେ ୪୬ ମି.ମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସଲ ଏବଂ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଚାଷ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ।

ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଦାବି କଲେ ଚାଷୀ:

ଏନେଇ ଜଣେ ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି," ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି । ଦୁଇ ଦିନ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି । ଜମିରେ ପାଣି ଭରି ରହିବାରୁ ଧାନ ଗଛ ପାଣିରେ ପଡି ପାଚିଲା ଧାନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଆମେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଋଣ କରି ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ହେଲେ ବାତ୍ୟା ସବୁ ଧୋଇନେଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯାହା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ତାହା ସରକାର ଭରଣ କରନ୍ତୁ ।"

ଏପରି କହିଲେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ:

ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଶିବ ନାରାୟଣ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି,"ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ପ୍ରଭାବରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ।ଫଳରେ ଧନ ଜମି ସବୁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ସଫଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଗଠନ କରି ସବୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିବୁ ଏବଂ ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବାତ୍ୟା ଆଣିଦେଲା ବିପତ୍ତି: ଗଞ୍ଜାମରେ ଜଳମଗ୍ନ 2000 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି, ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...Rain Alert: ନଭେମ୍ବର 5 ଯାଏଁ ବର୍ଷିବ, ଆଜି ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ମହାବାତ୍ୟା @26; ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଓଡିଶାର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ରଚିଥିଲା ମହାତାଣ୍ଡବ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼

TAGGED:

PADDY CROP DAMAGE IN NAYAGARH
HEAVY RAINS IN NAYAGARH
CROP DAMAGE CYCLONE MONTHA
CYCLONE MONTHA NAYAGARH
PADDY CROP DAMAGE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.