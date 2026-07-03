ETV Bharat / state

ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସରେ ଉନ୍ମାଦନା; ଚାଲିଛି ସାଙ୍ଗଠନିକ ସଂସ୍କାର, ଗୋଷ୍ଠୀ ରାଜନୀତିକୁ ଦେବ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା

କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ବସିଲା ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ବୈଠକ, ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି କରାଗଲା ସାତ ସୂତ୍ରୀୟ ଆଚରଣ ସଂହିତା । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ

new prabhari tring to reforms group politics
ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସରେ ଉନ୍ମାଦନା; ଚାଲିଛି ସାଙ୍ଗଠନିକ ସଂସ୍କାର, ଗୋଷ୍ଠୀ ରାଜନୀତିକୁ ଦେବ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 3, 2026 at 8:44 PM IST

|

Updated : July 3, 2026 at 9:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୂବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁଣି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଫେରାଇବାର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି କି? ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ ଆସିବା ପରେ ବଦଳିବ କି ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ? ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଥିବାବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀ ରାଜନୀତିକୁ ଲଗାମ, ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ରଣନୀତି—ଏହି ତିନି ସୂତ୍ରକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ଶୁକ୍ରବାର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଦଳର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ବୈଠକରେ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାରୀ ଲାଲଜି ଦେଶାଇ। କେବଳ ବୈଠକ ନୁହେଁ, ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସୂତ୍ରୀୟ ଆଚରଣ ସଂହିତା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସରେ ଉନ୍ମାଦନା; ଚାଲିଛି ସାଙ୍ଗଠନିକ ସଂସ୍କାର, ଗୋଷ୍ଠୀ ରାଜନୀତିକୁ ଦେବ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା (Etv Bharat)



ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ ଲାଲଜି ଦେଶାଇଙ୍କ ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ବସିଲା ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ବୈଠକ । ବୈଠକରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜୟଦେବ ଜେନା, ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ସସ୍ମିତା ବେହେରା, ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡମଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ ବିଧାୟକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ୱାନ-ଟୁ-ୱାନ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହି ବୈଠକକୁ ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ ରଣନୀତିର ମୂଳ ମଞ୍ଚ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି।

ପ୍ରଥମେ ସଂଗଠନ, ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ
କେଉଁ କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କେତେ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଦଳ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିବ—ଏହାକୁ ନେଇ ବୈଠକରେ ହୋଇଛି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା। ପିସିସି, ବିଧାୟକ ଦଳ, ପଲିଟିକାଲ ଅଫେୟାର୍ସ କମିଟି ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।

ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଓ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ନବ ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ସଂଗଠନକୁ ସଜାଡ଼, ପରେ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇକୁ ତୀବ୍ର କର । ଏଥିସହିତ ବରିଷ୍ଠଙ୍କୁ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ନବ ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାରୀ । ବୈଠକ ଶେଷରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି କାମ କରନ୍ତୁ । ଗୋଷ୍ଠୀବାଦ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୀମିତ ନରହି ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
ସଭାପତିଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖନ୍ତୁ । ଦଳର କଥା ଦଳ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ।ମତଭେଦ ଭୁଲି ଏକାଠି କାମ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି—ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ସଂଗଠନ ହିଁ ପ୍ରାଥମିକତା।


ସରକାର ବିରୋଧରେ ନୂଆ ରଣନୀତି
ସଂଗଠନ ସହ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ବହି ତ୍ରୁଟି, ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ, ପୋଲାଭରମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା, ବେକାରୀ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବାକୁ ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଭାରୀ ଲାଲଜି ଦେଶାଇ ନିଜେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ସଂଗଠନର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି।


୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ସୀମିତ ସଫଳତା ପରେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନକୁ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ କରିବାର ଚେଷ୍ଟାରେ ରହିଛି। ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ଧାରାବାହିକ ବୈଠକ ଏବଂ ଏବେ ପଲିଟିକାଲ ଅଫେୟାର୍ସ କମିଟିର ମାରାଥନ୍ ବୈଠକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଦଳ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଫେରାଇବା ସହ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଲଢ଼େଇକୁ ଜୋରଦାର କରିବା ହିଁ ଏବେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାଥମିକତା। ତେବେ ଏହି ନୂଆ ଉନ୍ମାଦନା ସଂଗଠନକୁ କେତେ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ରାଜନୀତିରେ କଂଗ୍ରେସକୁ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରିବ, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର; ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍‌କୁ ଯିବ ଗ୍ରାଣ୍ଡ୍ଓ‌ଲ୍ଡ ପାର୍ଟି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ତେରଛା ବାଣ ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍; କଂଗ୍ରେସରେ ପୁଣି ତେଜିଲା ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ଚର୍ଚ୍ଚା

Last Updated : July 3, 2026 at 9:07 PM IST

TAGGED:

କଂଗ୍ରେସରେ ସଂଗଠନ ସର୍ଜରୀ
ODISHA CONGRESS
AICC IN CHARGE FOR ODISHA
ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇ
LALJI DESAI ODISHA VISIT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.