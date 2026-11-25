୩ ବର୍ଷରେ ୯ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ: ୫୧୪ ମାମଲା, ୧୧ ଗିରଫ୍
ବିଧାନସଭାରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଗ୍ୟାସ୍ କଳାବଜାରୀର ଏହି ବଡ଼ ଚିତ୍ର । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : November 25, 2026 at 9:43 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଘରେ ଘରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି କଳାବଜାରୀ । ଖାଉଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ମହଜୁଦ, ଅନଧିକୃତ ବିକ୍ରି ଏବଂ ଅନ୍ୟତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର କଡ଼ା ପ୍ରହାର । ଗତ ୩ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ୩୦ ଜିଲ୍ଲାରେ ୪ ହଜାର ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଓ ଯାଞ୍ଚ । ଜବତ ହୋଇଛି ୯ ହଜାର ୪୯ଟି ସିଲିଣ୍ଡର । ୫୧୪ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ସହ ୪୮ଟି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଏବଂ ୧୧ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ବୁଧବାର (ବୁଧବାର) ବିଧାନସଭାରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଗ୍ୟାସ୍ କଳାବଜାରୀର ଏହି ବଡ଼ ଚିତ୍ର ।
ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଘରର ଆବଶ୍ୟକତା, କିନ୍ତୁ ଅସାଧୁ ବେପାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ମୁନାଫାର ମାଧ୍ୟମ । ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା, ଅନ୍ୟତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତର ଯାଏଁ ଚାଲିଛି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଭିଯାନ ।
ବୁଧବାର,ବିଧାନସଭାରେ ତାରକା ଚିହ୍ନିତ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ୧୬୦ରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି ଏହି ତଥ୍ୟ । ନଭେମ୍ବର ୨୧, ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଗତ ତିନି ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୪ ହଜାର ସ୍ଥାନରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରୁ ୧୧୬୭ଟି ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ ବିତରଣ ସଂସ୍ଥାରେ । ଅନ୍ୟ ୨୮୩୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଛି ଯାଞ୍ଚ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜଧାନୀରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଚୋରି ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ; 70 ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମେତ 4 ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ, ୨୨୯ଟି ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ
ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର । ଗତ ତିନି ବର୍ଷର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟରେ- କେବଳ ଯାଞ୍ଚ ନୁହେଁ, ଜବତ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଛି । ତିନି ବର୍ଷରେ ମୋଟ୍ ୪,୦୦୦ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ୯ ହଜାର ୪୯ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ ହୋଇଛି । ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଆଇନ (EC Act) ଅନୁଯାୟୀ ୫୧୪ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ୪୮ଟି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାଏର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୧ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ।
- ମୋଟ୍ ଯାଞ୍ଚ- ୪,୦୦୦
- ଜବତ ସିଲିଣ୍ଡର- ୯,୦୪୯
- EC Act ମାମଲା- ୫୧୪
- ଏଫ୍ଆଇଆର୍- ୪୮
- ଗିରଫ୍- ୧୧
- ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି- ୧,୧୬୭
ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ଜବତ ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ରହିଛି ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ । ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସର୍ବାଧିକ ୧୩୪୩ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକରୁ ୧୦୪୩, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ୧୦୧୧ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ୯୩୩ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ ହୋଇଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଚାରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ମିଳିଛି ମୋଟ ଜବତ ସିଲିଣ୍ଡରର ପ୍ରାୟ ୪୮ ପ୍ରତିଶତ । ଯାହା ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।
ତେବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ରହିଛି ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ । ୫୧୪ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର ୧୧ ଜଣ । ୯ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ, ୫୧୪ଟି ମାମଲା ଓ ୧୧ ଜଣ ଗିରଫ୍ । ଏହି ତଥ୍ୟ କେବଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉର ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ର ବେଆଇନ କାରବାର କେତେ ବ୍ୟାପକ ହୋଇପାରେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଏକ ସଙ୍କେତ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । କେବଳ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ ନୁହେଁ, କଳାବଜାରୀର ମୂଳ ଉତ୍ସକୁ ଠାବ କରି ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁଲଭ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ହିଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର