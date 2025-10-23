ଦିଗହରା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଶିକ୍ଷାଦାନ; ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢା, 800ରୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରର ନାହିଁ ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ୨୧୪୭ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ୮୪୫ଟି କେନ୍ଦ୍ରର ନାହିଁ ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ । ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ରୋଷେଇ ।
October 23, 2025
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଆମେ ପଢିବୁ, ବଢିବୁ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବୁ । ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରି-ସ୍କୁଲ ବା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଦିଗହରା ଅଙ୍ଗନଓ୍ବାଡି ଶିକ୍ଷାଦାନ । ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୧୪୭ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଥିବା ବେଳେ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ୮୪୫ଟି କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ନଥିବାରୁ କେତେବେଳେ କର୍ମୀଙ୍କ ବାରଣ୍ଡା ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡା ପାଲଟିଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ସ୍ଥାନ ।
ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକା ପ୍ରକାରର ଦୃଶ୍ୟ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ସହରର ଅଙ୍ଗନବାଡି ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା । କେଉଁଠି ସ୍କୁଲ ଘରେ ତ ଆଉ କେଉଁଠି କାହା ପିଣ୍ଢାରେ ଚାଲିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର । ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଭଳି ଚାଲିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ତାହା ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଚିପିଲେ ଯେମିତି ଜଣାପଡେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡୁଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ଅନେକ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି ।
ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗା ଅଭାବ ତ ଆଉ କେଉଁଠି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁ ଏଭଳି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କୋମଳମତି ଶିଶୁ । ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠି ଭଙ୍ଗାସ୍କୁଲ ଘର, କେଉଁଠି ଭଡା ଘରେ ତ କେଉଁଠି କାହା ଘର ପିଣ୍ଢାରେ ଚାଲିଛି । ପୁଣି ଆଉ କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି । ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଠ ପଢା ମୁସ୍କିଲ ବୋଲି ପୁର୍ବରୁ ବହୁ ଅଭିଭାବକ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ପିଲାଙ୍କର କିଛି ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ।
କେବଳ ପାଠ ପଢା ନୁହେଁ ଘରଟିଏ ନଥିବାରୁ କେତେବେଳେ କାହା ବାରଣ୍ଡାରେ କିମ୍ବା ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ଏହି କୁନିକୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଏହି ଦାବି ଗୁଡିକ ଉପରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଗୁଆଳସିଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଛାଞ୍ଚୁଣିଆ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରର ପିଲାମାନେ କୋଭିଡ ପରଠାରୁ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପାଠ ପଢି ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ । ଏହି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଅଭିଭାବକ ନିରୂପମା ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ମୋର ଝିଆରୀ ପୁତୁରା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି । ଉଭୟଙ୍କ ବୟସ ଯଥାକ୍ରମେ ୩ ଓ ୪ ବର୍ଷ । ସେମାନେ ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି । ଘର ନଥିବାରୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି । ଅଙ୍ଗନବାଡି ଘର ଅଧା ହୋଇ ପଡିଛି । ବର୍ଷା, ଖରା ଆଉ ଶୀତଦିନେ ସେମାନେ ଏହି ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି । ମେଘ ହେଲେ ପାଣି ଛିଟିକା ମାରେ ତଥାପି ସେଇ ଓଦା ଜୁଡୁବୁଡୁ ହୋଇ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି । ଆମେ ଏନେଇ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯାଇଛୁ ହେଲେ କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ।"
ସେହିପରି ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଛାଞ୍ଚୁଣିଆ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମୀ ଅଞ୍ଜୁବାଳା ସୂତାର କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି କ୍ଳାସ କରୁଛି ଘର କେଉଁଠାରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି । ଯେହେତୁ ଆମ ଗାଆଁରେ ଘର ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ । ୨୦୦୧ରୁ ଆମ ଗାଆଁରେ ଥିବା ଏକ କ୍ଲବ ଘରେ ୨୦୧୧ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢା ଯାଉଥିଲା ।୨୦୧୧ ମସିହାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଓ ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇଥର ଆମିଷ ହେବା କାରଣରୁ ଆମକୁ କ୍ଲବ ପିଲା ସେଠାରେ ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ବାରଣ କଲେ । ତେଣୁ ଆମେ CDPO ଙ୍କୁ ଜଣାଇ ସୁଭଦ୍ରାପୁର ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ ପରେ ସେହି ଘରେ ବିଇଓ ଅଫିସ ବହିପତ୍ର ରଖିଦେବାରୁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଜାଗା ପାଇଲୁ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟହୋଇ ଏହି ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ । ଆମେ ଏନେଇ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ। ଆମକୁ ଘରଟିଏ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ପାଠପଢ଼ା ଓ ରୋଷେଇ ସୁବିଧାରେ ହୋଇପାରନ୍ତା ।"
ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଘରର ଅଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସଙ୍ଘ ସଭାନେତ୍ରୀ ବଉଳ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି,"ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୧୪୭ଟି ସେଣ୍ଟର ଅଛି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ସେଣ୍ଟରର ନିଜସ୍ୱ ଘର ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଭଉଣୀ ମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ନାଚଗୀତ କରାଇବା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ବିକଶିତ କରାଇବା ଦିଗରେ ସେମାନେ ଅକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି ।ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ ଯେଉଁଠାରେ ନିଜସ୍ବ ଘର ନାହିଁ ସେଠାରେ ତୁରନ୍ତ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।"
ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୧୪୭ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ୧୩୩୬ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୩୧୨ଟି ନିଜସ୍ୱ ଘରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଚାଲିଛି । ସେହିପରି ୭୦ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡି ଭଡାଘରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ୩୯୬ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଘରେ ଓ ୩୬୯ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡି କ୍ଲବ ଏବଂ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଘରେ ଚାଲିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ।
ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ଡ଼ିଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁଓଙ୍କ ଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୧୪୭ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡି ସେଣ୍ଟର ଥିବା ଓ ସେଥିରୁ ୧୧୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ନିଜସ୍ବ ଘରେ ଚାଲିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି । କିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡି ସେଣ୍ଟରର ଘର କାମ ଅଧା ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡି ସେଣ୍ଟରର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି ଓ ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଚାଲିଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡି ସେଣ୍ଟର ଇସ୍ୟୁ ଅଛି । ତେବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମର କଲେକ୍ଟର ସାରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏନେଇ ଏକ ବୈଠକ ବସି ସମସ୍ତ ତହସିଲଦାର ମାନଙ୍କୁ ଏହି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁ ସର୍ଟଆଉଟ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ଏଭଳି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବୁ । ଯେଉଁ ଛାଞ୍ଚୁଣିଆ ଅଙ୍ଗନବାଡି ସେଣ୍ଟର କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଡିଇଓ ଏବଂ ବିଇଓଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୋଇ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହୋଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରଟିଏ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବୁ ।"
ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ, ଶାରୀରିକ ଓ ମୌଳିକ ବିକାଶ ପାଇଁ କାହିଁ କେତେ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଗୃହର ଅଭାବ । ଆରମ୍ଭରୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଠପଢାରେ ଏଭଳି ବ୍ୟାଘାତ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ପକାଇପାରେ ପ୍ରଭାବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା