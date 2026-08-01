ଖସୁଛି ଜଳସ୍ତର କମୁନି ଯାଜପୁରବାସୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଏବେବି 8 ବ୍ଲକ ଜଳବନ୍ଦୀ
ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଅଛି । ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ରିଲିଫ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ପ୍ରଶାସନ । ରିପୋର୍ଟ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : August 1, 2026 at 12:48 PM IST
ଯାଜପୁର: ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଉତ୍କଟ ହୋଇଛି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି । ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ବୈତରଣୀ, କାଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ଏବେ ଜଳବନ୍ଦୀ । ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମି ଜଳ ପ୍ଳାବିତ । ସେପଟେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ରହିଛି। ଜଳସ୍ତର ସ୍ଥିର ରହିବା ସହ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଏବେବି ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କମିନାହିଁ ।
ଯାଜପୁରେ 8 ମେଡିକାଲ ଟିମ୍, 1 NDRF ଓ 6 ODRAF ନିୟୋଜିତ
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ୟା ପ୍ରବାହିତ ଗାଁରେ ଚୁଡ଼ା, ଗୁଡ଼ ପଲିଥିନ୍, ମୁଢ଼ି, ବିସ୍କୁଟ, ୩ ଦିଆସିଲି ଏବଂ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମହମବତୀ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗେଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 8 ଟି ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୦୪ ଟି ଭେଟେନାରି ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହିତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ୦୧ ଟି ଏନ୍.ଡି.ଆର୍.ଏଫ୍ , ୦୬ ଟି ଓଡ଼୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ୧୨ ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ବର କୁମାର କର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟନର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି । ବୈତରଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳରେ ବହୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳବନ୍ଦୀ ଥିବାରୁ କେହି ଯେପରି ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଛି ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯଥା କୋରେଇ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
4 ନଦୀର ଜଳରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ଜଳବନ୍ଦୀ
ନଦୀକୂଳିଆ ଓ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କମିଶନର ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ପି. ଅନ୍ୱେଷା ରେଡ୍ଡୀ ବିଂଝାରପୁର ଓ ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ନୋଡାଲ ଅଫିସର, ବ୍ଲକ୍ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ରିଲିଫ୍ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି।
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ରିଲିଫ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀ କାଳୀନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ୦୮ ଟି ବ୍ଲକ ଯାଜପୁର, କୋରେଇ, ଦଶରଥପୁର, ବିଞ୍ଝାରପୁର, ବରୀ, ରସୁଲପୁର, ଧର୍ମଶାଳା ଓ ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସମୁଦାୟ ୧୧୧ ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ୩୨୮ ଟି ଗ୍ରାମ ଓ ଯାଜପୁର ମ୍ୟୁନସିପାଲିଟି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ୦୧ ଗୋଟି ୱାର୍ଡ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ୧,୯୩,୭୮୨ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୬୯,୧୯୭ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ୧୬୭ ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି । ୧୩୧ ଟି ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଓ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ସମୁଦାୟ ୫୨,୮୩୭ ଟି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ୨୫,୦୮୧.୩ ହେକ୍ଟର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ବନ୍ୟା ଜଳ ଯୋଗେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଏକ ପାଖରେ ବନ୍ୟା ତ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ବାହାଘର: ଭୁଟୁଭୁଟି ଓ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ବିବାହ ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ବରଯାତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଯାଜପୁରରେ ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି: ଖରସ୍ରୋତାରେ 50 ଫୁଟ ଘାଇ, 15ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର