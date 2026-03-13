ETV Bharat / state

ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ୬.୩୬ ଲକ୍ଷ ଆବେଦନକାରୀ

୮୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ୫୯୮୧ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ତଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

Odisha Legislative Assembly
ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଅପେକ୍ଷାରେ ହିତାଧିକାରୀ (File pic)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 13, 2026 at 11:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା ନେଇ ବିଧାନସଭାରୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର । ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆବେଦନକାରୀ ଏବେ ବି ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଲାଭ ପାଇବା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି । ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ (SSEPD) ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ବିଧାୟକ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି ।

ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6,36,858 ଜଣ ଆବେଦନକାରୀ ପେନସନ ଲାଭ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର 3,692 ଜଣ ଆବେଦନକାରୀ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ତଥ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ 80 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଅକ୍ଷମତା ଥିବା 5,981 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପେନସନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ପାଇନାହାଁନ୍ତି ।

ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଗଞ୍ଜାମରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଆବେଦନକାରୀ ଅଛନ୍ତି, 65,055 ଜଣ ପେନସନ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କଟକରେ ଅକ୍ଷମତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଆବେଦନ ପଡ଼ି ରହିଛି, ପ୍ରାୟ 565 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଗତ ବର୍ଷ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପେନସନ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ । କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ।

କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, 80 ବର୍ଷ ଏବଂ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ 80 ପ୍ରତିଶତ ଅକ୍ଷମତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପେନସନ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା । ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଗ ପାଇଁ ପେନସନ ମାସିକ 3,500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା । ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପୂର୍ବରୁ ପେନସନ ପରିମାଣ ମାସିକ 1,200 ଟଙ୍କା ଥିଲା ।



ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ କେଉଁ ପେନସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି-

ଓଡ଼ିଶାରେ ବୃଦ୍ଧ, ବିଧବା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପେନସନ ଯୋଜନା ରହିଛି । ସେଥିରେ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା (MBPY) ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ବିଧବା ମହିଳା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାସିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି ।


ପେନସନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା-
ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପେନସନ ପାଇଁ ବୟସ୍ ୬୦ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ
ପାରିବାରିକ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ୨୪ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ କମ୍
ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ
ଅକ୍ଷମତା ପେନସନ ପାଇଁ କମ୍ ସେ କମ୍ ୪୦% ଅକ୍ଷମତା


ମୁଖ୍ୟ ପେନସନ ପ୍ରକାର-
ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପେନସନ: ଆୟ ଉତ୍ସ ନଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ
ବିଧବା ପେନସନ: ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ
ଅକ୍ଷମତା ପେନସନ: ୪୦% ରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ
ଏଡସ୍ ରୋଗୀ ପେନସନ: HIV/AIDS ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ
ଅବିବାହିତା ମହିଳା ପେନସନ: ୩୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଅବିବାହିତ ଓ ନିମ୍ନ ଆୟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ

କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ-
ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଫଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ।


କେତେ ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି ପେନସନ-
ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ୩୬ ଲକ୍ଷ ୬୨,୯୪୫ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା (MBPY) ଅଧୀନରେ ପେନସନ ପାଉଛନ୍ତି। ୧୯ ଲକ୍ଷ ୫୫,୩୯୧ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (NSAP) ଅଧୀନରେ ପେନସନ ପାଉଛନ୍ତି। MBPY ହେଉଛି ଏକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଠାରେ NSAP ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା ।

କେତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ-
୨୦୨୫–୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ MBPY ଅଧୀନରେ ୫୨୪୮.୯୯ କୋଟି ଟଙ୍କା NSAP ଅଧୀନରେ ୨୮୦୨ କୋଟି ଟଙ୍କା, ମୋଟ ୮୧୫୧.୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଶି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

MADHU BABU PENSION YOJANA
PERSONS FINANCIAL ASSISTANCE
ODISHA LEGISLATIVE ASSEMBLY
MINISTER NITYANANDA GOND
MINISTER PENSION OLD AGE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.