ଦହିବରା ଖାଇ 50ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅସୁସ୍ଥ, ଗବଜୋରରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଟିମ୍
ଦହିବରା ଖାଇ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଗବଜୋର ଗାଁର 50ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକ ଝାଡାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର 8ଟିମ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
Published : December 19, 2025 at 4:14 PM IST
ବୌଦ୍ଧ: ଦହିବରା ଖାଇ 50ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅସୁସ୍ଥ । ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମନମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗବଜୋର ଗାଁରେ ଦହିବରା ଖାଇ 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଝାଡାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅସୁସ୍ଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଖବର ପାଇ ଗବଜୋର ଗାଁରେ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର 8ଟି ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଦହିବରା ଖାଇ ଅସୁସ୍ଥ:
ଗତ ଗୁରୁବାର ଜଣେ ଦହିବରା ବିକାଳୀଙ୍କ ଠାରୁ ଗବଜୋର ଗାଁର ଅନେକ ଲୋକ ଦହିବରା ଖାଇଥିଲେ । ପରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଝାଡାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଦୁଇଟି ଟିମ ସହ ପଲସାଗୋରା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, କଣ୍ଟାମାଳ ଓ ବାଉଁସୁଣୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ ଗବଜୋର ଗ୍ରାମରେ ପହଁଚି ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ପାନୀୟ ଜଳ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କଲା ଟିମ୍:
ସେହିପରି ଶୁକ୍ରବାର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆରଆରଟି ଟିମ ଗବଜୋର ଗ୍ରାମରେ ପହଁଚି ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହି ଝାଡାବାନ୍ତି ବାସି ଦହିବରା ଖାଇବାରୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସୁଥିବା ସିଡିଏମଓ ସଂଘମିତ୍ରା ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ମୋଟ 50ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେଣି । ବର୍ତ୍ତମାନ 25ରୁ କମ୍ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ପହଁଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ 7ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅସୁସ୍ଥ, ଜଣେ ଗୁରୁତର
ବାପୁଜୀ ନଗର ବସ୍ତିରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଝାଡାବାନ୍ତି: 10ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଟିମର ତନାଘନା
ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲରେ ଝାଡାବାନ୍ତି; 15 ଅନ୍ତେବାସୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ, SCBରେ ଭର୍ତ୍ତି
ବାସି ଦହିବାର ଅସୁସ୍ଥର କାରଣ !
ସିଡିଏମଓ ସଂଘମିତ୍ରା ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତ ବୁଧବାର ହାଟ ଥିଲା । ଜଣେ ଦହିବରା ବିକାଳୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଗାଁର କିଛି ପିଲା ଦହିବରା ଖାଇଥିଲେ । ଯେହେତୁ ଅଧିକ ସମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଦହିବରା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଇପାରେ । ତାହା ଖାଇ ସେମାନେ ଝାଡାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଖବର ପାଇ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଔଷଧ, ସାଲାଇନ, ଓଆରଏସ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେହି ଦିନ ହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଥିଲା । ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି । ତାହା ଭୁବନେଶ୍ବର ପଠାଯିବ । ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡିବ । କେଉଁ କାରଣରୁ ଝାଡାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିଛି ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବୌଦ୍ଧ