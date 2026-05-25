ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରୁ ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ 43 ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅଲିଭ ରିଡଲେ ଶାବକ

ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଣାର୍କ ବନଖଣ୍ଡରୁ ୫୩ ହଜାର ୫୩୨ଟି ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍‌ଲେ ଅଣ୍ଡା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ବୀରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ

ଅଲିଭ ରିଡଲେ ଶାବକ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 25, 2026 at 9:56 AM IST

କୋଣାର୍କ: ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଣାର୍କ ବନ ବିଭାଗକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ କୋଣାର୍କ ବନଖଣ୍ଡ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ପ୍ରାୟ ୪୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍‌ଲେ କଇଁଛ ଶାବକ ନିଜର ନୂତନ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ବନବିଭାଗର ସଫଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନୀଳ ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଅଲିଭ ରିଡଲେ ଶାବକ ।

କୋଣାର୍କ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଦେହୁରୀ କହିଛନ୍ତି ‘‘ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କଇଁଛ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦିନରାତି ଜଗି ରହିଥିଲେ। ବସା ଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ଫୁଟିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଛଡ଼ା ଯାଇଥିଲା ’’।

ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ ଗଲେ 43 ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଶାବକ

ଚଳିତ ବର୍ଷ ବନବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୋଣାର୍କ ବନଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ କଇଁଛ ସୁରକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମୋଟ ୪୫୮ଟି ବସାରୁ ୫୩ ହଜାର ୫୩୨ଟି ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍‌ଲେ ଅଣ୍ଡା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ୪୩ ହଜାର ୦୭୦ଟି ଶାବକ ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସମୁଦ୍ରରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ବନବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କୋଣାର୍କ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ସୁରକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏହି ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ କୃତ୍ରିମ ଭାବେ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଥିଲା।

ରାମଚଣ୍ଡୀ ଫରେଷ୍ଟ ବିଟ୍ ହାଉସ୍‌ର ୪୧ଟି ବସାରୁ ୪,୬୯୨ଟି, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କଇଁଛ ସୁରକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ୭୮ଟି ବସାରୁ ୮,୭୪୪ଟି, ଦଶଧାଡ଼ିଆ ସୁରକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ୭ଟି ବସାରୁ ୮,୨୫୮ଟି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଅଁରପୁର କଇଁଛ ସୁରକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ୨୬୭ଟି ବସାରୁ ୩୧ ହଜାର ୮୮୮ଟି ଅଣ୍ଡା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା।

DFO ମଗର ଧନଜି ରାଇସୋ କୁହନ୍ତି, ୧୯୯୯ ମସିହାରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ ଭଲ ସକରାତ୍ମକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିଛୁ । ଯଦି ୫ ବର୍ଷର ତୁଳନା କରିବା ଏ ବର୍ଷ ଦେବୀ ମୁହାଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଣ୍ଡା ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଠି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠାରେ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ୧୪ ଟି ହାଚେରୀ କରିଛୁ ସେହି ୧୪ ଟି ହାଚେରିକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛୁ । ଏ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାରେ ୩ ଲକ୍ଷ ୨୫ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଣ୍ଡା ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଯାଇଛି । ୮୦ ହଜାର ଛୁଆ ସମୁଦ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିଛୁ। ମେ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩ ଲକ୍ଷ ୨୫ ହଜାର ଅଣ୍ଡାରୁ ପ୍ରାୟ ୩ ଲକ୍ଷ ଛୁଆ ଛାଡ଼ିଛୁ। ବନ ବିଭାଗ, ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କର୍ମଚାରୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ବଡ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ । ’’

ପରିବେଶବିତ୍ ସରୋଜ କୁମାର ଜେନା କୁହନ୍ତି, ‘‘ବିଶ୍ୱ କଇଁଚ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳବାୟୁ ବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବଜଗତ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ତାହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଲିଭ ରିଡଲେ ଆମ ଉପକୂଳକୁ ଆସି ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରନ୍ତି । କଇଁଛ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆମ ଅର୍ଥନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ । କଇଁଛ ସବୁବେଳେ ଜେଲି ଫିସକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଜେଲି ଫିସ ସବୁବେଳେ ମାଛ ଯାଆଁଳକୁ ଖାଇ ଯାଇଥାନ୍ତି । ମାଛମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ଧୀବର ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଆମ ଜଳବାୟୁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଏଇ ଉପକୂଳକୁ ଆସି ଅଣ୍ଡା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି’’ ।

