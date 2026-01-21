ଏବର୍ଷ ହୀରାକୁଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି 4.21 ଲକ୍ଷ ଅତିଥି ବିହଙ୍ଗ, 5ଟି ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ
ଶୀତ ଦିନେ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଆଦ୍ରଭୂମି । 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବଢୁଛି ଦରିଆପାର ବିହଙ୍ଗଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ।
ସମ୍ବଲପୁର: ପୁଣି ହୀରାକୁଦକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର । ବିଗତ ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟାରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଆଦ୍ରଭୂମିକୁ ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ଧାନରେ ସାତ ଦରିଆ ପାର ହୋଇ ଉଡି ଆସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିଦେଶାଗତ ବିହଙ୍ଗ । ଏହି ଶୀତ ଋତୁରେ ୪.୨୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବାସୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବର୍ଷ ୫ଟି ନୂତନ ପ୍ରଜାତିର ଅତିଥି ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାଇଛି ।
ଗତ ବର୍ଷଠୁ 50 ହଜାର ଅଧିକ ପ୍ରବାସୀ ପକ୍ଷୀ-
ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଚଳିତବର୍ଷ- 2026 ଶୀତକାଳିନ ପକ୍ଷୀଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଚଳିତବର୍ଷ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ 50 ହଜାର ଅଧିକ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏଥିରେ ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲା ସହିତ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଆଦ୍ରଭୂମି ଓ ପାୱାର ଚାନେଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ 18 ତାରିଖରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 128ଟି ପ୍ରଜାତିର ମୋଟ୍ 4ଲକ୍ଷ 21ହଜାର 663ଟି ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଅଂଶପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ ।
128 ପ୍ରଜାତିରେ 4,21,663 ପକ୍ଷୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି
2025 ମସିହାରେ ୩,୭୭,୭୩୨ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ୧୨୨ ପ୍ରଜାତି
ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି: ୩.୪ ଲକ୍ଷ (୨୦୨୪) | ୩.୧୬ ଲକ୍ଷ (୨୦୨୩)
3 ବର୍ଷ ପରେ 5ଟି ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଠାବ
DFO ଙ୍କ ସୁଚନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 5 ଟି ନୂତନ ପ୍ରଜାତିର ବିଦେଶଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରେ ରଡି କ୍ରେକ୍, ଗ୍ରେଟର୍ ପେଣ୍ଟେଡ୍ ସ୍ନାଇପ୍, ପେଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟର୍କ, ଲିଟିଲ୍ ଗଲ୍ ଓ ସେଣ୍ଡର୍ଲିଂ । ଏହି ନୂତନ ପ୍ରଜାତିର ସମସ୍ତେ ପକ୍ଷୀ ସାଇବେରିଆ ଓ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେ ଆହୁରି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ଲାଉଁସରା ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ସର୍ବାଧିକ 71 ହଜାର ଟଫଟେଡ଼ ଡକ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାୟ 60 ଜଜାର ଲେସର୍ ହ୍ୱିସିଲିଂ ଓ ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧି 50 ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ କମନ୍ କୁଟ୍ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି ।"
ବିଶେଷ କରି ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ସେକ୍ଟର 8, 7 ଏବଂ 9 ରେ ଅପେକ୍ଷାାକୃତ କମ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ସମାଗମ ଓ ଆଦ୍ର ତୃଣଭୂମି ଯୋଗୁ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି l ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖକ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଡିଏଫଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଗତ 2025 ମସିହାରେ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 122 ପ୍ରଜାତିର, 3 ଲକ୍ଷ 77ହଜାର 732ଟି ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଠାବ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 2024 ରେ 113 ପ୍ରଜାତିର 3 ଲକ୍ଷ 42 ହଜାର 345 ଓ 2023ରେ 108 ପ୍ରଜାତିର ମୋଟ୍ 3ଲକ୍ଷ 16ହଜାର 676ଟି ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା ।
