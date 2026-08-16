ETV Bharat / state

ବନ୍ୟାପାଣି ଘେରରେ କୁଳସାହି ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ, ଫସିଛନ୍ତି ୩ ଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅନ୍ତେବାସୀ

ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା । ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ କୁଳସାହି ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର ୩ ଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅନ୍ତେବାସୀ । ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ । ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Over 300 Students Stranded due to flood in Kulasahi Ashram school
ବନ୍ୟାପାଣି ଘେରରେ କୁଳସାହି ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ, ଫସିଛନ୍ତି ୩ ଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅନ୍ତେବାସୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 16, 2026 at 8:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ବନ୍ୟାଜଳ । ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ କୁଳସାହି ସେବାଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ତେବାସୀ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଏବଂ ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ଦ୍ବାରା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଳସାହି ସେବାଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସଙ୍କଟଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାରି ପାଖରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ବନ୍ୟାଜଳ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଭିତରେ ୩୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅନ୍ତେବାସୀ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।

ବନ୍ୟାପାଣି ଘେରରେ କୁଳସାହି ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ, ଫସିଛନ୍ତି ୩ ଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅନ୍ତେବାସୀ (ETV Bharat Odisha)

ଗତକାଲି ରାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ କୁଳସାହି ସେବାଶ୍ରମକୁ ବନ୍ୟଜଳ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା । ଆଜି (ରବିବାର) ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ମାତ୍ର ପାଦେ ପାଣିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୮ରୁ ୧୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରାୟ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅସହାୟ ଭାବେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି

Over 300 Students Stranded due to flood in Kulasahi Ashram school
ବନ୍ୟାପାଣି ଘେରରେ କୁଳସାହି ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ, ଫସିଛନ୍ତି ୩ ଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅନ୍ତେବାସୀ (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରତାପ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି," ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ୟାଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ଗମନାଗମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ​ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଥିବା ନଳକୂପ, ରୋଷେଇ ଘର ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ ସବୁ ବନ୍ୟାଜଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି । ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଚ୍ଛିତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଏପରି କି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଯାଇଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କିତ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି । ଏହାସହ ବନ୍ୟାଜଳ ମଧ୍ୟରେ ସାପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।"

Over 300 Students Stranded due to flood in Kulasahi Ashram school
ବନ୍ୟାପାଣି ଘେରରେ କୁଳସାହି ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ, ଫସିଛନ୍ତି ୩ ଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅନ୍ତେବାସୀ (ETV Bharat Odisha)

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନେ ନିଜ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି," ନଦୀରେ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ ଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି । ଆମେ ବହୁତ୍ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ । "

ସେପଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଟି ପ୍ରଶାସନକୁ ତୁରନ୍ତ ପାୱାର ବୋଟ୍, ଓଡ଼୍ରାଫ୍ (ODRAF) କିମ୍ବା ଏନ୍‌ଡିଆର୍‌ଏଫ୍ (NDRF) ଟିମ୍ ପଠାଇ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଆପାତକାଳୀନ ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ନ କଲେ, ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ସଙ୍ଗୀନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

Over 300 Students Stranded due to flood in Kulasahi Ashram school
ବନ୍ୟାପାଣି ଘେରରେ କୁଳସାହି ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ, ଫସିଛନ୍ତି ୩ ଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅନ୍ତେବାସୀ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଫୁଲୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୈତରଣୀ, ପୁଣି ଯାଜପୁରରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ୨୦ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା; ୭ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆର୍ଲଟ୍, ତିନି ଦିନ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

TAGGED:

KENDRAPARA FLOOD NEWS
300 STUDENTS STRANDED
କୁଳସାହି ସେବାଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବନ୍ୟା
FLOOD IN KULASAHI ASHRAM SCHOOL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.