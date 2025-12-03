ETV Bharat / state

ଅପରେସନ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ଲିନ୍; ରାଜ୍ୟରେ ୧୮୧୧୧ ଏକର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ, ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଅଭିଯାନ

ଡ୍ରୋନ, ସାଟେଲାଇଟ, ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହଜାର ହଜାର ଏକର ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଧ୍ୱଂସ କାରାଯାଉଛି ।

ଡ୍ରୋନ, ସାଟେଲାଇଟ, ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହଜାର ହଜାର ଏକର ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଧ୍ୱଂସ କାରାଯାଉଛି ।
ଡ୍ରୋନ, ସାଟେଲାଇଟ, ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହଜାର ହଜାର ଏକର ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଧ୍ୱଂସ କାରାଯାଉଛି । (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 3, 2025 at 7:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଦ୍ୟାବଧି ୧୮ ହଜାର ୧୧୧ ଏକରରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଏହି ବେଆଇନ ଚାଷ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନକୁ ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ପର୍ଯନ୍ତ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଡ୍ରୋନ, ସାଟେଲାଇଟ, ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହଜାର ହଜାର ଏକର ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ସମୂଳେ ଧ୍ୱଂସ କାରାଯାଉଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

ଅପରେସନ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ଲିନ୍; ରାଜ୍ୟରେ ୧୮୧୧୧ ଏକର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ, ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଅଭିଯାନ
ଅପରେସନ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ଲିନ୍; ରାଜ୍ୟରେ ୧୮୧୧୧ ଏକର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ, ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଅଭିଯାନ (ETV BHARAT ODISHA)

ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି, “ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ।”


ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ଜାରି ପ୍ରେସ ‌ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁବ ପିଢିଙ୍କୁ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର କୁ-ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ରାଜ୍ୟରେ ବେଆଇନ ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ଦିଗରେ ପୋଲିସ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମଶୀଳ। ସଂପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ ଟିମ୍‌ମାନେ ଦୂର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଚିହ୍ନଟ କରି ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ଚଳାଉଛନ୍ତି।

ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୮୧ଟି ମାମଲା ସହ ୭,୭୫୭ ଏକର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି।
ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୮୧ଟି ମାମଲା ସହ ୭,୭୫୭ ଏକର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। (ETV BHARAT ODISHA)

ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ୪୭୩ ମାମଲା:
ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବିରୋଧରେ ୪୭୩ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।

  • ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୮୧ଟି ମାମଲା ସହ ୭,୭୫୭ ଏକର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି।
  • କନ୍ଧମାଳରେ ୧୩୨ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୯,୩୧୩ ଏକର ଅବୈଧ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।
  • ରାୟଗଡ଼ାରେ ୩୩ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୧୪ ଏକର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଛି।
  • ମାଲକାନଗିରିରେ ୩୫ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୪୮୩ ଏକର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଛି।
  • କୋରାପୁଟରେ ୨୨ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୫୦୮ ଏକର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଛି।
  • ଗଜପତିରେ ୪୫ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୬୫୦ ଏକର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଛି।
  • ଗଞ୍ଜାମରେ ୨୧ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୬୨ ଏକର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଛି।
  • କେନ୍ଦୁଝରରେ ମଧ୍ୟ ୧ ଏକର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।

୨୦୨୪ ମସିହାରେ ସର୍ବମୋଟ ୫୯୪ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୨୦,୮୦୩ ଏକର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ସମୂଳେ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା।

ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ଅଭିଯାନ ଜାରି :
ରାୟଗଡା, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମାସ୍ ସ୍କେଲରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ ଓ ସାଟେଲାଇଟ୍‌ ଦ୍ୱାରା ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଥିବା ସହ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାନୁନୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଡିଜିପି ଖୁରାନିଆ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ବନ୍ଦ କରିବା ଓ ମାଦକମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପୋଲିସର ଏହି ବ୍ୟାପକ ଅଭିଯାନ ଅବିରତ ଚାଲିଛି, ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅପରେସନ ନୀଳ ଜହର, ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କଲେ ଏସପି-ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ; ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ନଷ୍ଟ, ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଛି ଟଙ୍କା !

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

OPERATION GREEN CLEAN
GANJA DESTROYED IN ODISHA DRIVE
ଗଞ୍ଜେଇ ନଷ୍ଟ ଅଭିଯାନ
ଅପରେସନ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ଲିନ୍
OPERATION GREEN CLEAN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.