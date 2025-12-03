ଅପରେସନ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ଲିନ୍; ରାଜ୍ୟରେ ୧୮୧୧୧ ଏକର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ, ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଅଭିଯାନ
ଡ୍ରୋନ, ସାଟେଲାଇଟ, ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହଜାର ହଜାର ଏକର ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଧ୍ୱଂସ କାରାଯାଉଛି ।
Published : December 3, 2025 at 7:05 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଦ୍ୟାବଧି ୧୮ ହଜାର ୧୧୧ ଏକରରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଏହି ବେଆଇନ ଚାଷ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନକୁ ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ପର୍ଯନ୍ତ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଡ୍ରୋନ, ସାଟେଲାଇଟ, ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହଜାର ହଜାର ଏକର ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ସମୂଳେ ଧ୍ୱଂସ କାରାଯାଉଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି, “ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ।”
ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ଜାରି ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁବ ପିଢିଙ୍କୁ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର କୁ-ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ରାଜ୍ୟରେ ବେଆଇନ ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ଦିଗରେ ପୋଲିସ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମଶୀଳ। ସଂପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ ଟିମ୍ମାନେ ଦୂର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଚିହ୍ନଟ କରି ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ଚଳାଉଛନ୍ତି।
ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ୪୭୩ ମାମଲା:
ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବିରୋଧରେ ୪୭୩ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।
- ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୮୧ଟି ମାମଲା ସହ ୭,୭୫୭ ଏକର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି।
- କନ୍ଧମାଳରେ ୧୩୨ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୯,୩୧୩ ଏକର ଅବୈଧ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।
- ରାୟଗଡ଼ାରେ ୩୩ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୧୪ ଏକର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଛି।
- ମାଲକାନଗିରିରେ ୩୫ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୪୮୩ ଏକର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଛି।
- କୋରାପୁଟରେ ୨୨ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୫୦୮ ଏକର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଛି।
- ଗଜପତିରେ ୪୫ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୬୫୦ ଏକର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଛି।
- ଗଞ୍ଜାମରେ ୨୧ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୬୨ ଏକର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଛି।
- କେନ୍ଦୁଝରରେ ମଧ୍ୟ ୧ ଏକର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।
୨୦୨୪ ମସିହାରେ ସର୍ବମୋଟ ୫୯୪ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୨୦,୮୦୩ ଏକର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ସମୂଳେ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା।
ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ଅଭିଯାନ ଜାରି :
ରାୟଗଡା, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମାସ୍ ସ୍କେଲରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ ଓ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଥିବା ସହ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାନୁନୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଡିଜିପି ଖୁରାନିଆ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ବନ୍ଦ କରିବା ଓ ମାଦକମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପୋଲିସର ଏହି ବ୍ୟାପକ ଅଭିଯାନ ଅବିରତ ଚାଲିଛି, ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର