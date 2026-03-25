ନିବେଶ ଆଳରେ ୧୨.୩୩ କୋଟି ଠକେଇ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଏମବିଏ ଗ୍ରାଜୁଏଟକୁ ଗିରଫ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ
କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ୍ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାହୁଲ ଏମବିଏ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନିଜେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି ।
Published : March 25, 2026 at 4:52 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଟ୍ରେଡିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବହୁଗୁଣ ଲାଭ ଦେବା ଆଳରେ ୧୨.୩୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ । ଏହି ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଏନେଇ ଆଜି (ବୁଧବାର) କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ୍ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲା କଲିକତାର ରାହୁଲ ଜୟସ୍ୱାଲ (୩୬) । ତା’ ଠାରୁ ମୋବାଇଲ, ସିମ୍ କାର୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇସ ଆଦି ଜବତ ହୋଇଛି । ଗିରଫ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ସ୍ଥାନୀୟ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା ।
ତେବେ ରାହୁଲକୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଣୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । କଟକ JMFC-3 କୋର୍ଟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାହୁଲକୁ ହାଜର କରାଯିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାହୁଲ ଏମବିଏ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନିଜେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି ।
ଲାଭ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଠକେଇ:
ଏହି ମାମଲାରେ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜଣକ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ଜାଲରେ ଫସିଯାଇଥିଲେ । ସାଇବର ଠକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ୨୦୨୫ ଜୁଲାଇ ୩୧ରେ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଟଙ୍କା ଲଗାଇଲେ ବହୁଗୁଣ ଲାଭ ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଠକଙ୍କ କଥାରେ ପଡି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।
୧୨ କୋଟି ୩୩ ଲକ୍ଷ ୫୫ ହଜାର ନିବେଶ କରିଥିଲେ:
ସାଇବର ଠକଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ୨୦୨୫ ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨ ମଧ୍ୟରେ ୧୨ କୋଟି ୩୩ ଲକ୍ଷ ୫୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ନିବେଶ ପାଇଁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ । ଠକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୫୨ଟି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନରେ ସେ ୯ଟି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଟ୍ରେଡିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ । ହେଲେ ରିସ୍କ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା କରି ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିବାକୁ ମନା କରିଥିଲା । ପରେ ସେ ଠକେଇରେ ପଡିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ।
ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି:
ଠକେଇର ଶିକାର ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜଣକ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ୨୦୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ରେ ଏନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସାଇବର ଥାନା ମାମଲା (ନଂ.୨୮/୨୦୨୫) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ତଦନ୍ତ ବେଳେ ୪ କୋଟି ୧୫ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାହୁଲର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା । ଏହି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର