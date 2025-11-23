ETV Bharat / state

ସଙ୍କଟରେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି ଦାବିରେ PM-CMଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ ଚିଠି

ରାଜ୍ୟରେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛଟେଇ ବନ୍ଦ ସହ ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି ନିମନ୍ତେ ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 23, 2025 at 4:21 PM IST

ବାଲେଶ୍ବର: "ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଛୁଆକୁ ନେଇ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି। ଭାଇ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛି। ଦରମା ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚଳି ହେଉନାହିଁ। ଯଦି ଦେବେ ବିଳମ୍ବରେ, ଆମର ୫ ତାରିଖ ପାଇବା ଦରକାର। ଆମକୁ ଦରମା ୨୦ ତାରିଖ ପରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ, ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିଛୁ, ଘରଭଡା ସଉଦା ବାକି ଲୋକ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଦେବୁ।" କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ନାନା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିବା ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ମାଳତୀ ମହାଳିକ । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଦପ୍ତରରେ ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ଧରି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନ, ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଓଡ଼ିଶାର ସରାକାରୀ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ ଅଭିଯାନ ନାମକ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛଟେଇ ବନ୍ଦ ସହ ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି ନିମନ୍ତେ ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ। ବହୁବାର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମଘଟ ପରେ ସରକାର ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବରଂ କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ଛଟେଇ କରାଯାଉଛି।



ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମାନସ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି," ଓଡ଼ିଶାର ହଜାର ହଜାର ଆଉଟ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ସରକାରୀ ଦପ୍ତରରେ ଶୋଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ ଅଭିଯାନ କରାଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଆଉ କିଛି ସହାରା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଆସିଥିଲେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆସିଥିଲୁ। ହେଲେ ଆଜିକୁ ୧୬ ମାସ ହେଇଗଲା ପ୍ରତିଦିନ କର୍ମଚାରୀ ଛଟେଇ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ କର୍ମଚାରୀ ମରୁଛନ୍ତି, ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ପାଉଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ୬୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ୪୪ ଟି ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଥିଲେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନ ନେଇ ଏ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।"

ଅନ୍ୟ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଝୁନା ଗୋଚ୍ଛାୟତ ଯିଏ କି ହାଉସ କିପିଂ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦରମା ଠିକ ସମୟରେ ନ ମିଳୁଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି," ଆମର ଠିକ ସମୟରେ ଦରମା ମିଳୁନି, ଇଏସଆଇ, ପିଏଫ ମଧ୍ୟ ଠିକରେ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି। ଦେଢ଼ ମାସ ଦୁଇ ମାସରେ ଥରେ ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଗରିବ ଦୁଃଖି ଲୋକ କେମିତି ଚଳିବା। ଆମକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ତମକୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ। ଆଠ ଦିନ ତଳେ ଆମର ଜଣେ ହାଉସ କିପିଂ ପିଲାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି କାମରେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଚଳିବା ପାଇଁ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

