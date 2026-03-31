ଛଟେଇ ପ୍ରତିବାଦରେ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ

ଛଟେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସଂପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 31, 2026 at 7:22 PM IST

ଗଜପତି: ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ ପ୍ରତିବାଦରେ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ଛଟେଇ କର୍ମଚାରୀ । ଅନ୍ବେଷା ହଷ୍ଟେଲରେ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଆଯାଉନଥିବାରୁ ସେଠାରେ ନିଯୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁପାତରେ ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା କାମ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଟେଇ ହୋଇଥିବାରୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି । ଏପଟେ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସଂପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ତେବେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସମୟରେ ଛଟେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ ସେନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଅନ୍ବେଷା ହଷ୍ଟେଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା 48 ଜଣ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିଛି ଏହାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଥିବା ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା । ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଅନ୍ବେଷା ହଷ୍ଟେଲରେ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଆଯାଉନଥିବାରୁ ସେଠାରେ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି । ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପିଲାଙ୍କ ଅନୁପାତରେ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆୟିବା ପରେ ସଂପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଏହି 48 ଜଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନ ଛଟେଇ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ନିଜର ଗୁହାରି ଜଣାଇଛନ୍ତି । ବଞ୍ଚିବାକୁ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିବାରୁ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଛଟେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି, "ଏକ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଆମକୁ ନଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଆମକୁ ବାହାର କରିଛି ।"

ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ସଲେମାନ ରାଇକା କହିଛନ୍ତି, "ଏଥିରେ ଆମ ବିଭାଗର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ । ତଥାପି ନୂତନ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକେ କିଭଳି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ସନେଇ ସଂପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ କୁହାଯିବ ।"


ଆଉଟ ସୋର୍ସିଂ ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଆଗରୁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଛଟେଇ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି । ତେଣୁ ଏଭଳି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଥାକୁ ବିଚାର କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି

