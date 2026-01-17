ETV Bharat / state

ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଭ୍ୟାନ ହେଲ୍ପରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉତ୍ତେଜନା; ନିନ୍ଦା କଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ

ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ପିକଅପ ଭ୍ୟାନର ହେଲ୍ପରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ଓ ସାହି ଲୋକ ଗତକାଲି ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରି ଘଟଣାରେ ସଂପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 17, 2026 at 8:05 PM IST

2 Min Read
ବାଲେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଗୋ ଚାଲାଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ ଭଦ୍ରକରେ ଜଣେ ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ଘରେ ରେଡ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସର 47ଟି ଟିମ୍ ରାଜ୍ୟର 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ ଘନ ରେଡ ଜାରି ରଖିଛି । ଏପଟେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ପିକଅପ ଭ୍ୟାନର ହେଲ୍ପରକୁ କିଛି ଯୁବକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଓ ତାଙ୍କର ମେଡିକାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖା ଦେଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ରେମୁଣା ପୁଵର୍ତନ ବିଧାୟକ ସୁଦର୍ଶନ ଜେନା ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କଡା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ।

ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହେଲ୍ପରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ; ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରିଲେ ପରିବାର ଲୋକ

ଗତ ୧୪ ତାରିଖରେ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ପିକଅପ ଭ୍ୟାନ ଯାଉଥିବାବେଳେ ସଦର ଥାନା ଇଶାଣୀ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହେଲ୍ପରକୁ କିଛି ଯୁବକ ଧରି ନେଇ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଚିଥିଲା । ମୃତ ହେଲ୍ପର ଜଣକ ହେଲେ ମକନ୍ଦର ମହମ୍ମଦ। ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ତିନିଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଯୁବକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ମକନ୍ଦରଙ୍କ ପରିବାର ଓ ସାହି ଲୋକ ଗତକାଲି ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରି ଘଟଣାରେ ସଂପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ବାଲେଶ୍ୱର ଏସପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ନିନ୍ଦା କଲେ ରେମୁଣା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ

ଅନ୍ୟପଟେ ରେମୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନରେ ଇଶାଣୀ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ରେମୁଣାର ପୁଵର୍ତନ ବିଧାୟକ ସୁଦର୍ଶନ ଜେନା ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସୁଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଭାରତ ଭଳି ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯିଏ ଯାହା ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବ । ଯଦି ଦୋଷ ଥିଲା, ତାହେଲେ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତାହା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସିମୁଳିଆଠାରୁ ନହରପାଟଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଯେତେ ଥାନା ଅଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଗୋଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଠୋସ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନି’ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ଆଇନକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇ ଏକ ବର୍ବରୋଚିତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତା ପରିବାରରେ ତିନୋଟି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ଦିଆଯାଉ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହୁରି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଆଇନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଯଦି ଏହିଭଳି ଭାବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଘଟଣା ଘଟେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ଆଇନ ପ୍ରତି ଆଶା ଭରସା ରହିବ ନାହିଁ।’

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର

POLICE
CATTLE SMUGGLING IN BALASORE
EX MLA REMUNA
ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋ ଚାଲାଣ
CATTLE SMUGGLING

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

