ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆଣିଲେ OUTR ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଚାଲିଛି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ବ୍ୟବହାର

OUTR ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ବାବଧାନରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସୋଲାର କଏଲ ଓ ଇଣ୍ଡକ୍ସନକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ କାଫେରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

OUTR brings Solar cooking solution amid LPG Gas availability Isuue
ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆଣିଲେ OUTR ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଚାଲିଛି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ବ୍ୟବହାର (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 5, 2026 at 9:54 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ସୋଲାର କଏଲ ଓ ଇଣ୍ଡକ୍ସନର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ବଢିଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା । OUTR ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ବାବଧାନରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଅଭାବ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜିଛି । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଭାବେ ଏହି ସୌରଚୁଲାକୁ ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷଣ ଜାରି ରହିଛି ।


ଦିନ ବେଳେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଡିସି (DC) କରେଣ୍ଟରେ ଏହି ସୋଲର ହିଟର ଓ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଚାଲିବ । ରାତିରେ ଡିସି (DC) କରେଣ୍ଟକୁ ଏସି (AC) କରେଣ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରୁଛି । ଏହା ଏବେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ କାଫେରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ ହୋଇପାରୁଛି । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ବଜାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଓୟୁଟିଆର କର୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ।

Solar oven
ସୋଲାର ଚୁଲା (ETV Bharat Odisha)


ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ବ୍ୟବହାର:
ସୋଲାର ଚୁଲା ବ୍ୟବହାର କରି ରୋଷେଇ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ କହିଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ବର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ କ୍ୟାଫେରେ ସୋଲାର ଚୁଲାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ଗ୍ୟାସ ଓ ବିଦ୍ୟୁତର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବେ ଏହି ଚୁଲାକୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି କ୍ୟାଫେ ମାଲିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । କେବଳ ଚା' କଫି କିମ୍ବା କମ୍ ରୋଷେଇ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ବିରିୟାନୀ, ପୁଲାଓ, ଚିକେନ ପରି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି କ୍ୟାଫେ ମାଲିକ ।

ଓୟୁଟିଆର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ପେଟେଣ୍ଟ:
ଏହି ସୌରଚୁଲାକୁ ଓୟୁଟିଆରର ପ୍ରଫେସର ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । 2021 ମସିହାରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ପରେ ଓୟୁଟିଆର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହାର ପେଟେଣ୍ଟ କରିଛି । ଏହି ଚୁଲା ପାଇଁ ଅତି କମ୍‌ରେ ୨ କିଲୋ ୱାଟର ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । କ୍ୟାଫେରେ ୩ କିଲୋ ୱାଟ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । କ୍ୟାଫେର କିଚେନ ସହ ଲାଇଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ୟାନେଲ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ।

Solar oven
ସୋଲାର ଚୁଲା (ETV Bharat Odisha)


ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟାର ବିକଳ୍ପ:
ଓୟୁଟିଆର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ବିଶ୍ବାଳ କହିଛନ୍ତି, "ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଉପକୃତ ହେବେ ସେନେଇ ଆମେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ ମିଳୁନି । ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କାଠ ଚୁଲା ଓ ଘଷି ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହାର ବିକଳ୍ପ ସୋଲାର ଚୁଲା ଅଟେ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ କମ୍ ଦାମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।"


'ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ'
ଏହି ସୋଲାର ଚୁଲା ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଡ. ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି, "ଏହାକୁ ଥରେ କିଣିଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଖାଇବା ପାଇଁ ଖୁବ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରୋଷେଇ ହୋଇପାରୁଛି । ଖାଦ୍ୟର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ସହଜ ସୁବିଧା ରହୁଛି । ଏହା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବିକଳ୍ପ ଅଟେ । ଏଥିରେ କୌଣସି କରେଣ୍ଟ ମାରିବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ।"

Solar panel
ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ (ETV Bharat Odisha)



ସୋଲାର ଚୁଲା ନିର୍ମାତା ପ୍ରଫେସର ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏଥିରେ କୌଣସି କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ । ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ।" ଏହା LPG ଗ୍ୟାସର ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପ୍ରଫେସର କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

