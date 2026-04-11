ଆଜି ସରିବ ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ! 13ରୁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ
ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : April 11, 2026 at 12:53 PM IST
PURI RATNA BHANDAR, ପୁରୀ: ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଆଜି ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆସନ୍ତା ୧୩ ତାରିଖରୁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆଜି ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ କେତେକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି।
ଆଜି (ଏପ୍ରିଲ 11) ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଳ ଧୂପ ନୀତି ସରିବା ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ।
ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା:
ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଥ୍ରୀଡି ସ୍କାନିଂ କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉପାୟରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ, ସେଗୁଡିକର ଓଜନ କରାଯାଉଛି । ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାରର ଡିଜିଟାଲ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରାଯାଉଛି । ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରକୁ ନେଇ ଏକ ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାଟଲକ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଣତିମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସହାୟତା କରିବ ।
13ରୁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି:
ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରାଯିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଆସନ୍ତା ୧୩ ତାରିଖରୁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଏକପ୍ରକାର ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ରହିଛି ତାହା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ । ଏଣୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଗୋପନୀୟ ରଖାଯିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ