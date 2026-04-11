ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ
ଦୀର୍ଘ ୭ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କରାଯାଇଥିଲା । ଏସଓପି ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
Published : April 11, 2026 at 11:10 PM IST
RATNA BHANDAR INVENTORY ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି । ଦୀର୍ଘ ୭ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏପ୍ରିଲ ୮ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏସଓପି ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତ୍ୟେକ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଥ୍ରୀଡି ସ୍କାନିଂ କରାଯାଇ ଡିଜିଟାଲ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରାଯାଇଛି । ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମୋତି, ମାଣିକ୍ୟର ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ନମ୍ବରିଂ କରାଯାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି । ତେବେ ଆଗାମୀ ୧୩ ତାରିଖ ସୋମବାର ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀରୁ ପ୍ରତି ଦିନ ଚାବି ଅଣାଯାଇ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚାବି ଖୋଲାଯିବା ପରେ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇ ଚାବିକୁ ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରଖାଯିବ । ତେବେ ସବୁକିଛି ସୁରୁଖୁରୁରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଗଣତି ମଣତି ଟିମ୍ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଧିକୃତ ସେବାୟତ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ।"
ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ କହିଛନ୍ତି,"ଆଗାମୀ ସୋମବାର ଦିନ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ତେବେ ଆଜି ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ କିଛି ଅଧିକା ଅଳଙ୍କାର ଥିବା ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଗଣତି କରାଯାଇ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟରେ ସାମିଲ୍ କରାଯାଇଛି । ଦୁଇଟି ଅଳଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିନଥିବାରୁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବା ପରେ ତାହା ମେଳକ କରାଯିବ । ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ୧୯୭୮ ମସିହା ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ୧୧୮ ପ୍ରକାରର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି । ତେବେ ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ କିଛି ଅଧିକ ଅଳଙ୍କାର ଦେବାପରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୧୪୭ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।"
ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମେ ଚଳନ୍ତି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରାଯାଇଛି । ଗତକାଲି ଏପ୍ରିଲ ୮ ତାରିଖରୁ ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।
