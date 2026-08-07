OUATର ଆକଳନ, ଏଲ ନିନୋ ପ୍ରଭାବରେ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କମ୍ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା
ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବର୍ଷା କମ୍ ହେଲେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଓ ମଧ୍ୟମ ଅବଧିର ଧାନ କିସମ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବ OUAT । ରିପୋର୍ଟ ବିକାଶ ଦାସ
Published : August 7, 2026 at 11:53 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏଲନିନୋ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୪୭ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଏକ ସପ୍ତାହ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ କ୍ରମାଗତ ଲଘୁଚାପ ଓ ଅବପାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଭଲ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି ଏବଂ ରୁଆ ରୋପଣ କାମ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି।
ଓୟୁଏଟିର କୃଷି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ତୁଷାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘ଜୁନରେ ବର୍ଷା ଅଭାବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୁଲାଇର ଭଲ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁ ପରିମାଣରେ ସୁଧୁରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ରୁଆରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧିର ଧାନ ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ପୁନର୍ବାର ଚାଷ କରିପାରିବେ’’।
ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସ୍ବାଭାବିକ ଠୁ କମ ବର୍ଷା
ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅଗଷ୍ଟ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବାର ଆକଳନ କରିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓୟୁଏଟି ପକ୍ଷରୁ କଣ୍ଟିନଜେନ୍ସି ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବର୍ଷା କମ୍ ହେଲେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଓ ମଧ୍ୟମ ଅବଧିର ଧାନ କିସମ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସଲ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ପ୍ରାକ୍-ରବି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ମୁଗ, ବିରି, କୋଳଥ ଭଳି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ।
ଜଳବାୟୁର ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାଣିପାଗ ଆଧାରିତ କୃଷି ପରାମର୍ଶ ମାନିବା, ଉପଯୁକ୍ତ ବିହନ ବାଛିବା ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ଫସଲ ଯୋଜନା ଅନୁସରଣ କରିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଫେସର ତୁଷାର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି।
ଏପଟେ ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଚାଷ ଜମି ସବୁ ବୁଡି ଯାଇଛି । ଧାନ ତଳି ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଯଦି ଏପରି ବର୍ଷା ହେବ ତେବେ ତଳି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଧାନ ଅମଳ ହେବାର ସ୍ବପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ’’ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ IMDର ପୂର୍ବାନୁମାନ, ଏଥର ଓଡିଶାରେ କମ ବର୍ଷା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା, ଏଲ ନିନୋ ଥାଇ ବି କମ ବର୍ଷା ହେବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର