ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲିବ ୪ ନୂଆ କୃଷି ପ୍ରାଣୀ ମତ୍ସ୍ୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଚଳିତ ବର୍ଷରୁ ପାଠପଢ଼ା
ମୟୂରଭଞ୍ଜ କୃଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ୨୪ଟି ଶିକ୍ଷକ ଓ ୫୩ଟି ଅଣଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ବିକାଶ ଦାସ
Published : September 4, 2026 at 9:40 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: କୃଷି ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା, ଗବେଷଣା, ପ୍ରସାର ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆହୁରି 4 ଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । କୃଷି ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଟି ନୂତନ କୃଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଫିଜିଓଥେରାପି ଓ ପଶୁପାଳନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଛବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି ।
ଓୟୁଏଟି ଅଧୀନରେ ଖୋଲିବ 4 ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ
ମୟୂରଭଞ୍ଜ କୃଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ୨୪ଟି ଶିକ୍ଷକ ଓ ୫୩ଟି ଅଣଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ୬୦ଟି ସିଟରେ ନାମଲେଖା ସରିଛି । ଓୟୁଏଟି ଅଧୀନରେ ଖୋଲିବାକୁ ଥିବା ୪ଟି ନୂଆ କଲେଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବେ ଜୋର୍ଦାର ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଗୁରୁବାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ।
ସମୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଚାରୋଟି କଲେଜର ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି । ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସ ପାଇଁ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏହି ୪ଟି କଲେଜ ପାଇଁ ସରକାର ୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ।
ମୟୂରଭଞ୍ଜ କଲେଜରେ ଚଳିତ ବର୍ଷରୁ ପାଠପଢ଼ା
ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ହେବାକୁ ଥିବା କୃଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ୭୭ଟି ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ୨୪ଟି ଶିକ୍ଷକ ଓ ୫୩ଟି ଅଣଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ରହିଛି । ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଏହି କଲେଜରେ ୬୦ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇ ସାରିଛନ୍ତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର ଓ ବଲାଙ୍ଗିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଥିବା ୩ଟି କଲେଜରେ ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ନାମଲେଖା ଓ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ।
ବୈଠକରେ କୃଷି ବିଭାଗର ଶାସନ ସଚିବ ସଚିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଧବ, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗର ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରେମଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ, ଓୟୁଏଟି କୁଳପତି ଡ. ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରାଉଳଙ୍କ ସମେତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୪ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଗବେଷଣାକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଗତି, IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର-GRIDCOର ଚୁକ୍ତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୧୪ OAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ IAS କ୍ୟାଡରକୁ ପଦୋନ୍ନତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର