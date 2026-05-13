ETV Bharat / state

ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚାରେ ହେବ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ କଲେ ସହଜରେ ଜାଣି ପାରିବ ବୋର୍ଡ

ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚାରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ । ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯେପରି ଭାଇରାଲ ନହେବ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବୋର୍ଡ । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ ।

OTET EXAM HELD IN THE FORMAT OF MATRICULATION EXAM IF PAPER VIRAL BOARD WILL EASILY KNOW
ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚାରେ ହେବ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ କଲେ ସହଜରେ ଜାଣି ପାରିବ ବୋର୍ଡ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 13, 2026 at 8:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ : ଜୁନ୍ 21ରେ ହେବ OTET ପରୀକ୍ଷା । ଏନେଇ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଦୁଇଟି ସିଟିଂରେ ହେବ ଏହି ପରୀକ୍ଷା । ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା 30 ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ 4ଟା 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଗତବର୍ଷ 84 ହଜାର 623 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚାରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ । ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯେପରି ଭାଇରାଲ ନହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବୋର୍ଡ ।

ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚାରେ ହେବ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ କଲେ ସହଜରେ ଜାଣି ପାରିବ ବୋର୍ଡ (ETV BHARAT ODISHA)


ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ 4ଟି ସେଟ୍ ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ । ପ୍ରତ୍ୟକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ମାଟ୍ରିକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପରି QR କୋର୍ଡ ଲଗାଯିବ । ଯେଉଁଠାରୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହେବ ତାହା ସହଜରେ ଜଣାପଡ଼ିବ । ଏପରିକି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତଥ୍ୟ ସହଜରେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ । କାହାର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉଠାଯାଇ ଭାଇରାଲ କରାଯାଇଛି, ତାହାର ତଥ୍ୟ ବି ଅତି ସହଜରେ ଜଣାପଡ଼ିବ । ତେଵେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ କଟକରୁ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରକୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପଠାଯିବ । ପୋଲିସର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଲକରରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ରଖାଯିବ । ଉକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଯେଉଁ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିବ ସେଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବା ସମେତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଣ୍ଟର ସିସିଟିଭି ସର୍ଭିଲେନ୍ସରେ ରହିବ ।


ସେହିପରି ପରୀକ୍ଷା ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଏସପି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯେପରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେନେଇ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ 9 ତାରିଖରୁ ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟ www.bseodisha.nic.in ରୁ ନିଜର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ । ଏନେଇ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

TAGGED:

BOARD ON OTET
OTET EXAM
ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା
BOARD OF SECONDARY EDUCATION
BOARD ON OTET EXAM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.