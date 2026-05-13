ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚାରେ ହେବ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ କଲେ ସହଜରେ ଜାଣି ପାରିବ ବୋର୍ଡ
ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚାରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ । ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯେପରି ଭାଇରାଲ ନହେବ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବୋର୍ଡ । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ ।
Published : May 13, 2026 at 8:30 PM IST
କଟକ : ଜୁନ୍ 21ରେ ହେବ OTET ପରୀକ୍ଷା । ଏନେଇ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଦୁଇଟି ସିଟିଂରେ ହେବ ଏହି ପରୀକ୍ଷା । ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା 30 ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ 4ଟା 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଗତବର୍ଷ 84 ହଜାର 623 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚାରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ । ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯେପରି ଭାଇରାଲ ନହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବୋର୍ଡ ।
ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ 4ଟି ସେଟ୍ ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ । ପ୍ରତ୍ୟକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ମାଟ୍ରିକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପରି QR କୋର୍ଡ ଲଗାଯିବ । ଯେଉଁଠାରୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହେବ ତାହା ସହଜରେ ଜଣାପଡ଼ିବ । ଏପରିକି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତଥ୍ୟ ସହଜରେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ । କାହାର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉଠାଯାଇ ଭାଇରାଲ କରାଯାଇଛି, ତାହାର ତଥ୍ୟ ବି ଅତି ସହଜରେ ଜଣାପଡ଼ିବ । ତେଵେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ କଟକରୁ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରକୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପଠାଯିବ । ପୋଲିସର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଲକରରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ରଖାଯିବ । ଉକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଯେଉଁ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିବ ସେଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବା ସମେତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଣ୍ଟର ସିସିଟିଭି ସର୍ଭିଲେନ୍ସରେ ରହିବ ।
ସେହିପରି ପରୀକ୍ଷା ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଏସପି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯେପରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେନେଇ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ 9 ତାରିଖରୁ ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟ www.bseodisha.nic.in ରୁ ନିଜର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ । ଏନେଇ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ