ରାତି ପାହିଲେ OTET ପରୀକ୍ଷା, ଡିଜିଟାଲ ଲକ୍ ସହିତ କମାଣ୍ଡ ରୁମ୍‌ରୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରୁଛି ବୋର୍ଡ

ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏଥର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

OTET exam tomorrow board survilance from command room
ଆସନ୍ତା କାଲି OTET ପରୀକ୍ଷା, ଡିଜିଟାଲ ଲକ୍ ସହିତ କମାଣ୍ଡ ରୁମ୍‌ରୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରୁଛି ବୋର୍ଡ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 16, 2025 at 8:59 PM IST

OTET EXAM, କଟକ: ରାତି ପାହିଲେ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏଥର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷକରି ଏଥର ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନଘଟିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକ ସିସିଟିଭି ସ୍କାନରରେ ରଖା ଯାଇଛି । 452ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଦୁଇଟି ସିଟିଂରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପ୍ରଥମ ସିଟିଂ ସକାଳ 9ଟାରୁ ସାଢେ 11 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଟିଂ ଅପରାହ୍ନ ସାଢେ 1ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ବୋର୍ଡ । ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଟିଂ ପରୀକ୍ଷା ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ 4.30ଟାରେ ଶେଷ ହୋଇଥାନ୍ତା । ଯାହାକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଅପରାହ୍ନ 1.30ରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

OTET ପରୀକ୍ଷା, ଡିଜିଟାଲ ଲକ୍ ସହିତ କମାଣ୍ଡ ରୁମ୍‌ରୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରୁଛି ବୋର୍ଡ


ପେପର 2ରେ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ:
ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି । ପ୍ରାୟ 22,779 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକତା (ଇନସର୍ଭିସ ଶିକ୍ଷକ) କରୁଛନ୍ତି । ଅବଶିଷ୍ଟ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି । ପେପର 1 ଅପେକ୍ଷା ପେପର 2ରେ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି । ଦୁଇଟି ଯାକ ପେପର 150 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ । ଓଏମଆର ସିଟରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉତ୍ତର ଭରିବେ ।

Digital Survillance from Command Control Room
କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ (ETV Bharat Odisha)

ପରୀକ୍ଷା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ:

ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ସାଧରଣ ବର୍ଗର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ 90 ନମ୍ବର ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିଙ୍କ ସହିତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 75 ନମ୍ବର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ବୋର୍ଡରେ ଥିବା କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରେ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଏହି ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କଡା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

କମାଣ୍ଡ ରୁମ୍‌ରୁ ନଜର ରହିଛି:

ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଚାହୁଁ ନାହୁଁ । ପରୀକ୍ଷା କିପରି ସ୍ବଚ୍ଛତାର ସହିତ ହେବ ଏହା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏଥିରେ ଇନସର୍ଭିସ୍ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ । ପରୀକ୍ଷାରେ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ନ ଆସୁ ଏନେଇ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । କମାଣ୍ଡ ରୁମ୍‌ରୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନଜର ରଖିଛୁ ।"

Digital Survillance from Command Control Room
କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ (ETV Bharat Odisha)

ଡିଜିଟାଲ ଲକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ଉପସଭାପତି ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି,"ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ରଖା ଯାଇଛି । କାଲି ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଏଠାରେ ଡିଜିଟାଲ ଲକ୍ ଖୋଲା ଯିବା ପରେ ହିଁ ସବୁଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ । ଏନେଇ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ହେଲେ ଆମେ ଏଠାରୁ ଜାଣିପାରିବୁ ।"

Digital Survillance from Command Control Room
କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

