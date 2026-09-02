ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଓଟିଇଟି 2026 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ: ଜାଣନ୍ତୁ, କେଉଁ ଦିନ ମିଳିବ ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ
ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟ୍ ରେ ରେଜଲ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ । www.bseodisha.nic.in ରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ୟୁଜର ଆଇଡି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣି ପାରିବେ । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : September 2, 2026 at 7:11 PM IST
OTET RESULTS PUBLISHED, କଟକ : ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଓଟିଇଟି 2026ର ରେଜଲ୍ଟ । ପେପର 1ରେ 68 ପ୍ରତିଶତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପେପର 2 ରେ 60.68 ପ୍ରତିଶତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଉଭୟ ପେପରରେ ପାସ୍ ହାର 64.48 ପ୍ରତିଶତ ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଛି । ପେପର 1ରେ 28 ହଜାର 821 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 24 ହଜାର 991 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 17 ହଜାର 65 ଜଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି । ପେପର 1ରେ ମୋଟ 3 ହଜାର 8 ଶହ 30 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ସେହିପରି ପେପର 2 ପରୀକ୍ଷାରେ 68 ହଜାର 3 ଶହ 30 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 59 ହଜାର 7 ଶହ 40 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 36 ହଜାର 249 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାସ କରିଛନ୍ତି । ପେପର 2 ରେ 8 ହଜାର 5 ଶହ 90 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ସମୁଦାୟ 97 ହଜାର 1 ଶହ 51 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 84 ହଜାର 7 ଶହ 31 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ମୋଟ 53 ହଜାର 3 ଶହ 14 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ପେପରରେ ମୋଟ 12 ହଜାର 4 ଶହ 20 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟ୍ ରେ ରେଜଲ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ । www.bseodisha.nic.in ରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ୟୁଜର ଆଇଡି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣି ପାରିବେ । ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ସକାଳ 11ଟା ଠାରୁ ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନ୍ ଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ । ବୋର୍ଡ ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ରୁ ଫି' ଡିପୋଜିଟ୍ କରି ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଡାଉନ୍ ଲୋଡ୍ କରି ପାରିବେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ।
ସେପଟେ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରୁ 12 ତାରିଖ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ OMR ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ପାରିବେ । ଏନେଇ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଖରାପ ପାଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ୯୭ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଲେ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହେବନି RI, ଅମିନ ଓ OTET ପରୀକ୍ଷା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ