ETV Bharat / state

ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମୁର୍ମୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ OTAS ଅଧିକାରୀ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁ ଚାକିରୀରୁ ବିଦା

ନୂଆ କରି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା OT&AS ଅଧିକାରୀ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ ନାରାୟଣ ସାହୁ

BHIMSEN TERMINATED FROM THE JOB
OTAS ଅଧିକାରୀ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁ ଚାକିରୀରୁ ବିଦା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 27, 2026 at 2:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମୁର୍ମୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ତଥା OTAS ଅଧିକାରୀ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁ ଚାକିରୀରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୂଆ କରି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା OT&AS(Odisha Taxation & Accounts Service) ଅଧିକାରୀ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସେବାରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ କୌଣସି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇଛି।

OTAS ଅଧିକାରୀ ଚାକିରିରୁ ବିଦା

ନୂଆ କରି OTAS ପାଇଥିବା ଭୀମସେନ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଟ୍ରେନିଙ୍ଗ୍ ସମୟରେ ୨୦୨୬ ଜୁନ୍ ୪ ତାରିଖ ଠାରୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ରିଜିଓନାଲ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ (MDRAFM)ରେ ତାଙ୍କ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଏକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବାରଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତରେ ଥିଲେ । ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ୪୮ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଅଟକ ଥିବାରୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସରକାରୀ ସେବାରୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଭୀମସେନ ହିଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଏନେଇ ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। BNS ର ଧାରା 108 ରେ ଭୀମସେନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଦୁଇ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଥିଲା କଟକ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ଏହି ମାମଲାରେ ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସର ଜେରା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଅନେକ ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ଓଗାଳିଥିଲେ। ବିବାହର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା ଭୀମସେନ । ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ BNSର ଧାରା ୬୯ ଲଗାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଲଗାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରିମାଣ୍ଡ ସମୟରେ ସତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଏହି କଠୋର ଦଫା ଲଗାଇଛି। ଏହି ଧାରାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ୧୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଶ୍ରମ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଓ ଜରିମାନାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି।

ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଭୀମସେନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ

କଟକ ଡିସିପିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପ୍ରାୟ ୭ ଦିନ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସି ରହୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭୀମସେନ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିବା କଥା ଜେରା ବେଳେ ଭୀମସେନ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ସେମାନେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖା କରିଥିଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ଏଥିସହ ଭୀମସେନ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସେ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିସିପି । ତେବେ ଏହା ଏକ 'ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ କେସ୍' ହୋଇଥିବାରୁ ସିନିୟର ଅଫିସରମାନେ ନିଜେ ଏହାର ସୁପରଭିଜନ କରୁଛନ୍ତି।

ଡିସିପି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ରିମାଣ୍ଡ ବେଳେ ମିଳିଥିବା ସମସ୍ତ ନୂଆ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆଧାରରେ ଫାଇନାଲ୍ ଚାର୍ଜଶିଟ୍ ଦାଖଲ ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ ଆହୁରି କଠୋର ଦଫା ଯୋଡ଼ାଯିବ। ଯଦି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଗକୁ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ ନକରେ, ତେବେ ପୋଲିସ ତା’ର ଲାଇ-ଡିଟେକ୍ସନ ବା ମିଛ ଧରା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିସିପି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା; ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଭୀମସେନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଗିଲା କଠୋର ଦଫା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମିକ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁ ଗିରଫ୍

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

BHIMSEN TERMINATED FROM THE JOB
OTAS OFFICER BHIMSEN TUDU
BHIMSEN TUDU CHEATING CASE
ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମୁର୍ମୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା
CHANDRIKA MURMU DEATH CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.