ETV Bharat / state

ଆସନ୍ତାକାଲି OSSTET ପରୀକ୍ଷା: ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ, ତେଣେ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ନେଇ ଘୁରୁଛି ଫେକ୍ ଚିଠି

ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଓ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ନେଇ ଗୁଜବକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ

OSSTET exam tomorrow: Board completes all preparations; meanwhile, a fake letter regarding the exam's postponement is circulating.
ଆସନ୍ତାକାଲି OSSTET ପରୀକ୍ଷା: ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ, ତେଣେ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ନେଇ ଘୁରୁଛି ଫେକ୍ ଚିଠି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 29, 2026 at 5:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

OSSTET exam tomorrow, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ଟିଚର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ (OSSTET) ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ସିଟିଂରେ ପେପର୍-୧ ଓ ପେପର୍-୨ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ.ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ସକାଳ ୯ଟାରୁ ୧୧ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ।

  • ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ବୁଧବାର ଗୋଟିଏ ସିଟିଂ ସକାଳ ୯ଟାରୁ ୧୧ଟା ୩୦ରେ ପେପର୍-୧ ଓ ପେପର୍-୨ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ଆସନ୍ତାକାଲି OSSTET ପରୀକ୍ଷା: ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ, ତେଣେ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ନେଇ ଘୁରୁଛି ଫେକ୍ ଚିଠି (ETV Bharat Odisha)



ଏନେଇ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ନେଇ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଖବର ସହିତ ଆମର କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଚିଠି କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଏହା ଫେକ୍ ହୋଇଥାଇପାରେ । ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଗୁଜବକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନକରି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ।

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚାଳିତ ମାସ 20 ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ମିଳିଛି । ଯାହା 100 ପ୍ରତିଶତ ପିଲାମାନେ ଡାଉନ ଲୋର୍ଡ କରିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି । ଯେଭଳି କୌଣସି ଏପରି ସ୍ଥିତି ନହୁଏ ସେନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 261ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ।


ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ପିଲାଙ୍କ ଯାତାୟାତ କରିବା ବେଳେ କୌଣସି ଅପ୍ରିତିକାର ସ୍ଥିତି ଉପଜିବାକୁ ଦିଆନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ନିର୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ । ପିଲାଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି । ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ । ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ଆଣିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତାରାଇ ।

ଆଜି ବୋର୍ଡର ଏକ ଚିଠି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଘୁରିବୁଲୁଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ଟିଚର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ (OSSTET) ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ନେଇ ବୁଲୁଛି ଫେକ୍ ଚିଠି । ଏପରିକି ଏହି ଚିଠିରେ BSE ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଚିଠି ନମ୍ବର ରହିବା ସହିତ ଆଜିର ତାରିଖରେ ଚିଠି ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଆଯାଇଛି । ଏହାକୁ କେହି ଜାଣିଶୁଣି ଭାଇରାଲ କରିଛି । କେଉଁ କାରଣରୁ କରିଛି ତାହା ଜଣା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାଇରାଲ ହୋଉଥିବା ଚିଠିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନକରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଖରାପ ପାଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ୯୭ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଲେ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଓଟିଇଟି 2026 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ: ଜାଣନ୍ତୁ, କେଉଁ ଦିନ ମିଳିବ ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

FAKE LETTER OSSTET
BSE ODISHA
ଓଏସଏସଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା
ସ୍କୁଲ୍ ଟିଚର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ
OSSTET EXAM TOMORROW

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.