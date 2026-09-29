ଆସନ୍ତାକାଲି OSSTET ପରୀକ୍ଷା: ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ, ତେଣେ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ନେଇ ଘୁରୁଛି ଫେକ୍ ଚିଠି
ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଓ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ନେଇ ଗୁଜବକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : September 29, 2026 at 5:01 PM IST
OSSTET exam tomorrow, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ଟିଚର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ (OSSTET) ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ସିଟିଂରେ ପେପର୍-୧ ଓ ପେପର୍-୨ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ.ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ସକାଳ ୯ଟାରୁ ୧୧ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ।
- ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ବୁଧବାର ଗୋଟିଏ ସିଟିଂ ସକାଳ ୯ଟାରୁ ୧୧ଟା ୩୦ରେ ପେପର୍-୧ ଓ ପେପର୍-୨ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ଏନେଇ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ନେଇ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଖବର ସହିତ ଆମର କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଚିଠି କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଏହା ଫେକ୍ ହୋଇଥାଇପାରେ । ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଗୁଜବକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନକରି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚାଳିତ ମାସ 20 ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ମିଳିଛି । ଯାହା 100 ପ୍ରତିଶତ ପିଲାମାନେ ଡାଉନ ଲୋର୍ଡ କରିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି । ଯେଭଳି କୌଣସି ଏପରି ସ୍ଥିତି ନହୁଏ ସେନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 261ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ।
ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ପିଲାଙ୍କ ଯାତାୟାତ କରିବା ବେଳେ କୌଣସି ଅପ୍ରିତିକାର ସ୍ଥିତି ଉପଜିବାକୁ ଦିଆନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ନିର୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ । ପିଲାଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି । ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ । ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ଆଣିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତାରାଇ ।
ଆଜି ବୋର୍ଡର ଏକ ଚିଠି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଘୁରିବୁଲୁଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ଟିଚର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ (OSSTET) ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ନେଇ ବୁଲୁଛି ଫେକ୍ ଚିଠି । ଏପରିକି ଏହି ଚିଠିରେ BSE ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଚିଠି ନମ୍ବର ରହିବା ସହିତ ଆଜିର ତାରିଖରେ ଚିଠି ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଆଯାଇଛି । ଏହାକୁ କେହି ଜାଣିଶୁଣି ଭାଇରାଲ କରିଛି । କେଉଁ କାରଣରୁ କରିଛି ତାହା ଜଣା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାଇରାଲ ହୋଉଥିବା ଚିଠିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନକରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଖରାପ ପାଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ୯୭ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଲେ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଓଟିଇଟି 2026 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ: ଜାଣନ୍ତୁ, କେଉଁ ଦିନ ମିଳିବ ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର