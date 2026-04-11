30 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିଲା OSRTC ବସ୍, ଜଣେ ମୃତ ଓ 15ରୁ ଅଧିକ ଆହତ
କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକ ସୁଙ୍କି ଘାଟିରେ ଓଲଟିଲା OSRTC ଭଲବୋ ବସ୍ । 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ରିପୋର୍ଟ: ଶାନ୍ତାକାର ସି
Published : April 11, 2026 at 9:10 AM IST
କୋରାପୁଟ: କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକ ସୁଙ୍କି ଘାଟିରେ ଓଲଟିଲା OSRTC ଭଲବୋ ବସ୍ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ବସଟି ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭୋର 3ଟା ବେଳେ ସୁଙ୍କି ଘାଟିର 2 ନମ୍ବର ବୁଲାଣିରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ବସଟି ଭାରସାମ୍ଯ ହରାଇ 30 ଫୁଟ ତଳକୁ ଓଲଟି ପଡିଥିଲା ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପଟ୍ଟାଙ୍ଗି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି । ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି । ବସ୍ରେ ପାଖାପାଖି 25 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପଟାଙ୍ଗି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆହତ ମଧ୍ୟରୁ ଭବାନୀପଟଣାର 40 ବର୍ଷୀୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ଟ୍ରକଟି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ମାରିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ