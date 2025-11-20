ETV Bharat / state

ବସ୍‌ ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ହୃଦଘାତ, ଜୀବନ ଗଲା ପଛେ ବଞ୍ଚାଇଦେଲେ 25 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ

ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବିଜୟାନଗରମ ଠାରୁ ମାଲକାନଗିରି ଅଭିମୁଖେ ଓଏସଆରଟିସି ବସ୍‌ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଅଧା ବାଟରେ ହୃଦଘାତ ଆସିଥିଲା ।

ଓଏସଆରଟିସି ବସ୍‌ ଡ୍ରାଇଭର ପି ସାଇ କ୍ରିଷ୍ଣା
ଓଏସଆରଟିସି ବସ୍‌ ଡ୍ରାଇଭର ପି ସାଇ କ୍ରିଷ୍ଣା
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 20, 2025 at 4:00 PM IST

Updated : November 20, 2025 at 5:02 PM IST

ମାଲକାନଗିରି: ବସ୍‌ ଚାଳାଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍‌ ହୃଦଘାତର ଶିକାର ହେଲେ ଡ୍ରାଇଭର । ତେବେ ନିଜର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ପଛେ 25 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଦେଲେ ମୃତ ଓଏସଆରଟିସି ବସ୍‌ ଡ୍ରାଇଭର ପି ସାଇ କ୍ରିଷ୍ଣା । ଏହି ଖବର ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

ବସ୍‌ ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ହୃଦଘାତ (Etv Bharat)

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ବସଟି ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି 10.30 ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଜୟନଗରମ ଠାରୁ ମାଲକାନଗିରି ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବସ୍‌ ଚଳାଉଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର ପି ସାଇ କ୍ରିଷ୍ଣା । ଡୁମୁରିପୁଟ ନିକଟରେ ସେ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସଟିକୁ ରାସ୍ତାକଡରେ ଠିଆ କରିଥିଲେ । ପରେ ସାଥୀ ଡ୍ରାଇଭର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଷ୍ଟୋରିଙ୍ଗ୍ ଦେଇଥିଲେ । ସାଥୀ ଡ୍ରାଇଭର ବସଟିକୁ ଚଳାଇ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କୁନ୍ଦଲି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସାଇ କ୍ରିଷ୍ଣା ଅତ୍ୟଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ । ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ପାରିନଥିଲା । ଫଳରେ ସାଥି ଡ୍ରାଇଭର ଦ୍ରୃତ ଗତିରେ ବସଟିକୁ ନେଇ କୋରାପୁଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ।

ପି ସାଇ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବସ୍‌ଟି ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ମାଲକାନଗିରି ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରାଇଭର ପି ସାଇ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ମୃତ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଘର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଦରମହକୁମା ବାଲିମେଳା ଛକ ନିକଟରେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ତାଙ୍କର 2 ଟି ସନ୍ତାନ ଥିବା ବେଳେ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ଅଚାନକ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ପରିବାର ଲୋକେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗିପଡିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ମୃତକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ 25 ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ।

ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ କହିଛନ୍ତି," ଆମେ ବସ୍‌ ଚଳାଇ ବିଜୟନଗରମ ଠାରୁ ମାଲକାନଗିରି ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲୁ । ପି ସାଇକ୍ରିଷ୍ଣା ଓ ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲୁ । ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ମୋତେ ଗାଡି ଚଳାଇବାକୁ କହିଥିଲା । ସେ ନିଶ୍ବାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯୋଗଯୋଗ କରିଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ମୁଁ ଗାଡି ଚଳାଇ କୋରପୁଟରେ ପହଞ୍ଚି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲୁ । ପରେ ଖବର ମିଳିଲା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । "

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସସେବା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ପରେ ମାଡ଼, କର୍ମଚାରୀ କଲେ ଷ୍ଟିୟରିଂ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି

Last Updated : November 20, 2025 at 5:02 PM IST

