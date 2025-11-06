ସାଲୁର ଘାଟିରେ ଜଳିଗଲା OSRTC ବସ୍, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ 5 ଯାତ୍ରୀ
ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଜୟପୁର ଆସୁଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ନିଗମ (ଓଏସଆରଟିସି) ବସ୍ । ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସାଲୁର ଘାଟିରେ ଚଢ଼ିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ନିଆଁ ।
OSRTC BUS FIRE କୋରାପୁଟ: ସାଲୁର ଘାଟିରେ ଅଘଟଣ । ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜୟପୁର ଆସୁଥିବା ଏକ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ନିଗମ OSRTC ବସରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଇଞ୍ଜିନ ପାଖରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ବସରେ 5 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ।
ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଭୋର ସମୟରେ ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଜୟପୁର ଆସୁଥିବା ଏକ OSRTC ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସାଲୁର ଘାଟି ନିକଟରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ବସ୍ ଟି ସାଲୁର ଘାଟି ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଳେ, ନିଆଁ ଲାଗି ତତକ୍ଷଣାତ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ୨୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ବସରେ 5 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ବସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ବସରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ପରେ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିବାକୁ ଡ୍ରାଇଭର କହିଥିଲେ। ସବୁ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ସାଲୁରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା ।
