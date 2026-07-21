ETV Bharat / state

ଓଲଟି ପଡିଲା ପୁରୀ ଯାଉଥିବା OSRTC ବସ, ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଆହତ

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବସ୍‌ଟି ହଠାତ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ

OSRTC bus accident
OSRTC ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 21, 2026 at 8:07 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଅନୁଗୋଳ: ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ୧୪୯ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବୁରୁକୁନା ଛକ ନିକଟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ OSRTC ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବସ୍‌ଟି ହଠାତ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ବସ୍‌ରେ ପ୍ରାୟ ୩୮ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

OSRTC bus accident
OSRTC ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା (ETV Bharat Odisha)

ଅନୁଗୋଳରେ ଓଲଟି ପଡିଲା OSRTC ବସ୍

ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବସ୍ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ କଣିହାଁ, ପାଳଲହଡ଼ା ଓ ତାଳଚେର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଟିମ୍ ସହ ସମଲ ବ୍ୟାରେଜ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିକଟସ୍ଥ ଖମାର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିବାବେଳେ ଗୁରୁତର ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି।

ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବସ୍‌କୁ ହଟାଇ ରାସ୍ତା ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଆହତମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି ।

ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ବସ୍‌ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ, ଚାଳକଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବା, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ, ସେନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିବାବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସରକାରୀ ସୂଚନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଉଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସିମେଣ୍ଟ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକକୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବୋଝେଇ କଣ୍ଟେନର, 2 ମୃତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

TAGGED:

PURI OSRTC BUS ACCIDENT
SUNDERGARH PURI OSRTC BUS
OSRTC BUS ACCIDENT ANGUL
OSRTC BUS ACCIDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.