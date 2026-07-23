ETV Bharat / state

ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ଅଧ୍ୟାପକ ..ସମସ୍ତଙ୍କୁ 'ଏଆଇ' କୋର୍ସ ତାଲିମ ଦେବ OSOU

କମ ଫିରେ ଏହି କୋର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । କ୍ଷର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅତି କମରେ 30 ଘଣ୍ଟା ଲ୍ୟାବରେ ଫିଜିକାଲ ମୋଡ଼ରେ ଶିକ୍ଷା ନେବାକୁ ପଡିବ । ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ କୁମାର ରଣା

OSOU to provide AI course training to everyone from Anganwadi workers to teachers
ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଠାରୁ ଅଧ୍ୟାପକ ..ସମସ୍ତଙ୍କୁ 'ଏଆଇ' କୋର୍ସ ତାଲିମ ଦେବ ଓଏସଓୟୁ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 23, 2026 at 7:11 PM IST

|

Updated : July 23, 2026 at 7:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (OSOU )ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି AI Integrated Creativity & Innovative Lab ବା " ଅନ୍ୱେଷଣ ଲ୍ୟାବ " l ଏହି ଲ୍ୟାବରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ AI ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ କୋର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି l ଏହି କୋର୍ସ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଡ଼ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ପଟ୍ଟନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ AI ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଲ୍ୟାବ ଵୋଲି କୁହାଯାଉଛି l

OSOU to provide AI course training to everyone from Anganwadi workers to teachers
ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଠାରୁ ଅଧ୍ୟାପକ ..ସମସ୍ତଙ୍କୁ 'ଏଆଇ' କୋର୍ସ ତାଲିମ ଦେବ ଓଏସଓୟୁ (Etv Bharat)

ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ AIର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିବାରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କୋର୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି l ଏହି କୋର୍ସକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ l ଅତି କମ ଫିରେ ଏହି କୋର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ତେବେ ଫି କେତେ ହେବ ତାହା ନିଷ୍ପତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ l ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ AIର ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ସହ ଏହା ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି l

OSOU to provide AI course training to everyone from Anganwadi workers to teachers
ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଠାରୁ ଅଧ୍ୟାପକ ..ସମସ୍ତଙ୍କୁ 'ଏଆଇ' କୋର୍ସ ତାଲିମ ଦେବ ଓଏସଓୟୁ (Etv Bharat)



AI ଲ୍ୟାବ 'ଅନ୍ୱେଷଣ'
ନୂତନ ଭାବେ ସ୍ଥାପିତ ଏହି AI ଲ୍ୟାବକୁ "ଅନ୍ୱେଷଣ" ଲ୍ୟାବ ଭାବେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି l ଏହାକୁ ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା, ଉନ୍ନତ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଡିଜିଟାଲ୍ ନବସୃଜନ, ଉଦ୍ୟୋଗିତା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସହଭାଗିତା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖା ଯାଇଛି । ଏହି କେନ୍ଦ୍ର କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI), ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା, ଆନିମେସନ, ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟସ (VFX), ଗେମିଂ, କମିକ୍ସ ଭଳି ବିକଶିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତମୁଖୀ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ଯୁବକ, ମହିଳା ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ସମୁଦାୟର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି OSOUର କୂଳପତି ପ୍ରଫେସର ଡ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ପଟ୍ଟନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l

OSOU to provide AI course training to everyone from Anganwadi workers to teachers
ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଠାରୁ ଅଧ୍ୟାପକ ..ସମସ୍ତଙ୍କୁ 'ଏଆଇ' କୋର୍ସ ତାଲିମ ଦେବ ଓଏସଓୟୁ (Etv Bharat)


କୁଳପତି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଏଆଇ (AI) ବା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସକ୍ଷମ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା-ଚାଳିତ ମୁକ୍ତ ଓ ଦୂର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହି ଲ୍ୟାବର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିବ l କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI), ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା, ଆନିମେସନ, ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟସ (VFX), ଗେମିଂ, କମିକ୍ସ ଏବଂ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ରିଆଲିଟି (AR/VR) ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହା ତାଲିମ ଦେବ l ନୂତନ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷରତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏହାର ଆଉ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ ।'

OSOU to provide AI course training to everyone from Anganwadi workers to teachers
ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଠାରୁ ଅଧ୍ୟାପକ ..ସମସ୍ତଙ୍କୁ 'ଏଆଇ' କୋର୍ସ ତାଲିମ ଦେବ ଓଏସଓୟୁ (Etv Bharat)


ଏଆଇ-ସକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷକ ଅଭିଯାନ (AI-Empowered Teacher Initiative)

କୁଳପତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, SDG 4 - ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଟୁଲ୍ସ ବା ଉପକରଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ l ଯୁବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଜନଶୀଳତା, ନୂତନତା, ଉଦ୍ୟୋଗିତା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ AVGC (ଆନିମେସନ, ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟସ, ଗେମିଂ ଏବଂ କମିକ୍ସ)ର ତାଲିମ ଦିଆଯିବ l ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ AI ଜଡିତ ହୋଇ ସାରିଛି l ଯଦି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ AI ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ସାଇବର ସମ୍ପର୍କିତ ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ଯିବନି ତେବେ ସେମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ।

OSOU to provide AI course training to everyone from Anganwadi workers to teachers
ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଠାରୁ ଅଧ୍ୟାପକ ..ସମସ୍ତଙ୍କୁ 'ଏଆଇ' କୋର୍ସ ତାଲିମ ଦେବ ଓଏସଓୟୁ (Etv Bharat)

ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି l ଏହି କୋର୍ସ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅତି କମରେ 30 ଘଣ୍ଟା ଲ୍ୟାବରେ ଫିଜିକାଲ ମୋଡ଼ରେ ଶିକ୍ଷା ନେବାକୁ ପଡିବ । ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସେ ଅନଲାଇନରେ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ପାରିବ l ଏଥିପାଇଁ ଏହି କୋର୍ସ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସରିଯିବ l ଏହା ସହ ଏହି ସେଣ୍ଟର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଇଁ ଏକ ଇଂଟର୍ନସିପ ସେଣ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହେବ l

OSOU to provide AI course training to everyone from Anganwadi workers to teachers
ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଠାରୁ ଅଧ୍ୟାପକ ..ସମସ୍ତଙ୍କୁ 'ଏଆଇ' କୋର୍ସ ତାଲିମ ଦେବ ଓଏସଓୟୁ (Etv Bharat)
ଶିକ୍ଷଦାନ କରିବା ପାଇଁ OSOU ପକ୍ଷରୁ କେତେକ ଫକଲଟିଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି l ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର ଅଛନ୍ତି l ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ "ଟ୍ରେନିଂ ଟୁ ଡିଗ୍ରୀ" କନ୍ସେପ୍ଟରେ କେତୋଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ ହେବା ପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କୁଳପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି lଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲ୍ୟାବକୁ UGC ପକ୍ଷରୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଠି ମିଳିଛି l ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ 100 ଜଣକୁ ତାଲିମ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି l ଅଧିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେଲେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟାଚରେ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ l OSOUର ଟେକ୍ନିକାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଅଭିନନ୍ଦନ ତ୍ରିପାଠୀ ଏନେଇ କହିଛନ୍ତି, 'ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢୀଙ୍କୁ ଏହି AI ଯୁଗରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ କିପରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି l ଏହି ତାଲିମକୁ ଆମେ 5ଟି ସ୍ତରରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ l ଅଙ୍ଗନବାଡି ଶିକ୍ଷକଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଶିକ୍ଷକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ତାଲିମ ନେବେ l ଏଥିରେ AI ର ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହ ପାଠ ପଢେଇବାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କୌଶଳ ବିଷୟରେ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ l

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କେଜିରୁ ପିଜି ଫ୍ରି ପରେ ପରିଚଳନା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଦରମା ଚିନ୍ତା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଷ୍ଟେସନ ଜଗିବ AI ରୋଭର 'DSC ARJUN': ବିପଦ ଜାଣିଲେ ସତର୍କ କରିବ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରେଳବାଇର ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ



Last Updated : July 23, 2026 at 7:30 PM IST

TAGGED:

SAMBALPUR OSOU AI
ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
AI ଶିକ୍ଷା
ANWESHANA LAB SAMBALPUR
AI COURSE TRAINING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.