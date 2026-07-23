ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ଅଧ୍ୟାପକ ..ସମସ୍ତଙ୍କୁ 'ଏଆଇ' କୋର୍ସ ତାଲିମ ଦେବ OSOU
କମ ଫିରେ ଏହି କୋର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । କ୍ଷର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅତି କମରେ 30 ଘଣ୍ଟା ଲ୍ୟାବରେ ଫିଜିକାଲ ମୋଡ଼ରେ ଶିକ୍ଷା ନେବାକୁ ପଡିବ । ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ କୁମାର ରଣା
Published : July 23, 2026 at 7:11 PM IST|
Updated : July 23, 2026 at 7:30 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (OSOU )ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି AI Integrated Creativity & Innovative Lab ବା " ଅନ୍ୱେଷଣ ଲ୍ୟାବ " l ଏହି ଲ୍ୟାବରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ AI ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ କୋର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି l ଏହି କୋର୍ସ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଡ଼ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ପଟ୍ଟନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ AI ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଲ୍ୟାବ ଵୋଲି କୁହାଯାଉଛି l
ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ AIର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିବାରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କୋର୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି l ଏହି କୋର୍ସକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ l ଅତି କମ ଫିରେ ଏହି କୋର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ତେବେ ଫି କେତେ ହେବ ତାହା ନିଷ୍ପତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ l ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ AIର ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ସହ ଏହା ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି l
AI ଲ୍ୟାବ 'ଅନ୍ୱେଷଣ'
ନୂତନ ଭାବେ ସ୍ଥାପିତ ଏହି AI ଲ୍ୟାବକୁ "ଅନ୍ୱେଷଣ" ଲ୍ୟାବ ଭାବେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି l ଏହାକୁ ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା, ଉନ୍ନତ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଡିଜିଟାଲ୍ ନବସୃଜନ, ଉଦ୍ୟୋଗିତା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସହଭାଗିତା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖା ଯାଇଛି । ଏହି କେନ୍ଦ୍ର କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI), ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା, ଆନିମେସନ, ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟସ (VFX), ଗେମିଂ, କମିକ୍ସ ଭଳି ବିକଶିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତମୁଖୀ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ଯୁବକ, ମହିଳା ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ସମୁଦାୟର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି OSOUର କୂଳପତି ପ୍ରଫେସର ଡ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ପଟ୍ଟନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
କୁଳପତି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଏଆଇ (AI) ବା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସକ୍ଷମ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା-ଚାଳିତ ମୁକ୍ତ ଓ ଦୂର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହି ଲ୍ୟାବର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିବ l କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI), ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା, ଆନିମେସନ, ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟସ (VFX), ଗେମିଂ, କମିକ୍ସ ଏବଂ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ରିଆଲିଟି (AR/VR) ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହା ତାଲିମ ଦେବ l ନୂତନ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷରତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏହାର ଆଉ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ ।'
ଏଆଇ-ସକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷକ ଅଭିଯାନ (AI-Empowered Teacher Initiative)
କୁଳପତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, SDG 4 - ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଟୁଲ୍ସ ବା ଉପକରଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ l ଯୁବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଜନଶୀଳତା, ନୂତନତା, ଉଦ୍ୟୋଗିତା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ AVGC (ଆନିମେସନ, ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟସ, ଗେମିଂ ଏବଂ କମିକ୍ସ)ର ତାଲିମ ଦିଆଯିବ l ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ AI ଜଡିତ ହୋଇ ସାରିଛି l ଯଦି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ AI ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ସାଇବର ସମ୍ପର୍କିତ ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ଯିବନି ତେବେ ସେମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ।
ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି l ଏହି କୋର୍ସ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅତି କମରେ 30 ଘଣ୍ଟା ଲ୍ୟାବରେ ଫିଜିକାଲ ମୋଡ଼ରେ ଶିକ୍ଷା ନେବାକୁ ପଡିବ । ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସେ ଅନଲାଇନରେ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ପାରିବ l ଏଥିପାଇଁ ଏହି କୋର୍ସ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସରିଯିବ l ଏହା ସହ ଏହି ସେଣ୍ଟର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଇଁ ଏକ ଇଂଟର୍ନସିପ ସେଣ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହେବ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କେଜିରୁ ପିଜି ଫ୍ରି ପରେ ପରିଚଳନା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଦରମା ଚିନ୍ତା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଷ୍ଟେସନ ଜଗିବ AI ରୋଭର 'DSC ARJUN': ବିପଦ ଜାଣିଲେ ସତର୍କ କରିବ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରେଳବାଇର ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ