ଅନବସରରେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ, ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଚାଲିଛି ଓଷ ଲାଗି ନୀତି
ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ଲାଗି ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଓଷ ଲାଗି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏକାଦଶୀରେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ରକ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଲାଗି ହେବ । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : July 6, 2026 at 4:00 PM IST
Osha Lagi ପୁରୀ: ଦଇତାପତିଙ୍କ ସେବାରେ ଜ୍ବରରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ । ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ଲାଗି ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଓଷ ଲାଗି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରାଶି ତେଲ ସହ ଝୁଣା ଗୁଣ୍ଡର ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି ଓଷ । ଶୁଦ୍ଧସୁଆରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଓଷ । ଏହି ଓଷ ନୀତି ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ । ୧୦ ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦଶମୀ ଦିନ ଶ୍ରୀଜିଉ ଚକା ଉପରକୁ ଉଠିବେ । ଏକାଦଶୀରେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ରକ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଲାଗିହେବ ।
ସେହିପରି ଅନବସରର ଷଷ୍ଠ ଦିବସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଓଷ ବା ଓଷୁଅ ଲାଗି କରାଯାଇଛି। ଶୁଦ୍ଧସୁଆର ସେବକମାନେ ପ୍ରସୁତ କରିଥିବା ଓଷକୁ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲେପନ କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ସରିବା ପରେ ଦଇତାପତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଓଷ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି । ଓଷ ବା ଓଷୁଅ ଲାଗି ଦ୍ୱାର ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଜ୍ୱରରେ ପୀଡି଼ତ ସାଆନ୍ତେ; ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଦାରୁଦିଅଁଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଉପଚାର, ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ପଟିଦିଅଁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁୁରୀ