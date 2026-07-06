ETV Bharat / state

ଅନବସରରେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ, ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଚାଲିଛି ଓଷ ଲାଗି ନୀତି

ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ଲାଗି ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଓଷ ଲାଗି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏକାଦଶୀରେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ରକ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଲାଗି ହେବ । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Osha Lagi Ritual Of Holy Trinity at Anasara House in Puri Srimandir
ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଓଷ ଲାଗି ନୀତି (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 6, 2026 at 4:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Osha Lagi ପୁରୀ: ଦଇତାପତିଙ୍କ ସେବାରେ ଜ୍ବରରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ । ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ଲାଗି ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଓଷ ଲାଗି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରାଶି ତେଲ ସହ ଝୁଣା ଗୁଣ୍ଡର ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି ଓଷ । ଶୁଦ୍ଧସୁଆରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଓଷ । ଏହି ଓଷ ନୀତି ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ । ୧୦ ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦଶମୀ ଦିନ ଶ୍ରୀଜିଉ ଚକା ଉପରକୁ ଉଠିବେ । ଏକାଦଶୀରେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ରକ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଲାଗିହେବ ।

Osha Lagi Ritual Of Holy Trinity at Anasara House in Puri Srimandir
ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଓଷ ଲାଗି ନୀତି (ETV Bharat)
ଜ୍ୟୋଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ କଳା ସାଆନ୍ତେ ୧୦୮ ଗଡୁ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ଜ୍ୱରରେ ପୀଡିତ ହୋଇ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି । ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ଅଣସର ଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି । ପରାମ୍ପରା ଅନୁସାରେ, ଅନବସରର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ଲାଗି କରାଯାଇଛି । ବଡ ଓଡିଆ ମଠରୁ ଆସିଥିବା ଫୁଲୁରୀ ତେଲକୁ ପତି ମହାପାତ୍ର ସଂସ୍କାର କରିବା ପରେ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି କରିଥିଲେ ।

ସେହିପରି ଅନବସରର ଷଷ୍ଠ ଦିବସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଓଷ ବା ଓଷୁଅ ଲାଗି କରାଯାଇଛି। ଶୁଦ୍ଧସୁଆର ସେବକମାନେ ପ୍ରସୁତ କରିଥିବା ଓଷକୁ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲେପନ କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ସରିବା ପରେ ଦଇତାପତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଓଷ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି । ଓଷ ବା ଓଷୁଅ ଲାଗି ଦ୍ୱାର ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ।

Osha Lagi Ritual Of Holy Trinity at Anasara House in Puri Srimandir
ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଓଷ ଲାଗି ନୀତି (ETV Bharat)
ବରିଷ୍ଠ ଦଇତାପତି ସେବକ ଗଣେଶ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଣସରରେ ରହିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥାଏ । ଦଇତାପତି ସେବକ ଓ ପତି ମହାପାତ୍ର ସେବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଣସର ଗୁପ୍ତ ନୀତି କରିଥାନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ଥାଏ ଏହି ଅଣସର ସମୟରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ଯ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରାଯାଏ । ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ଲାଗି ପରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ପାଇଁ ଓଷ ଲାଗି ନୀତି କରାଯାଉଛି । ଏକାଦଶୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖଳି ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି ପରେ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନେତ୍ରୋତ୍ସବରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଜ୍ୱରରେ ପୀଡି଼ତ ସାଆନ୍ତେ; ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଦାରୁଦିଅଁଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଉପଚାର, ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ପଟିଦିଅଁ
ସ୍ନାନବେଦୀରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି: ପୁରୀରେ 'ଜଗନ୍ନାଥମୟ' ପରିବେଶ, ଅପୂର୍ବ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁୁରୀ

TAGGED:

PURI OSHA LAGI RITUAL
ଓଷ ଲାଗି
RATH YATRA 2026
ANASARA HOUSE
OSHA LAGI NITI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.