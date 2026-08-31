ୟୁଏନ୍ଡିପି ଓ ସିଭିକ୍ଡାଟାଲ୍ୟାବ୍ ସହ ଚୁକ୍ତି କରିବ ଓସଡମା; ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତା ଲକ୍ଷ୍ୟ
ପଦକ୍ଷେପର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଓସଡମା ପାଇଁ ଏକ ରାଜ୍ୟ-ମାଲିକାନାଧୀନ, ଜିଆଇଏସ୍ ସକ୍ଷମ ଏଚ୍ଆର୍ଭିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିକଶିତ କରିବା ।
Published : August 31, 2026 at 10:06 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦର ଆକଳନ, ତଥ୍ୟ ପରିଚାଳନା, ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ହେବ ସୁଦୃଢ଼ । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା ଓସଡମା ପକ୍ଷରୁ ୟୁଏନ୍ଡିପି (UNDP) ଏବଂ ସିଭିକ୍ଡାଟାଲ୍ୟାବ୍ (CDL - CivicDataLab) ସହ ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷର ହେବ । ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରେ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯିବ । ଏହି ଦୁଇ ସହଭାଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ, ପରସ୍ପର ସମନ୍ୱିତ ଏବଂ ବିପଦ-ସଚେତନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।
ଓସଡମା-ୟୁଏନ୍ଡିପି ବୁଝାମଣାପତ୍ର :-
ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ହାଜାର୍ଡ, ରିସ୍କ ଆଣ୍ଡ ଭଲ୍ନେରାବିଲିଟି ଆସେସମେଣ୍ଟ ବା ଏଚ୍ଆର୍ଭିଏ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓସଡମା ଓ ୟୁଏନ୍ଡିପି ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଓସଡମା ପାଇଁ ଏକ ରାଜ୍ୟ-ମାଲିକାନାଧୀନ, ଜିଆଇଏସ୍ ସକ୍ଷମ ଏଚ୍ଆର୍ଭିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିକଶିତ କରିବା । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିପଦର ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ । ବିପଦ, ଏକ୍ସପୋଜର, ଭଲନରେବିଲିଟି ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳିବ । ଏହା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଯୋଜନା ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ ।
ଓସଡମା-ସିଡିଏଲ୍ ବୁଝାମଣାପତ୍ର :-
ଏହା ଏକ ଅଣ-ଆର୍ଥିକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର । ଓସଡମା ଓ ସିଭିକ୍ଡାଟାଲ୍ୟାବ୍ (ସିଡିଏଲ୍) ବା CivicDataLab ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୁଝାମଣାପତ୍ରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ (ଡିଆର୍ଆର୍) ବା Disaster Risk Reduction ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର (ଡିପିଆଇ) ର ବିକାଶ ଓ ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା । ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗଠନ କରିବା ନୁହେଁ; ବରଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ କିପରି ସଂଗୃହୀତ, ପରିଚାଳିତ, ଆଦାନପ୍ରଦାନ, ସମନ୍ୱିତ ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ । ସେଥିପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଓ ପରସ୍ପର ସଂଯୋଗକ୍ଷମ ତଥ୍ୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ।
ଏହି ଦୁଇ ପଦକ୍ଷେପର ସମନ୍ୱୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିପଦ ସଚେତନ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପ୍ରଶମନ ଏବଂ ସହନଶୀଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏକ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ; ନବ ଗଠିତ ୨୮ଟି NAC ପାଇଁ ୫୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର