ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ପ୍ରଥା ସମାଜ ପାଇଁ କଳଙ୍କ, ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଶିଶୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ବିକାଶ ଧାରା :OSCPCR ଅଧ୍ୟକ୍ଷା
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ନିରାକରଣ ଓ ସଚେତନତା କର୍ମଶାଳାରେ 'ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଯାନ'କୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଅହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି OSCPCR ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବବିତା ପାତ୍ର ।ରିପୋର୍ଟ:ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରାଣା
Published : June 24, 2026 at 2:20 PM IST
SAMBALPUR CHILD LABOUR PREVENTION , ସମ୍ବଲପୁର: ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମ ସଂସ୍ଥାନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ (OSCPCR)ଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଶିଶୁ ଓ କିଶୋର ଶ୍ରମିକ (ନିଷେଧ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ଆଇନ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ସଚେତନତା କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ବବିତା ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ପ୍ରଥା ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ କଳଙ୍କ ଏବଂ ଏହା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ତଥା ବିକାଶର ଧାରାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ "ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଯାନ"କୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ମୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ହୋଟେଲ, ଢାବା, ଗ୍ୟାରେଜ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାରଖାନାରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଥିବାରୁ, ଏହା ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ, ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ରେସକ୍ୟୁ (ଉଦ୍ଧାରକାରୀ) ଟିମ୍ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁ୍ତ୍ବ:
'ମିଶନ ବାତ୍ସଲ୍ୟ' ଯୋଜନାର ସଠିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଉଚିତ:
କରୋନା ସମୟରେ ଅନାଥ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ 'ମିଶନ ବାତ୍ସଲ୍ୟ' ଯୋଜନାର ସଠିକ ଯାଞ୍ଚ (Scrutiny) କରି ସେହି ସଂକଟାପନ୍ନ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଗରିବ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଗଲେ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଆଧାର କାର୍ଡ ତଥା ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କଲେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ପ୍ରଥାକୁ ମୂଳପୋଛ କରାଯାଇପାରିବ ।
କିଶୋରଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ :
ରାଜ୍ୟର ଅଗ୍ରଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 'ଆଦଭିକା' (Advika) ର ସଫଳ ରୂପାୟନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେବଳ କିଶୋରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ କିଶୋର (ପୁଅ) ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସେସନରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ଉଚିତ । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଅପବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଘଟୁଥିବା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସାଇବର ଅପରାଧ, ପ୍ରେଗ୍ନାନ୍ସି ସମସ୍ୟା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଏବଂ ଶିଶୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି (Child Beggary) ଭଳି ସଂବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଶୋର-କିଶୋରୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନର କଡ଼ାକଡ଼ି ଅନୁପାଳନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ (Inter-departmental convergence) ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ଏକ "ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା" (Child-Friendly District) ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ ସରୋଜ କୁମାର ବାରିକ ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ନିଷେଧ ଆଇନ, ୧୯୮୬ ଏବଂ ଏନସିଏଲପି (NCLP) ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ବୈଷୟିକ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଏସସିପିସିଆର (OSCPCR) ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବବିତା ପାତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର, ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟା ଚନ୍ଦନା ଦାସ, ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ (enforcement ) ଶତ୍ରୁଜିତ ଶାହୁ, ସହକାରୀ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ପୁଷ୍ପା ମିଞ୍ଜଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି (CWC), ଡିସିପିୟୁ (DCPU), ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ପଲାଇନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ (NGO)ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସମ୍ବଲପୁରର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ, ଯୋଗ କଲେ ବିଧାୟକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ CRPF ଯବାନ
ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେବ ନାନୋ ସାଇନ୍ସ ଓ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଗବେଷଣା: ରାଜ୍ୟ ସରକାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର