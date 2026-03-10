ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା, ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ତଦନ୍ତ କଲେ OSCPCR ଅଧ୍ୟକ୍ଷା
ରାଜକନିକା ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା । ଆଜି ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବବିତା ପାତ୍ର ।
Published : March 10, 2026 at 5:28 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ରାଜକନିକା ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା । ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଉକ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବବିତା ପାତ୍ର । ଗତ ଫେବୃଆରୀ 17ରେ ସ୍କୁଲର 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଓ ପିଅନ ମିଶି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଏପରି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଆଜି ସ୍କୁଲକୁ ଆସି ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା । ସେପଟେ ତଦନ୍ତରେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସେ ।
ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗଙ୍କ ତଦନ୍ତ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେବ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ:
ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଓଡ଼ିଶା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବବିତା ପାତ୍ର ନାବାଳିକା ପଢୁଥିବା ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ । ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ବେଳେ କିଛି କମିଟି ସଦସ୍ୟ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିନଥିବା ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କହିଛନ୍ତି ।
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ:
ଏନେଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବବିତା ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା । ଏପରି ଘଟଣା ପୁନରାବୃତ୍ତି ନହେଉ ବୋଲି ଆଶା କରିବୁ । ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, ଯିଏ ଏହାର ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲାଣି, ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେଲାଣି, ଖୁବଶୀଘ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଓ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଯିଏ ବି ଏହି ଘଟଣାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ ।’
‘ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିଲାନି’:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହ କିଛି ଘଟିଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇନାହୁଁ । କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଓ ଇ-ମେଲ ଦିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ବେଳେ ଅଳ୍ପ କିଛି କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଯାହା ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ।’
କଣ ଥିଲା ଅଭିଯୋଗ ?
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ଥାନା ଓଳାଭରରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ତିନିଜଣ ଶିକ୍ଷକ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ପିଅନ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଗତ ଫେବୃଆରୀ 17ରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ବାପା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବରରେ କଲ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏପରି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣାରେ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।
ପୀଡିତାଙ୍କ ବାପା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଫେବ୍ରୁଆରୀ 18 ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଟିମ, ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାରିଜଣିଆ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ପୀଡିତାଙ୍କ ଘର ଓ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖ ରାତିରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜକନିକା ପୋଲିସକୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯିବା ପରେ ଘଟଣାଟି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା ।
ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପାଶବିକ ନିର୍ଯାତନା:
ପୀଡିତା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ୩ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ, ଜଣେ ପିଅନ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଏହି ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ଧରି ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ । ଏଥିରେ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଓ ପିଅନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ବରୋଚିତ କାଣ୍ଡରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ । ଦୀର୍ଘଦିନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ପରେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ୧୫ରେ ପୀଡ଼ିତା ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ମା'ଙ୍କୁ ଏହି ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ । ଏପରିକି ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କାହାକୁ କହିଲେ ପୀଡିତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଉଥିବା ପୀଡିତା ପରିବାରଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ମା’ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ଜଣାଇଥିଲେ । ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା ଫେବ୍ରୁଆରୀ 15ରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ 17 ତାରିଖ ଦିନ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବରରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ତ୍ବରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ:
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଫେବୃଆରୀ 20 ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଅବଗତ ହେବା ପରେ ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖ ସକାଳେ ରାଜକନିକା ଆଇଆଇସି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମଲିକ ପୀଡିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଏକ ଲିଖିତ ଏତଲା ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡାକିଥିଲେ । ତେବେ ଅପରାହ୍ନ 1.50 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଜଘନ୍ୟ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଡକା ଯାଇଥିବା ୩ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ,ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଓ ପିଅନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ରାଜକନିକା ପୋଲିସ ।
ମାମଲା ରୁଜୁ, ଜେଲରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ:
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଟାରିଆ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଘର ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଛାନଭିନ କରିବା ସହ ତିନିଜଣ ଡିଏସପି, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ ଦ୍ୱାରା ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରାଇଥିଲା । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ରାଜକନିକା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ୫୪/୨୦୨୬ରେ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରାଯାଇ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଚନ୍ଦନ ପୃଷ୍ଟି, ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁ,ରଶ୍ମିକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ,ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମିନତୀ ବାଇ ଓ ପିଅନ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ରଣାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖା ଯାଇଥିଲା । ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଏନଏସ ଧାରା ୬୫(୨),୭୦(୨),୬୦,୪୯,୩୫୧(୨)(୩)/୩(୫) ଏବଂ ୪ ଓ ୬ ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟରେ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା କାରାଗାରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା