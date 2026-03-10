ETV Bharat / state

ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା, ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ତଦନ୍ତ କଲେ OSCPCR ଅଧ୍ୟକ୍ଷା

ରାଜକନିକା ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା । ଆଜି ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବବିତା ପାତ୍ର ।

ରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ତଦନ୍ତ କଲେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 10, 2026 at 5:28 PM IST

3 Min Read
ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ରାଜକନିକା ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା । ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଉକ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବବିତା ପାତ୍ର । ଗତ ଫେବୃଆରୀ 17ରେ ସ୍କୁଲର 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଓ ପିଅନ ମିଶି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଏପରି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଆଜି ସ୍କୁଲକୁ ଆସି ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା । ସେପଟେ ତଦନ୍ତରେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସେ ।

ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ତଦନ୍ତ କଲେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା (ETV Bharat Odisha)

ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗଙ୍କ ତଦନ୍ତ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେବ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ:

ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଓଡ଼ିଶା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବବିତା ପାତ୍ର ନାବାଳିକା ପଢୁଥିବା ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ । ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ବେଳେ କିଛି କମିଟି ସଦସ୍ୟ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିନଥିବା ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କହିଛନ୍ତି ।

ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ:

ଏନେଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବବିତା ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା । ଏପରି ଘଟଣା ପୁନରାବୃତ୍ତି ନହେଉ ବୋଲି ଆଶା କରିବୁ । ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, ଯିଏ ଏହାର ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲାଣି, ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେଲାଣି, ଖୁବଶୀଘ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଓ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଯିଏ ବି ଏହି ଘଟଣାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ ।’

ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ତଦନ୍ତ କଲେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା (ETV Bharat Odisha)

‘ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିଲାନି’:

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହ କିଛି ଘଟିଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇନାହୁଁ । କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଓ ଇ-ମେଲ ଦିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ବେଳେ ଅଳ୍ପ କିଛି କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଯାହା ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ।’

କଣ ଥିଲା ଅଭିଯୋଗ ?

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ଥାନା ଓଳାଭରରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ତିନିଜଣ ଶିକ୍ଷକ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ପିଅନ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଗତ ଫେବୃଆରୀ 17ରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ବାପା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବରରେ କଲ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏପରି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣାରେ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।

ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ତଦନ୍ତ କଲେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା (ETV Bharat Odisha)

ପୀଡିତାଙ୍କ ବାପା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଫେବ୍ରୁଆରୀ 18 ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଟିମ, ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାରିଜଣିଆ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ପୀଡିତାଙ୍କ ଘର ଓ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖ ରାତିରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜକନିକା ପୋଲିସକୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯିବା ପରେ ଘଟଣାଟି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା ।

ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପାଶବିକ ନିର୍ଯାତନା:

ପୀଡିତା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ୩ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ, ଜଣେ ପିଅନ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଏହି ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ଧରି ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ । ଏଥିରେ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଓ ପିଅନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ବରୋଚିତ କାଣ୍ଡରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ । ଦୀର୍ଘଦିନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ପରେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ୧୫ରେ ପୀଡ଼ିତା ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ମା'ଙ୍କୁ ଏହି ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ । ଏପରିକି ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କାହାକୁ କହିଲେ ପୀଡିତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଉଥିବା ପୀଡିତା ପରିବାରଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ମା’ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ଜଣାଇଥିଲେ । ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା ଫେବ୍ରୁଆରୀ 15ରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ 17 ତାରିଖ ଦିନ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବରରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।

ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ତଦନ୍ତ କଲେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା (ETV Bharat Odisha)

ତ୍ବରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ:

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଫେବୃଆରୀ 20 ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଅବଗତ ହେବା ପରେ ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖ ସକାଳେ ରାଜକନିକା ଆଇଆଇସି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମଲିକ ପୀଡିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଏକ ଲିଖିତ ଏତଲା ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡାକିଥିଲେ । ତେବେ ଅପରାହ୍ନ 1.50 ମିନିଟ୍‌ ସମୟରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଜଘନ୍ୟ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଡକା ଯାଇଥିବା ୩ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ,ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଓ ପିଅନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ରାଜକନିକା ପୋଲିସ ।

ମାମଲା ରୁଜୁ, ଜେଲରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ:

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଟାରିଆ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଘର ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଛାନଭିନ କରିବା ସହ ତିନିଜଣ ଡିଏସପି, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ ଦ୍ୱାରା ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରାଇଥିଲା । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ରାଜକନିକା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ୫୪/୨୦୨୬ରେ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରାଯାଇ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଚନ୍ଦନ ପୃଷ୍ଟି, ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁ,ରଶ୍ମିକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ,ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମିନତୀ ବାଇ ଓ ପିଅନ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ରଣାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖା ଯାଇଥିଲା । ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଏନଏସ ଧାରା ୬୫(୨),୭୦(୨),୬୦,୪୯,୩୫୧(୨)(୩)/୩(୫) ଏବଂ ୪ ଓ ୬ ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟରେ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା କାରାଗାରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

OSCPCR CHAIRPERSON BABITA PATRA
RAJAKANIKA STUDENT GANGRAPE
PRIVATE SCHOOL GANG RAPE
ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା
